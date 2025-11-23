Zelenskyj: Mírový plán obsahuje některé klíčové prvky pro naše národní zájmy

Nový mírový plán podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského obsahuje prvky, které jsou klíčové pro národní zájmy. Zelenskyj to uvedl poté, co dostal první zprávy z průběhu dnešních diplomatických rozhovorů ve Švýcarsku.
Zelenskyj v neděli odpoledne informoval, že ukrajinská delegace pracuje na jednáních v Ženevě s cílem najít řešení pro ukončení války na Ukrajině, obnovení míru a zajištění trvalé bezpečnosti. Ukrajinský prezident uvedl, že od členů delegace dostal první stručné zprávy o průběhu rozhovorů.
"V současné době panuje shoda, že americké návrhy mohou obsahovat řadu prvků založených na ukrajinských perspektivách, které jsou klíčové pro ukrajinské národní zájmy. Probíhá další práce na tom, aby všechny prvky byly skutečně účinné při dosažení hlavního cíle, který očekává náš lid: konečně ukončit krveprolití a válku," napsal na síti X.
Zelenskyj v uplynulých dnech v reakci na nový mírový plán řekl, že Ukrajina zažívá jeden z nejtěžších momentů v historii. Americký prezident Donald Trump sice v sobotu zdůraznil, že návrh nepředstavuje poslední nabídku pro Kyjev, ale v neděli se opřel do nejvyššího ukrajinského vedení.
"Válka mezi Ruskem a Ukrajinou je násilná a hrozivá. Se silným a správným americkým a ukrajinským vedením by se nikdy nestala," spustil Trump v neděli na síti Truth Social. Zmínil, že konflikt začal během mandátu Joea Bidena, přičemž volby, v nichž s ním prohrál, opět označil za "zfalšované" a "ukradené."
"Pokud by prezidentské volby 2020 nebyly zfalšované a ukradené, nebyla byla žádná ukrajinsko-ruská válka, jako nebyla během mého prvního funkčního období. Putin by nikdy nezaútočil. Až když uviděl ospalého Joea v akci, řekl si: 'Teď je moje šance,'" napsal americký prezident.
Trump zdůraznil, že k válce přišel jako slepý k houslím, a prohlásil, že bude prohrou pro všechny zúčastněné. "Především pro miliony lidí, kteří tak zbytečně zemřeli," konstatoval. Následně se opřel do ukrajinského protějška Zelenského.
"Ukrajinské 'vedení' nevyjádřilo jakoukoliv vděčnost za naši snahu a Evropa pokračuje s nákupy ruské ropy. USA pokračují v prodeji masivního množství zbraní NATO pro distribuci na Ukrajinu (křivý Joe dával všechno zadarmo)," dodal Trump.
Válka na Ukrajině trvá přes tři a půl roku. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země vypukla 24. února 2022. Trump sice po svém letošním návratu do úřadu zesílil snahy o diplomatické řešení konfliktu, ale zatím neúspěšně.
válka na Ukrajině , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Ukrajina , Rusko
