Zelenskyj označuje obranu Pokrovsku za prioritu, do Donbasu byly nasazeny elitní speciální síly

Libor Novák

1. listopadu 2025 21:36

Ukrajinská armáda střeží své území (březen 2022).
Ukrajinská armáda střeží své území (březen 2022). Foto: FREE Photo Marienko Andrii / UNIAN

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil obranu města Pokrovsk na východní frontě za „prioritu“, jelikož do bojů o toto klíčové město byly nasazeny elitní speciální jednotky. Podle informací armádních zdrojů jsou do první linie k udržení zásobovacích tras zapojovány speciální síly z vojenské rozvědky (GUR) a útočné skupiny, které zde plní úkoly běžné pěchoty.

Narůstají zprávy o ruských postupech v okolí strategického města Pokrovsk, které se nachází západně od Doněcka. Kyjev však popírá tvrzení o obklíčení svých jednotek. Rusko se snaží Pokrovsk dobýt déle než rok, protože představuje klíčový dopravní a zásobovací uzel, jehož obsazení by Moskvě otevřelo cestu k převzetí kontroly nad zbytkem Donbasu.

Nasazení speciálních sil naznačuje odhodlání Kyjeva udržet město. Místní média informují, že operaci osobně dohlíží šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov, který je v regionu přítomen. Kyjev věří, že dobytí Pokrovsku by Rusku pomohlo přesvědčit Spojené státy, že jeho vojenská kampaň je úspěšná, a že by Západ měl přistoupit na jeho požadavky.

Rostoucí frustrace Washingtonu z neschopnosti Kremlu pokročit v mírových jednáních vyústila v to, že americký prezident Donald Trump uvalil sankce na dva největší ruské producenty ropy a zrušil plány na summit s prezidentem Vladimirem Putinem. Zelenskyj naznačil, že je otevřený Trumpovu návrhu na příměří, které by zmrazilo válku podél současné frontové linie. Rusko naopak veřejně trvá na tom, aby se ukrajinské jednotky stáhly ze zbytku Donbasu.

Ukrajinský prezident ve svém nočním projevu zdůraznil: „Pokrovsk je naše priorita. Pokračujeme v ničení okupanta, a to je nejdůležitější... Musí být zastaveni tam, kam se dostali – a zničeni tam.“ Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že zmařilo nasazení ukrajinských speciálních sil severozápadně od města a zabilo všech 11 vojáků, kteří přistáli vrtulníkem. Ruská tvrzení však nemohla být ověřena.

Ukrajinská monitorovací skupina DeepState odhaduje, že zhruba polovina Pokrovsku je tzv. „šedou zónou“, kde žádná ze stran nemá plnou kontrolu. Vojenský zdroj z Doněcka pro BBC uvedl, že ačkoli ukrajinské síly nejsou ve fyzickém obklíčení, jsou „v operačním obklíčení“, což znamená, že veškerá logistika je pod palbou. Boje se soustředí na železniční uzel a průmyslovou zónu na západě. Kvůli intenzitě bojů je zásobování již téměř omezeno pouze na pěší přepravu.

Vzpoura proti Bruselu: Polsko, Maďarsko a Slovensko odmítají zrušit zákaz dovozu ukrajinského zboží

Pentagon (z anglického výrazu pro pětiúhelník) je to mohutná čtyřpatrová stavba ve tvaru pěti soustředných pravidelných pětiúhelníkových okruhů (rings, značených A až E, s délkou strany přes 200 m), protnuté na každé straně třemi spojnicemi. Uprostřed cel

Pentagon schválil možnost předání raket Tomahawk Ukrajině

Pentagon schválil možnost předání raket Tomahawk Ukrajině

Pentagon schválil možnost předání raket Tomahawk Ukrajině, čímž nechal konečné politické rozhodnutí na prezidentu Donaldu Trumpovi. Americké ministerstvo obrany dalo Bílému domu zelenou k dodání těchto střel s dlouhým doletem, protože posoudilo, že by to nijak negativně neovlivnilo americké zásoby. 

