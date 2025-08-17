Zelenskyj: Neochota Ruska přistoupit na příměří komplikuje ukončení války

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před svým setkáním s Donaldem Trumpem uvedl, že neochota Ruska přistoupit na příměří komplikuje ukončení války. Rusko podle něj nadále odmítá četné výzvy k přerušení bojů a dosud nestanovilo, kdy zastaví zabíjení.
Donald Trump po summitu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem prohlásil, že chce obejít příměří a přejít rovnou k trvalé mírové dohodě. V příspěvku na sociální síti Truth Social napsal, že je to nejlepší způsob, jak ukončit hrůznou válku, jelikož příměří často nevydrží.
Jeho nový postoj může být znepokojující pro Kyjev i Evropu. Podle diplomatických zdrojů, na které odkazuje americká televizní stanice CBS, se evropští představitelé obávají, že by se Trump mohl Zelenského pokusit přimět k přijetí podmínek, které byly projednány během schůzky.
Jen před několika dny přitom Zelenskyj vyloučil, že by se vzdal Donbasu, jelikož by mohl být využit jako základna pro budoucí ruské útoky. Pro ukrajinského prezidenta bylo příměří klíčovým požadavkem, avšak Trump údajně před schůzkou s Putinem evropským lídrům sdělil, že jeho cílem je právě dohoda o příměří.
Na schůzce na Aljašce měl Putin předložit mírovou nabídku, podle níž by se Ukrajina musela stáhnout z Doněcké oblasti. Výměnou by Rusko zmrazilo frontové linie v Záporoží a Chersonu. Putin ovšem neustoupil od svých hlavních požadavků, jejichž cílem je "odstranění prvotních příčin" konfliktu. Tyto požadavky by v podstatě znamenaly konec ukrajinské státnosti a revizi expanze NATO.
Trump měl Putinovu nabídku Zelenskému sdělit v telefonátu, který proběhl po summitu. Zelenskyj poté vyzval k trvalému míru a dodal, že "palba musí ustat" a zabíjení přestat. Následně zdůraznil, že Ukrajina požaduje pro "skutečně udržitelný a spolehlivý mír" důvěryhodnou bezpečnostní záruku a návrat dětí, které byly údajně uneseny z okupovaných území.
Zelenskyj se před pondělní schůzkou s Trumpem sešel s evropskými lídry, včetně britského premiéra Keira Starmera, německého kancléře Friedricha Merze, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové.
Starmer Trumpovo úsilí pochválil s tím, že "nás přiblížilo míru více než kdy dříve", ale trval na tom, že "cestu k míru na Ukrajině nelze rozhodnout bez" Zelenského. Evropští lídři se shodli, že "dalším krokem musí být další jednání, včetně prezidenta Zelenského."
Na Ukrajině mezitím panuje zklamání nad událostmi z Aljašky. Padesátiletý veterán ze západoukrajinského Doněcku Serhii Orlyk to komentoval slovy, že rozumí, že při jednání si podáte ruce, ale „tohle divadlo s červeným kobercem a klečícími vojáky – je to hrozné, nedává to smysl.“
Putin označil summit za "velmi užitečný" a uvedl, že měl příležitost "přednést naši pozici". Podle jeho slov by "odstranění těchto prvotních příčin" mělo být základem pro urovnání.
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí pak řekl, že summit byl "velmi důležitým stavebním kamenem pro další úsilí" o ukončení války a dodal, že každý, kdo chce mír, "by měl být s výsledkem spokojen". Nechtěl se ale vyjádřit k tomu, zda by se měl Putin setkat se Zelenským.
Trump dříve pohrozil „velmi vážnými důsledky“, pokud Putin nebude souhlasit s ukončením války. Minulý měsíc stanovil Moskvě termín pro dosažení příměří, jinak by Rusko čelilo přísným sankcím.
Ačkoli oba prezidenti po pátečních rozhovorech v Ankaře neoznámili žádnou dohodu, trvali na tom, že bylo dosaženo pokroku. Trump řekl, že je USA připraveno poskytnout bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, což bylo klíčovým požadavkem Zelenského. Německý kancléř to označil za "významný pokrok".
