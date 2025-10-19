Zelenskyj je ochoten setkat se s Trumpem a Putinem v Budapešti

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se stal tvrdším vůči ruskému lídrovi Vladimiru Putinovi. Uvedl, že je ochoten se připojit k jejich nadcházejícímu summitu v Budapešti. Zelenskyj tak učinil v exkluzivním rozhovoru pro pořad Meet the Press televize NBC News, a to navzdory tomu, že z Washingtonu odjel bez zbraní, které požadoval.
Ukrajinský prezident moderátorce Kristen Welkerové sdělil, že Trump musí na Putina vyvinout ještě větší tlak, než jaký uplatnil na Hamas při nedávném úspěšném zajištění příměří v Gaze. „Putin je něco podobného jako Hamas, ale silnější,“ řekl Zelenskyj. Konflikt na Ukrajině je větší a ruská armáda je druhá největší na světě, a proto je podle něj zapotřebí silnějšího tlaku.
Zelenskyj doufal, že by se součástí tohoto tlaku mohly stát dodávky amerických raket Tomahawk s dlouhým doletem, které by mohly být použity k úderům hluboko na území Ruska. Trump sice veřejně naznačil možnost poskytnutí těchto raket Ukrajině, ale po čtvrtečním telefonátu s Putinem, a páteční schůzce se Zelenským, své očekávání zmírnil. Zelenskyj krátce po své návštěvě USA uvedl, že je „dobré, že prezident Trump neřekl ‚ne‘, ale pro dnešek neřekl ‚ano‘“.
Putin předtím varoval, že dodávka raket Tomahawk na Ukrajinu by představovala „kvalitativně novou etapu eskalace“. Zelenskyj k tomu poznamenal, že se Putin „obává, že nám Spojené státy Tomahawky dodají. A myslím, že se skutečně bojí, že je použijeme“.
Trump po svém rozhovoru s ruským prezidentem oznámil, že se s ním setká v Budapešti v Maďarsku k dalšímu kolu osobních jednání zaměřených na ukončení války. Zelenskyj sice Putina v rozhovoru pro NBC News označil za „teroristu“, ale zároveň zopakoval svou ochotu se s ním setkat tváří v tvář. „Pokud skutečně chceme spravedlivý a trvalý mír, potřebujeme obě strany této tragédie,“ řekl. „Jak mohou být dělány dohody bez nás, ale o nás?“
Na otázku, zda se bude snažit o cestu do Budapešti, Zelenskyj odpověděl, že Trumpovi řekl: „Jsem připraven.“ Předchozí Trumpova snaha o setkání obou lídrů v minulosti vyšuměla do prázdna, když Kreml americké úsilí odmítl.
Zelenského nejnovější návštěva Spojených států se uskutečnila v době, kdy Rusko v uplynulém týdnu zasáhlo ukrajinskou energetickou infrastrukturu drony a raketami, což vedlo k rozsáhlým výpadkům elektřiny.
Ukrajina sice provádí vlastní kampaň zaměřenou na ruské energetické dodávky ve snaze vyvinout ekonomický tlak na Kreml, nicméně ruské letecké údery Zelenský považuje za známku „slabé pozice“ Ruska na bojišti. „Tuto válku neprohráváme a Putin nevyhrává,“ prohlásil ukrajinský prezident a dodal, že Putin chce „energetickou katastrofu“ této zimy.
Trump po setkání se Zelenským na sociálních sítích uvedl, že by Ukrajina a Rusko měly „zastavit tam, kde jsou“, a že nastal čas „zastavit zabíjení a uzavřít DOHODU“. Rusko v současné době ovládá téměř 44 600 čtverečních mil, tedy 19 % Ukrajiny.
Na otázku, zda je ochoten jednat nebo se vzdát části území ve prospěch míru, Zelenskyj odpověděl: „Pokud chceme tuto válku zastavit a naléhavě přejít k mírovým jednáním diplomatickou cestou, musíme zůstat tam, kde jsme, a nedávat Putinovi nic navíc.“ Dodal, že mírové rozhovory se musí konat v tichu, „ne pod raketami, ne pod drony“. Na dotaz, zda může Trump válku ukončit, odpověděl: „Bůh žehnej, ano.“
Zdroj: Libor Novák