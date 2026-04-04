Zelenskyj: Rusko si místo velikonočního příměří zvolilo cestu eskalace

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Moskvu, že místo návrhu na velikonoční příměří zvolila cestu eskalace. Reagoval tak na další masivní vlnu ruských útoků, při nichž byly po celé zemi nasazeny stovky dronů a raket. Tyto údery si vyžádaly životy šesti civilistů a dalších čtyřicet lidí bylo zraněno. Podle Zelenského jde o jasnou odpověď Kremlu na snahy o dočasný klid zbraní během nadcházejících pravoslavných svátků.
Zatímco dříve byly rozsáhlé ruské nálety během dne spíše výjimečné, v poslední době jejich frekvence dramaticky roste. K tragickým scénám došlo například v Žytomyrské oblasti západně od Kyjeva, kde záchranáři museli vyprošťovat přeživší z trosek celé řady zničených domů. V samotné kyjevské oblasti byl zachycen dron, který narazil do obytného bloku a způsobil rozsáhlý požár.
Situace je kritická také v Charkově na severovýchodě země. Tamní starosta popsal poslední vlnu útoků jako jednu z největších, jaké město od začátku války zažilo. Nálety si zde vyžádaly život jedné ženy a několik dalších osob je v kritickém stavu. Zelenskyj na sociální síti X zdůraznil, že Rusko proměnilo očekávaný sváteční klid v „velikonoční eskalaci“, ačkoliv nabídka příměří stále zůstává na stole.
Ukrajina na stupňující se agresi odpovídá vlastními údery hluboko v ruském vnitrozemí, přičemž se zaměřuje především na energetická a průmyslová zařízení. Úspěšné dronové útoky na ruský přístav Usť-Luga již donutily Moskvu pozastavit tamní export. Nejnověji byl hlášen zásah průmyslového závodu v ruském Toljatti, který vyrábí gumové komponenty pro vojenskou techniku, a také útok na rozvodnu v Taganrogu.
Snahy o diplomatické ukončení války pod vedením Spojených států se v současnosti ocitly na mrtvém bodě. Tým amerického prezidenta Donalda Trumpa totiž přesunul svou pozornost ke konfliktu na Blízkém východě. Plánovaná osobní jednání s Ruskem, která měly USA zprostředkovat, byla již dvakrát odložena. Moskva aktuálně uvádí, že proces vyjednávání je pozastaven, což vyvolává pochybnosti o její skutečné ochotě k dohodě.
Zelenskyj přiznal, že situace na Blízkém východě přímo ohrožuje dodávky zbraní pro Ukrajinu. Existují vážné obavy z nedostatku obranných střel pro systémy Patriot, které jsou nyní ve velkém nasazovány v konfliktu s Íránem. Ukrajinský prezident označil udržení dodávek vojenského materiálu za jeden z nejtěžších úkolů současnosti, neboť prodlužování bojů v jiných částech světa zvyšuje riziko oslabení ukrajinské obranyschopnosti.
Další vrásky Kyjevu přidává potenciální nedostatek paliva a jeho rostoucí ceny, což je přímý důsledek války s Íránem. Ukrajinské jednotky přitom potřebují obrovské množství nafty pro své tanky a obrněná vozidla. Naopak pro Rusko představuje zdražení energií na světových trzích finanční injekci, díky které může snáze financovat zbrojní výrobu a žoldnéře, což globální kontext mění v jeho prospěch.
Navzdory neutuchajícím vzdušným útokům hodnotí ukrajinský prezident situaci na pozemní frontě jako stabilní. Shoduje se s britskými zpravodajskými službami v tom, že podmínky na východě země jsou pro Ukrajinu nejpříznivější za posledních deset měsíců. Postup ruských vojsk se zpomalil a hrozba zásadního průlomu podle Zelenského ustoupila, i když se ukrajinská armáda nyní soustředí spíše na udržení stávajících linií než na rozsáhlé ofenzivní operace.
Související
Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Rusko , Vladimír Putin
Aktuálně se děje
I přesto, že by opoziční lídr Péter Magyar dokázal v dubnových volbách porazit dlouholetého premiéra Viktora Orbána, čeká ho podle politických analytiků webu Politico doslova očistec. Orbán totiž během svých 16 let u moci vybudoval v Maďarsku komplexní systém „právních pastí", které mají za cíl paralyzovat jakéhokoli jeho nástupce a učinit zemi prakticky neovladatelnou pro kohokoliv jiného než stranu Fidesz.
Zdroj: Libor Novák