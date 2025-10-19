Zelenskyj je ochoten setkat se s Trumpem a Putinem v Budapešti

Libor Novák

19. října 2025 21:46

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se stal tvrdším vůči ruskému lídrovi Vladimiru Putinovi. Uvedl, že je ochoten se připojit k jejich nadcházejícímu summitu v Budapešti. Zelenskyj tak učinil v exkluzivním rozhovoru pro pořad Meet the Press televize NBC News, a to navzdory tomu, že z Washingtonu odjel bez zbraní, které požadoval.

Ukrajinský prezident moderátorce Kristen Welkerové sdělil, že Trump musí na Putina vyvinout ještě větší tlak, než jaký uplatnil na Hamas při nedávném úspěšném zajištění příměří v Gaze. „Putin je něco podobného jako Hamas, ale silnější,“ řekl Zelenskyj. Konflikt na Ukrajině je větší a ruská armáda je druhá největší na světě, a proto je podle něj zapotřebí silnějšího tlaku.

Zelenskyj doufal, že by se součástí tohoto tlaku mohly stát dodávky amerických raket Tomahawk s dlouhým doletem, které by mohly být použity k úderům hluboko na území Ruska. Trump sice veřejně naznačil možnost poskytnutí těchto raket Ukrajině, ale po čtvrtečním telefonátu s Putinem, a páteční schůzce se Zelenským, své očekávání zmírnil. Zelenskyj krátce po své návštěvě USA uvedl, že je „dobré, že prezident Trump neřekl ‚ne‘, ale pro dnešek neřekl ‚ano‘“.

Putin předtím varoval, že dodávka raket Tomahawk na Ukrajinu by představovala „kvalitativně novou etapu eskalace“. Zelenskyj k tomu poznamenal, že se Putin „obává, že nám Spojené státy Tomahawky dodají. A myslím, že se skutečně bojí, že je použijeme“.

Trump po svém rozhovoru s ruským prezidentem oznámil, že se s ním setká v Budapešti v Maďarsku k dalšímu kolu osobních jednání zaměřených na ukončení války. Zelenskyj sice Putina v rozhovoru pro NBC News označil za „teroristu“, ale zároveň zopakoval svou ochotu se s ním setkat tváří v tvář. „Pokud skutečně chceme spravedlivý a trvalý mír, potřebujeme obě strany této tragédie,“ řekl. „Jak mohou být dělány dohody bez nás, ale o nás?“

Na otázku, zda se bude snažit o cestu do Budapešti, Zelenskyj odpověděl, že Trumpovi řekl: „Jsem připraven.“ Předchozí Trumpova snaha o setkání obou lídrů v minulosti vyšuměla do prázdna, když Kreml americké úsilí odmítl.

Zelenského nejnovější návštěva Spojených států se uskutečnila v době, kdy Rusko v uplynulém týdnu zasáhlo ukrajinskou energetickou infrastrukturu drony a raketami, což vedlo k rozsáhlým výpadkům elektřiny.

Ukrajina sice provádí vlastní kampaň zaměřenou na ruské energetické dodávky ve snaze vyvinout ekonomický tlak na Kreml, nicméně ruské letecké údery Zelenský považuje za známku „slabé pozice“ Ruska na bojišti. „Tuto válku neprohráváme a Putin nevyhrává,“ prohlásil ukrajinský prezident a dodal, že Putin chce „energetickou katastrofu“ této zimy.

Trump po setkání se Zelenským na sociálních sítích uvedl, že by Ukrajina a Rusko měly „zastavit tam, kde jsou“, a že nastal čas „zastavit zabíjení a uzavřít DOHODU“. Rusko v současné době ovládá téměř 44 600 čtverečních mil, tedy 19 % Ukrajiny.

Na otázku, zda je ochoten jednat nebo se vzdát části území ve prospěch míru, Zelenskyj odpověděl: „Pokud chceme tuto válku zastavit a naléhavě přejít k mírovým jednáním diplomatickou cestou, musíme zůstat tam, kde jsme, a nedávat Putinovi nic navíc.“ Dodal, že mírové rozhovory se musí konat v tichu, „ne pod raketami, ne pod drony“. Na dotaz, zda může Trump válku ukončit, odpověděl: „Bůh žehnej, ano.“

před 11 hodinami

Ukrajina a Rusko u Záporožské jaderné elektrárny vyhlásily lokální příměří

Záporožská jaderná elektrárna

Ukrajina a Rusko u Záporožské jaderné elektrárny vyhlásily lokální příměří

V Ruskem okupovaném areálu Záporožské jaderné elektrárny na jihovýchodě Ukrajiny probíhají opravy energetických sítí. Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) bylo v oblasti vyhlášeno „lokální příměří“, aby mohly složité opravy poškozených vedení proběhnout. Obě strany konfliktu přistoupily ke konstruktivní spolupráci s IAEA, aby se kritický plán mohl realizovat.
Su-25 ruského letectva

Ruské síly postupují na Ukrajině díky masivnímu leteckému bombardování

Ruské jednotky stále pomalu postupují na několika úsecích dlouhé frontové linie na Ukrajině. Děje se tak navzdory opakovaným výzvám amerického prezidenta Donalda Trumpa k zmrazení bojů podél stávajících linií. Trump po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve Washingtonu prohlásil, že by obě strany měly „zůstat tam, kde jsou“.

válka na Ukrajině Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) Donald Trump Vladimír Putin

před 40 minutami

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj je ochoten setkat se s Trumpem a Putinem v Budapešti

před 1 hodinou

Muzeum Louvre

Francie zveřejnila detaily: Zloději vykradli Louvre za sedm minut, zmizely šperky nedozírné hodnoty

Pařížské muzeum Louvre, které je celosvětově nejnavštěvovanější, se v neděli stalo terčem drzé loupeže. Během sedmiminutového přepadení byly ukradeny „neocenitelné“ klenoty. Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez pro rádio France Inter potvrdil, že k rozsáhlé krádeži došlo ráno v Apollonově sále. Pachatelé se do Louvru dostali zvenčí pomocí nákladního výtahu, který byl umístěn na nákladním automobilu.

před 2 hodinami

Andrej Babiš

Babiš si uprostřed koaličních jednání bere dovolenou, vláda bude až v prosinci

Vznik nové vlády se patrně nadále odsouvá, a žádný zásadní zlom nelze očekávat ani v příštím týdnu. Předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš v neděli oznámil, že si uprostřed koaličních vyjednávání bere týden dovolené „za svoje peníze“. Místo něj povedou jednání s SPD a Motoristy sobě místopředsedové Karel Havlíček a Alena Schillerová.

před 3 hodinami

Vít Rakušan (STAN) dorazil do volebního štábu Starostů a nezávislých.

Rakušan: Dva týdny pr*serů svědčí o tom, že Motoristé na vládu nejsou mentálně zralí

Předseda hnutí Motoristé sobě Petr Macinka nevidí důvod, proč by měl hledat náhradu za Filipa Turka v souvislosti s jeho údajnými dřívějšími výroky či vyhrožováním zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Macinka to uvedl v pořadu Partie na CNN Prima NEWS. Naopak Vít Rakušan, předseda Starostů a ministr vnitra, v téže diskusi prohlásil, že by se Motoristé měli začít chovat jako „parta lidí schopných vládnout“. Podle Rakušana jej uplynulé „dva týdny průserů“ přesvědčily o tom, že Motoristé na vládu „nejsou mentálně zralí“.

před 5 hodinami

Demonstrace, ilustrační foto

"Macinku nechceme." Hradčanské náměstí demonstrovalo proti Motoristům na MŽP

Hradčanské náměstí v neděli odpoledne zaplnili demonstranté, kteří protestovali proti možnému obsazení Ministerstva životního prostředí (MŽP) hnutím Motoristé sobě. Dav skandoval „Macinku nechceme!“ a nesl transparenty s hesly jako „Změň systém, ne klima“ nebo „Nechte stromy žít“. Akci svolalo celkem jedenáct ekologických organizací, mezi nimiž nechyběly Hnutí Duha, Greenpeace a Fridays for Future.

před 6 hodinami

Václav Moravec

Politici se u Moravce ostře pohádali. Moderátor pořad předčasně ukončil

Nedělní diskuzní pořad Otázky Václava Moravce vyústil v tak ostrou hádku mezi hosty, že se moderátor Václav Moravec rozhodl jej předčasně ukončit. Důvodem byla nekonstruktivní debata, během níž se hosté začali vzájemně překřikovat a nebrali ohledy na slova moderátora. Moravec na závěr prohlásil: „Nerespektujete otázky moderátora. Tato debata je už tedy zbytečná, proto ji předčasně ukončuji.“ Omluvil se divákům a vyjádřil naději v konstruktivní diskuzi v příštím vydání. 

před 7 hodinami

Hamas staví své politické zájmy nad zájmy civilního obyvatelstva v pásmu Gazy, za které je odpovědný. Akce Hamasu zbavují Gazany jejich práv a základních potřeb. (zdroj: IDF)

USA: Hamás plánuje bezprostřední útok proti civilistům v Gaze

Spojené státy americké oznámily, že obdržely „důvěryhodné zprávy“ o tom, že Hamás plánuje „bezprostřední“ útok namířený proti civilistům v Gaze. Podle amerického ministerstva zahraničí by takový útok představoval „přímé a závažné“ porušení dohody o příměří zprostředkované USA.

před 9 hodinami

Muzeum Louvre

Zloději vykradli pařížský Louvre. Dovnitř se dostali motorovými pilami

Světově proslulé muzeum Louvre v Paříži se v neděli stalo terčem loupeže, při které ozbrojení lupiči odnesli historické šperky. Muzeum, které je nejnavštěvovanější na světě, muselo být z „výjimečných důvodů“ na celý den uzavřeno. K loupeži došlo v ranních hodinách, ačkoli muzeum bylo už otevřeno.

před 10 hodinami

Válka v Izraeli

Izraelská armáda opět bombarduje Pásmo Gazy

Izraelské nálety zasáhly Rafáh v jižní části Pásma Gazy, a to i přes křehké příměří zprostředkované Spojenými státy. Izraelská a regionální média hlásí, že mezi izraelskými silami a Hamásem došlo k obnovení střetů. Izraelský veřejnoprávní vysílatel Kan uvedl, že letectvo zasáhlo cíle v Rafáhu.

před 11 hodinami

Záporožská jaderná elektrárna

Ukrajina a Rusko u Záporožské jaderné elektrárny vyhlásily lokální příměří

V Ruskem okupovaném areálu Záporožské jaderné elektrárny na jihovýchodě Ukrajiny probíhají opravy energetických sítí. Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) bylo v oblasti vyhlášeno „lokální příměří“, aby mohly složité opravy poškozených vedení proběhnout. Obě strany konfliktu přistoupily ke konstruktivní spolupráci s IAEA, aby se kritický plán mohl realizovat.

před 12 hodinami

Su-25 ruského letectva

Ruské síly postupují na Ukrajině díky masivnímu leteckému bombardování

Ruské jednotky stále pomalu postupují na několika úsecích dlouhé frontové linie na Ukrajině. Děje se tak navzdory opakovaným výzvám amerického prezidenta Donalda Trumpa k zmrazení bojů podél stávajících linií. Trump po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve Washingtonu prohlásil, že by obě strany měly „zůstat tam, kde jsou“.

před 14 hodinami

Gaza

Chybí voda, elektřina, školy i signál. Podmínky pro život jsou v Gaze téměř nulové

Ani ruiny známých budov už v Gaze neposkytují orientaci. Například Noor Abed musel použít GPS, aby se dostal zpět do místa, kde dříve bydlel. Z jeho někdejší čtvrti ve městě Gaza jsou teď jen písečné duny. Třicetipětiletý bývalý softwarový inženýr se uchýlil do stanu, který si postavil ve zničeném kampusu univerzity Al-Azhar, jež se proměnila v provizorní uprchlické centrum.

před 15 hodinami

včera

Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025)

FT: Proč Trump po setkání s Putinem otočil? Ruský lídr ho naštval, zvýšil hlas a pak odešel

Během srpnového setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se ruský prezident Vladimir Putin dlouze věnoval postavám ze středověké a raně moderní historie. Informoval o tom deník Financial Times (FT) s odvoláním na anonymní zdroje. Putin údajně Trumpovi přednesl obsáhlou přednášku o středověkých ruských knížatech, jako byli Rurik nebo Jaroslav Moudrý, a také o kozáckém vůdci ze 17. století, Bohdanu Chmelnickém.

včera

včera

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Úcta i zklamání: Zelenskyj odchází z Bílého domu s prázdnýma rukama, Ukrajinci v mír nevěří

Jedno slovo vyčnívá v popisu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ohledně jeho poslední návštěvy centra americké moci. Svůj rozhovor s prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě označil na sociální síti X jako „přímočarý“. Avšak k pochopení toho, že setkání nebylo takové, jaké ukrajinská strana očekávala, není nutné slovní popis zkoumat do hloubky.

včera

Rusko, Kreml

Politici jako obětní beránci? Kreml našel způsob, jak snížit hněv Rusů naštvaných kvůli válce

Kvůli rostoucí nespokojenosti veřejnosti, kterou způsobilo zvýšení daní a pokračující válka na Ukrajině, se Kreml rozhodl pro taktický plán. Chce odvolat nepopulární regionální gubernátory, aby odvedl pozornost Rusů a vytvořil iluzi změn před parlamentními volbami plánovanými na září 2026. Tato taktika je založena na tom, že gubernátoři v Rusku často slouží jako „hromosvody“ místního hněvu, což se Putinova administrativa snaží využít.

včera

včera

Demonstrace, ilustrační foto

V USA se očekávají mohutné demonstrace proti Trumpovi. Do 2500 měst mohou vyrazit miliony lidí

Koalice No Kings (Žádní králové) svolává na sobotu k protestům miliony lidí. Očekává se, že se akce uskuteční na více než 2500 místech napříč Amerikou, od velkých měst až po malá venkovská sídla. Účelem těchto masových demonstrací je vyslat jasný vzkaz, že Donald Trump není král, a postavit se proti tomu, co organizátoři vnímají jako narůstající autoritářství v jeho administrativě.

včera

Zelenskyj souhlasí s návrhem Trumpa ukončit boje podél současné frontové linie

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se po setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem nevyhýbal komentáři k Trumpově výzvě, že by se Ukrajina a Rusko měly „zastavit tam, kde jsou“ a zahájit jednání. Zelenskyj sice s touto myšlenkou vyjádřil souhlas, ale zároveň důrazně připomněl, že válku nezahájila Ukrajina a zastavit by ji měla ta strana, která ji začala.

