Zelenskyj souhlasí s návrhem Trumpa ukončit boje podél současné frontové linie

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se po setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem nevyhýbal komentáři k Trumpově výzvě, že by se Ukrajina a Rusko měly „zastavit tam, kde jsou“ a zahájit jednání. Zelenskyj sice s touto myšlenkou vyjádřil souhlas, ale zároveň důrazně připomněl, že válku nezahájila Ukrajina a zastavit by ji měla ta strana, která ji začala.
Na dotaz ohledně Trumpova prohlášení Zelenskyj uvedl, že „za současných okolností“ s americkým prezidentem souhlasí. Podle něj je „správné, že se musíme zastavit tam, kde se teď nacházíme“.
Zelenskyj doslova řekl: „Myslím si, že se musíme zastavit tam, kde se teď nacházíme – a tady má prezident Spojených států pravdu. Musíme se zastavit tam, kde jsme. Je důležité to zastavit a teprve potom začít rozhovor (o ukončení války).“ Následně však doplnil zásadní výhradu: „Ale mezi námi řečeno, otázka je v Putinovi, protože tuto válku jsme nezačali my.“
Zelenskyj zopakoval svou připravenost setkat se s vládcem Ruska v jakémkoliv formátu s cílem ukončení konfliktu. Zdůraznil také, že Ukrajina je pro to, aby se nejprve zastavily bojové akce a teprve poté se zahájily rozhovory o územních či jiných aspektech potenciální mírové dohody.
Dle Zelenského by toto byl „důležitý první krok“, o kterém se domnívá, že mu i prezident Trump rozumí. Zmínil ovšem i opačný postoj Ruska. „Chápu, že Rusové mají jinou pozici, že by skutečně chtěli okupovat celé území (Ukrajiny),“ dodal.
Zelenskyj odcestoval na setkání s Donaldem Trumpem do Bílého domu 17. října na základě Trumpova pozvání. Schůzka, která následovala po dvou telefonických rozhovorech, se měla týkat klíčových a citlivých otázek. Očekávalo se, že jedním z hlavních témat bude možnost poskytnutí raket Tomahawk Ukrajině.
Po setkání média informovala, že Trump s poskytnutím raket nesouhlasil a rozhovor byl poměrně napjatý. Zelenskyj nicméně naznačil, že i přes Trumpův současný postoj není tato záležitost definitivně uzavřena. Americký prezident po schůzce zopakoval, že „válka by nezačala, kdyby byl prezidentem“, a že Ukrajina a Rusko by se měly „domluvit“ na ukončení války.
