Zelenskyj odolává sílícímu tlaku, aby vyhodil poradce Jermaka

Libor Novák

22. listopadu 2025 10:49

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek odolal výzvám k odvolání svého nejmocnějšího poradce Andrije Jermaka, a to i přes sílící korupční skandál, který se kolem něj točí. Jermak, který je považován za druhého nejvlivnějšího muže v Kyjevě, zůstává ve své funkci, přestože čelí tlaku ze strany členů prezidentovy vlastní strany, opozičních zákonodárců i prodemokratických kontrolních orgánů.

Zelenskyj se ve čtvrtek pozdě večer sešel se svým parlamentním klubem, čímž jasně signalizoval, že nemá v úmyslu ustoupit. Podle jednoho z účastníků schůzky prezident jasně prohlásil, že personální záležitosti v jeho kanceláři jsou jeho věcí. Antikorupční orgány sice zatím neuvedly, že by byl vlivný poradce zapleten do spiknutí ohledně úplatků v energetickém sektoru v hodnotě 100 milionů dolarů, ale tlak na jeho odvolání roste.

Vnitřní přetahování o personální obsazení přichází v době, kdy Rusko a někteří američtí představitelé znovu vyvíjejí tlak na Kyjev, aby souhlasil s takzvaným mírovým plánem. Ten se podle všeho přiklání k požadavkům Kremlu. Američtí představitelé však během rozhovoru s novináři v Kyjevě tvrdili, že plán je komplexní a nepředstavuje kapitulaci Ukrajiny vůči Rusku.

„Jsme tu, abychom Ukrajince podpořili, stejně jako jsme to dělali po celou dobu tohoto konfliktu, a jsme tu, abychom zajistili, že tento plán bude pro ukrajinský lid dobrý,“ uvedl mluvčí americké armády plukovník Dave Buttler.

Po setkání s parlamentní frakcí, která se shodla, že všichni musí pracovat pro Ukrajinu, a že parlament musí fungovat i v době války, Zelenskyj ve čtvrtek pozdě večer vystoupil s prohlášením k národu. „Byl jsem na schůzce s frakcí parlamentní většiny, řešily se různé záležitosti, byly tam i citlivé záležitosti,“ řekl prezident, aniž by upřesnil, že se jednalo o záležitost Jermaka.

"Rozhodli se nás zabít chladem." Ukrajinci v Černihivu čelí ruským útokům na energetickou síť

Volodymyr Zelenskyj

Ztráta důstojnosti, partnera, nebo extrémní zima. Ukrajina je v nejtěžším okamžiku historie, řekl Zelenskyj národu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek uvedl, že se jeho země nachází v "jednom z nejtěžších okamžiků" své historie. Důvodem je návrh na ukončení bojů, který vypracovaly Spojené státy a který vyvíjí tlak na Kyjev. Od Ukrajiny se v něm očekává, že postoupí část území, omezí velikost své armády a slíbí, že nevstoupí do NATO, a to výměnou za konec války.
Volodymyr Zelenskyj

Evropští lídři kvůli mírovému plánu volali Zelenskému. Jednejte o konci války, než bude pozdě, vzkazuje Moskva

Mluvčí německého kancléře Friedricha Merze potvrdil, že Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer hovořili dnes ráno s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Oficiální prohlášení, vydané v němčině, uvádí, že lídři potvrdili svou "neochvějnou a plnou podporu Ukrajině na cestě k trvalému a spravedlivému míru."

Volodymyr Zelenskyj

