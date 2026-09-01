Zelenskyj po dalším ruském útoku tlačí na dodávky vojenské pomoci

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po dalším smrtícím nočním ruském útoku apeluje na spojence, aby Kyjevu poskytli prostředky protivzdušné obrany, jejichž prostřednictvím by armáda mohla čelit raketám a dronům.
Rusové v noci na úterý zaútočili na Kyjev a jeho nejbližší okolí. Podle ukrajinských úřadů zemřelo 12 lidí a dalších 17 osob utrpělo zranění. Mezi zraněnými jsou dvě děti. Šest z osmi obětí v hlavním městě připadá na pracovníky státní železniční společnosti Ukrzaliznytsia, jejíž depo bylo zasaženo. Čtyři lidé přišli o život ve městě Boryspil.
Podle Zelenského útočilo množství dronů a balistických raket, do záchranných akcí se zapojilo téměř 350 lidí. Mezi 12 oběťmi nočního ruského útoku má být i indický občan, informoval ukrajinský prezident na sociální síti X.
"Rusko vždy plánuje své údery specificky, aby způsobilo co největší ztráty na lidských životech. Úspěšné je pouze, když jsou schopnosti protivzdušné obrany nedostatečné," napsal Zelenskyj a poděkoval všem zemím, které pomáhají Ukrajině zajistit potřebné prostředky.
"Je velmi důležité, aby se tyto dodávky na podzim navýšily. Počet obětí ruského teroru přímo závisí na každé dodávce pomoci. Děkuji každému, kdo pomáhá Ukrajině být více odolnou," dodal nejvyšší představitel napadené země.
Ruské ministerstvo obrany k útoku uvedlo, že použilo vysoce přesné zbraně, jejichž prostřednictvím zacílilo na vojensko-průmyslová a energetická zařízení v Kyjevě a nejbližším regionu.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Zdroj: Jan Hrabě