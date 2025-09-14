Zelenskyj na straně Trumpa. Snižte spotřebu ruské ropy, vyzývá spojence

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpořil amerického protějška Donalda Trumpa, který v dopise vyzval členské státy NATO, aby přestaly nakupovat ropu z Ruska. Pokud bude vyslyšen, je Trump podle svých slov připraven společně se spojenci uvalit další sankce na Moskvu.
"Je nutné snížit spotřebu ruské ropy, protože to rozhodně sníží ruskou schopnost válčit. Rozumíme pozici Spojených států, tato pozice by měla být vyslyšena všemi, kteří stále volí dodávky (ropy) z Ruska oproti dodávkám od jiných partnerů," konstatoval Zelenskyj.
Ukrajinský prezident vyzval spojence Kyjeva, aby přestali hledat výmluvy pro neuvalení dalších sankcí na Moskvu. "Mír je cesta, kterou je třeba podniknout od války k míru. Každý ji musí podstoupit a sankce jsou její součástí. Pokud Putin nechce mír, musí k němu být přinucen," dodal.
Trump v sobotu na sociální síti Truth Social informoval, že odeslal dopis zástupcům všech členských zemí NATO a světu. "Jsem připraven uvalit zásadní sankce na Rusko, pokud budou všechny země NATO souhlasit, udělají tu stejnou věc a přestanou kupovat ropu z Ruska," prozradil americký prezident, jaké si klade podmínky.
"Jak víte, závazek NATO k vítězství zatím ani zdaleka není stoprocentní. Nákup ruské ropy je od některých šokující. Zásadně oslabuje vyjednávací pozici a sílu proti Rusku. Přesto jsem připraven (uvalit sankce), jakmile budete i vy. Jen řekněte kdy," napsal šéf Bílého domu.
Trump zároveň vyzval členské státy aliance k tomu, aby s platností do konce války na Ukrajině uvalily padesáti až stoprocentní cla na Čínu. "Čína má velkou moc nad Ruskem a taková cla ji oslabí," konstatoval.
"Tohle není Trumpova válka (nikdy by nezačala, kdybych byl prezident), je to Bidenova a Zelenského válka. Jsem tady kvůli tomu, abych ji zastavil a zachránil tisíce ruských a ukrajinských životů," vzkázal americký prezident a zmínil, že za poslední dny přišlo v konfliktu o život přes sedm tisíc lidí.
"Pokud NATO udělá, co říkám, válka rychle skončí a všechny tyto životy budou zachráněny. Pokud ne, mrháte mým časem a časem, energií a penězi Spojených států," dodal Trump.
Související
Fico se na Ukrajině sešel se Zelenským
Korea by mohla být obrazem pro poválečnou Ukrajinu, tvrdí Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Donald Trump , NATO , válka na Ukrajině , ropa , Rusko , Ukrajina
Aktuálně se děje
před 8 minutami
Zelenskyj na straně Trumpa. Snižte spotřebu ruské ropy, vyzývá spojence
před 56 minutami
Adam Hanka: Selhání tradičních stran nám otevřelo cestu. Voličům už marketing nestačí, říká šéf Voltu
před 1 hodinou
Polskem zněly sirény. Ruské drony tentokrát zůstaly nad Ukrajinou
před 2 hodinami
Stopy vedou do Brna. Policie žádá o pomoc v případu výhrůžek otrávením vody
před 3 hodinami
První předpověď počasí na příští víkend. Teploty budou příjemné
včera
Rozloučení s kameramanem Františkem Němcem. Přišel i známý herec
včera
Slávisticko-plzeňsko-ostravská nebezpečná hra s ohněm. Snad se z ní nestane precedens
včera
Policie hledá hazardéra, který v srpnu zastavil metro. Jel na spřáhle
včera
Polské a spojenecké stíhačky musely znovu do vzduchu, potvrdil Tusk
včera
Voda je otrávená, vyhrožuje anonym. Policie po dotyčném pátrá
včera
Princ Harry na Ukrajině. Vyslyšel žádost z epicentra války
včera
Rok od ničivých povodní. Způsobil je Boris, o život přišlo sedm lidí
včera
Trump si klade podmínky. Na Rusko uvalí další sankce, pokud ho vyslyší členové NATO
včera
ANO trvá na členství Česka v EU a NATO, naznačil Havlíček před volbami
včera
Okamura použil píseň známé zpěvačky. Kohoutová se hodlá bránit
včera
Babiš je preferovaným příštím premiérem. Fialu předčili další dva politici
včera
Nevyzpytatelné počasí. Hrozí lijáky a bouřky, stoupnou hladiny řek
včera
Ticho mezi Moskvou a Kyjevem. Sundejte si růžové brýle, vzkazuje Peskov
včera
Den, který změnil svět. První mléčná čokoláda vznikla před 150 lety
včera
Odboráři bojují s vládou o vyšší platy. Pomoci má i dopisová kampaň
Metody boje při jednání o zvýšení platů státních zaměstnanců pro příští rok jsou různé. Jeden z odborových svazů spustil v uplynulých dnech dopisovou kampaň, přičemž nabádá své členy, aby na Úřad vlády poslali předpřipravený dopis, který opatří svým podpisem.
Zdroj: Jan Hrabě