Zelenskyj odolává sílícímu tlaku, aby vyhodil poradce Jermaka

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek odolal výzvám k odvolání svého nejmocnějšího poradce Andrije Jermaka, a to i přes sílící korupční skandál, který se kolem něj točí. Jermak, který je považován za druhého nejvlivnějšího muže v Kyjevě, zůstává ve své funkci, přestože čelí tlaku ze strany členů prezidentovy vlastní strany, opozičních zákonodárců i prodemokratických kontrolních orgánů.
Zelenskyj se ve čtvrtek pozdě večer sešel se svým parlamentním klubem, čímž jasně signalizoval, že nemá v úmyslu ustoupit. Podle jednoho z účastníků schůzky prezident jasně prohlásil, že personální záležitosti v jeho kanceláři jsou jeho věcí. Antikorupční orgány sice zatím neuvedly, že by byl vlivný poradce zapleten do spiknutí ohledně úplatků v energetickém sektoru v hodnotě 100 milionů dolarů, ale tlak na jeho odvolání roste.
Vnitřní přetahování o personální obsazení přichází v době, kdy Rusko a někteří američtí představitelé znovu vyvíjejí tlak na Kyjev, aby souhlasil s takzvaným mírovým plánem. Ten se podle všeho přiklání k požadavkům Kremlu. Američtí představitelé však během rozhovoru s novináři v Kyjevě tvrdili, že plán je komplexní a nepředstavuje kapitulaci Ukrajiny vůči Rusku.
„Jsme tu, abychom Ukrajince podpořili, stejně jako jsme to dělali po celou dobu tohoto konfliktu, a jsme tu, abychom zajistili, že tento plán bude pro ukrajinský lid dobrý,“ uvedl mluvčí americké armády plukovník Dave Buttler.
Po setkání s parlamentní frakcí, která se shodla, že všichni musí pracovat pro Ukrajinu, a že parlament musí fungovat i v době války, Zelenskyj ve čtvrtek pozdě večer vystoupil s prohlášením k národu. „Byl jsem na schůzce s frakcí parlamentní většiny, řešily se různé záležitosti, byly tam i citlivé záležitosti,“ řekl prezident, aniž by upřesnil, že se jednalo o záležitost Jermaka.
Související
Ztráta důstojnosti, partnera, nebo extrémní zima. Ukrajina je v nejtěžším okamžiku historie, řekl Zelenskyj národu
Evropští lídři kvůli mírovému plánu volali Zelenskému. Jednejte o konci války, než bude pozdě, vzkazuje Moskva
Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Ukrajina , Andrij Jermak
Aktuálně se děje
před 17 minutami
Zelenskyj odolává sílícímu tlaku, aby vyhodil poradce Jermaka
před 1 hodinou
"Rozhodli se nás zabít chladem." Ukrajinci v Černihivu čelí ruským útokům na energetickou síť
před 2 hodinami
Spojenci Ukrajiny chtějí na summitu G20 vylepšit americký mírový plán
včera
Obchody mají za sebou podzimní uzavírky. Zákonu se podřídí ještě o Vánocích
včera
Počasí začíná být příhodné pro lyžaře. Meteorologové řekli, kdy začne sezóna
včera
Na školním výletě v Kanadě zaútočil medvěd. Zranění školáci a učitelé bojují o život
včera
Trumpův mírový plán téměř plně vyhovuje požadavkům Putina, odhaluje analýza
včera
Ztráta důstojnosti, partnera, nebo extrémní zima. Ukrajina je v nejtěžším okamžiku historie, řekl Zelenskyj národu
včera
Japonsko se chystá restartovat provoz největší jaderné elektrárny na světě
včera
Peskov: Žádný návrh mírového plánu jsme od USA stále nedostali
včera
Evropští lídři kvůli mírovému plánu volali Zelenskému. Jednejte o konci války, než bude pozdě, vzkazuje Moskva
včera
Čínský odpor k Japonsku roste. Co stojí za tamní nenávistí vůči premiérce Takaichi?
včera
Boj s fosilními palivy nabírá na intenzitě. Lula da Silva za něj pojede lobovat na summit G20
včera
Americký mírový plán je pro Evropu blesk z čistého nebe. Lídři chtějí naléhavě mluvit se Zelenským
včera
Evropa vzkazuje Trumpovi: Váš mírový plán není plán, ale seznam Putinových přání
včera
Žádný TikTok, YouTube nebo Twitch. Jak bude fungovat celosvětově první zákaz sociálních sítí pro mladé?
včera
Spor o Trumpův mírový plán: Podle Kyjeva jej navrhli Rusové. Zapojili jsme do jednání i Ukrajince, reaguje Bílý dům
včera
Opatrnost Německa po druhé světové válce je pryč. Rodí se nová nejsilnější armáda v Evropě
včera
Kirill Dmitrijev: Putinův propagandista, nebo klíč k míru s Ukrajinou?
včera
Počasí se do konce týdne moc nezmění, domnívají se meteorologové
Meteorologická zima sice začne až prvního prosincového dne, ale v Česku se řádně ochladilo už v těchto dnech. Výraznější oteplení se navíc do konce probíhajícího týdne neočekává, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě