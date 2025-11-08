Zelenskyj požaduje další protiruské sankce. Na Ukrajině zemřeli dva lidé

Na Ukrajině zemřeli při nočních ruských úderech ze vzduchu nejméně dva lidé. Prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci vyzval k uvalení dalších sankcí na Moskvu. Stalo se tak den poté, co Spojené státy udělily výjimku Maďarsku, aby mohlo dále kupovat ruský plyn a ropu bez sankcí.
Rusové v noci zasáhli bytový dům v Dnipru, kde jeden člověk zemřel a dalších jedenáct osob utrpělo. Další oběť poslední vlny útoků je hlášena z Charkovské oblasti. Podle Zelenského útočila ruská armáda více než 450 drony a 45 raketami nejrůznějších typů.
Ukrajinský prezident vyzval k uvalení dalších sankcí na Moskvu, aby přišla o prostředky k vedení války. "Oceňujeme všechny kroky, které partneři udělali, ale ruské útoky ukazují, že tlak je třeba zesílit. Evropa musí udělat rozhodnutí ohledně zmrazených ruských aktiv, dalších sankcí a podpory a posílení ukrajinské obrany," napsal na sociální síti X.
Zelenskyj chce, aby reakcí na každý útok na ukrajinskou energetiku bylo zesílení sankcí vůči ruskému energetickému sektoru. "Ruská jaderná energetika zatím není pod sankcemi a ruský vojensko-průmyslový komplex stále získává západní mikroelektroniku," poznamenal s tím, že očekává rozhodnutí od Spojených států amerických, Evropy či skupiny G7.
Americký prezident Donald Trump přitom v pátek udělil Maďarsku výjimku ze sankcí kvůli pokračujícím nákupům ruské ropy a plynu po dobu jednoho roku. Informovala o tom BBC po návštěvě maďarského premiéra Viktora Orbána v Bílém domě.
Trump během páteční Orbánovy návštěvy ve Washingtonu prohlásil, že výjimka pro Budapešť se zvažuje. "Je pro něj velmi těžké získat ropu a plyn z jiných oblastí," vysvětloval americký prezident, jehož pojí dlouholeté přátelství s maďarským premiérem. Orbán se ale zároveň snaží udržovat dobré vztahy i s Moskvou.
Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó po jednání na síti X napsal, že "Spojené státy udělily Maďarsku plnou a neomezenou výjimku ze sankcí na ropu a plyn". Podotkl, že rozhodnutí zaručí energetickou bezpečnost Maďarska. Zástupce Bílého domu nicméně potvrdil BBC, že jde o výjimku na jeden rok.
Britská stanice přesto mluví o velkém vítězství Orbána, který se dříve nechal slyšet, že sankce by zruinovaly maďarskou ekonomiku. V probíhající kampani před parlamentními volbami v dubnu příštího roku navíc slibuje voličům "levnou ruskou energii".
Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , protiruské sankce , válka na Ukrajině , Ukrajina
Evropská komise přijala přísnější pravidla pro vydávání víz ruským občanům, kteří chtějí vstoupit do Evropské unie. Jde o přímou reakci na, jak Komise uvedla, "zvýšená bezpečnostní rizika plynoucí z nevyprovokované a neoprávněné ruské útočné války proti Ukrajině".
Zdroj: Libor Novák