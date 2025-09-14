Zelenskyj na straně Trumpa. Snižte spotřebu ruské ropy, vyzývá spojence

Lucie Podzimková

14. září 2025 10:33

Volodymyr Zelenskyj opět jednal v Bílém domě. (18.8.2025)
Volodymyr Zelenskyj opět jednal v Bílém domě. (18.8.2025)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpořil amerického protějška Donalda Trumpa, který v dopise vyzval členské státy NATO, aby přestaly nakupovat ropu z Ruska. Pokud bude vyslyšen, je Trump podle svých slov připraven společně se spojenci uvalit další sankce na Moskvu. 

"Je nutné snížit spotřebu ruské ropy, protože to rozhodně sníží ruskou schopnost válčit. Rozumíme pozici Spojených států, tato pozice by měla být vyslyšena všemi, kteří stále volí dodávky (ropy) z Ruska oproti dodávkám od jiných partnerů," konstatoval Zelenskyj. 

Ukrajinský prezident vyzval spojence Kyjeva, aby přestali hledat výmluvy pro neuvalení dalších sankcí na Moskvu. "Mír je cesta, kterou je třeba podniknout od války k míru. Každý ji musí podstoupit a sankce jsou její součástí. Pokud Putin nechce mír, musí k němu být přinucen," dodal. 

Trump v sobotu na sociální síti Truth Social informoval, že odeslal dopis zástupcům všech členských zemí NATO a světu. "Jsem připraven uvalit zásadní sankce na Rusko, pokud budou všechny země NATO souhlasit, udělají tu stejnou věc a přestanou kupovat ropu z Ruska," prozradil americký prezident, jaké si klade podmínky.

"Jak víte, závazek NATO k vítězství zatím ani zdaleka není stoprocentní. Nákup ruské ropy je od některých šokující. Zásadně oslabuje vyjednávací pozici a sílu proti Rusku. Přesto jsem připraven (uvalit sankce), jakmile budete i vy. Jen řekněte kdy," napsal šéf Bílého domu. 

Trump zároveň vyzval členské státy aliance k tomu, aby s platností do konce války na Ukrajině uvalily padesáti až stoprocentní cla na Čínu. "Čína má velkou moc nad Ruskem a taková cla ji oslabí," konstatoval. 

"Tohle není Trumpova válka (nikdy by nezačala, kdybych byl prezident), je to Bidenova a Zelenského válka. Jsem tady kvůli tomu, abych ji zastavil a zachránil tisíce ruských a ukrajinských životů," vzkázal americký prezident a zmínil, že za poslední dny přišlo v konfliktu o život přes sedm tisíc lidí. 

"Pokud NATO udělá, co říkám, válka rychle skončí a všechny tyto životy budou zachráněny. Pokud ne, mrháte mým časem a časem, energií a penězi Spojených států," dodal Trump. 

Princ Harry na Ukrajině. Vyslyšel žádost z epicentra války

Robert Fico a Volodymyr Zelenskyj

Fico se na Ukrajině sešel se Zelenským

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pátek 5. září sešel se slovenským premiérem Robertem Ficem. Jejich setkání se uskutečnilo v Užhorodu, který je regionálním hlavním městem na západní Ukrajině.
Volodymyr Zelenskyj v Praze

Korea by mohla být obrazem pro poválečnou Ukrajinu, tvrdí Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že poválečná ekonomická cesta Jižní Koreje by mohla posloužit Ukrajině jako model. Podle něj by se tak mohlo stát, ale jen v případě, že by Spojené státy podpořily Kyjev stejně, jako v minulosti podpořily Soul. Zelenskyj v rozhovoru pro francouzské noviny Le Point řekl, že ekonomický boom Jižní Koreje ve dvacátém století je důkazem vítězství určitých hodnot.

