Zelenskyj: Washington záměrně ignoruje důkazy o tom, že Moskva aktivně pomáhá Íránu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nejnovějším rozhovoru ostře zkritizoval postoj Spojených států k Rusku. Podle něj Washington záměrně ignoruje přesvědčivé důkazy o tom, že Moskva aktivně pomáhá Íránu s útoky na americké základny na Blízkém východě. Zelenskyj tvrdí, že důvodem této nečinnosti je nepochopitelná důvěra, kterou administrativa Donalda Trumpa chová vůči Vladimiru Putinovi.
V podcastu „The Rest is Politics“ Zelenskyj popsal, že se opakovaně snažil na spolupráci mezi Kremlem a Teheránem upozornit. Podle jeho informací poskytuje Rusko íránskému režimu snímky z vojenských satelitů, které zachycují kritickou energetickou infrastrukturu v Perském zálivu a Izraeli. Tyto materiály mají Íránu sloužit k přesnějšímu zaměřování cílů, včetně pozic americké armády v regionu.
Prezident si posteskl, že i když na tyto skutečnosti upozornil veřejně, Spojené státy na Rusko nijak netlačily, aby s touto podporou přestalo. Problém vidí zejména v tom, že Trumpův tým podle něj dostatečně nerozumí skutečným záměrům Ruska. Kritizoval také americké vyjednavače Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, kteří podle něj tráví příliš mnoho času s ruskými představiteli.
Zatímco tito vyjednavači loni navštívili Moskvu pětkrát, Kyjev dosud nenavštívili ani jednou. Trumpova administrativa navíc vyvíjí tlak na Ukrajinu, aby se vzdala Donbasu výměnou za příměří, které Putin navrhuje. Zelenskyj však varuje, že ruský vůdce se u Donbasu nezastaví a jeho dalším cílem bude ovládnutí Dnipra a Charkova.
Američané se podle Zelenského mýlí, pokud si myslí, že postoupení Donbasu konflikt vyřeší. Domnívá se, že si Washington nechce připustit Putinovu lživou taktiku a nadále věří, že ruskému prezidentovi lze důvěřovat. Zelenskyj zdůraznil, že má o Putinových válečných cílech mnohem lepší přehled než Bílý dům.
Ukrajinský lídr se vyjádřil také k nedávné cestě amerického viceprezidenta JD Vance do Budapešti, kde podpořil Viktora Orbána před nadcházejícími volbami. Tuto návštěvu označil za neužitečnou, i když dodal, že nechce zasahovat do rozhodování maďarských voličů.
V souvislosti s hrozbami Spojených států, že opustí Nato, Zelenskyj vyzval Evropu k maximálnímu posílení vlastní moci. Navrhuje, aby Evropská unie spojila své síly s Ukrajinou, Velkou Británií, Tureckem a Norskem. Pouze takto široký vojenský blok by podle něj disponoval armádou schopnou odstrašit Rusko a kontrolovat bezpečnost v evropských mořích.
Zelenskyj závěrem vyjádřil přesvědčení, že Ukrajina se v budoucnu stane členem Evropské unie. Bez zapojení zemí jako Ukrajina nebo Turecko podle něj Evropa nikdy nebude mít vojenskou sílu srovnatelnou s tou ruskou. Právě rozšíření vojenské spolupráce považuje za jedinou cestu, jak zajistit trvalou bezpečnost na kontinentu.
Zelenskyj: Rusko si místo velikonočního příměří zvolilo cestu eskalace
Zelenskyj zvažuje, že už znovu nebude kandidovat na prezidenta
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
USA nejsou jediné, kdo kvůli příměří nešetří sebechválou. Skutečný vítěz ale leží jinde
před 1 hodinou
Vance v Budapešti po boku Orbána popřel, že se Spojené státy míchají do maďarských voleb
před 2 hodinami
Zelenskyj: Washington záměrně ignoruje důkazy o tom, že Moskva aktivně pomáhá Íránu
před 3 hodinami
Trumpova propaganda jede na plné obrátky. Hegseth označil křehké příměří s Íránem za historické a drtivé vítězství
před 3 hodinami
Odešla atletická legenda. Zemřel diskař Imrich Bugár
před 4 hodinami
Rutte se setkal s Trumpem. Odmítl říct, jestli USA chtějí vystoupit z NATO
před 5 hodinami
Počasí do konce týdne: Bude ještě mrznout, přidají se i deště
včera
Írán nepochopil, že Libanonu se příměří netýká, prohlásil Vance. Izrael by se ale podle něj mohl zklidnit
včera
Trump pohrozil uvalením padesátiprocentních cel na zemi, která bude dodávat zbraně Íránu
včera
Pojedu v čele české delegace na summit NATO, oznámil Pavel
včera
Írán opět zavřel Hormuzský průliv, tentokrát kvůli Libanonu. Ten ale nebyl součástí dohody, varuje Trump
včera
Předvolební průzkumy v Maďarsku: Očekává se historický zlom a drtivé vítězství opozice
včera
Evropa se hádá kvůli Orbánovi. Kreml se pustil do EU, Německo argumentuje Vancem
včera
Írán prosil o příměří, zastaví obohacování uranu. Chameneí je po útocích znetvořený, prohlásil Hegseth
včera
Co znamená dohoda s Íránem pro USA? Trumpovi poskytla únikovou cestu
včera
Moment úlevy pro celý svět. Starmer vyrazil do Perského zálivu projednat další kroky příměří
včera
Doručoval jsem miliony dolarů. Slavný kulturista popsal, jak ruské podsvětí sponzorovalo Orbána
včera
Vance kope v Maďarsku do všeho a všech. Opřel se do Bruselu, zkritizoval Británii i Zelenského
včera
Příměří zahrnuje i Libanon, tvrdí Pákistán. Na ten se nevztahuje, míní izraelská armáda a pokračuje v útocích
včera
Jak se Magyar katapultoval z pozice řadového úředníka do čela opozice?
Jak se Magyar katapultoval z pozice řadového úředníka do čela opozice?

V maďarských politických kruzích byl Péter Magyar ještě nedávno téměř neznámou postavou. To se však změnilo v okamžiku, kdy zveřejnil tajnou nahrávku své tehdejší manželky a ministryně spravedlnosti Judit Vargy. Na záznamu Varga popisovala vládní zásahy do korupčních kauz, což vyvolalo obrovský skandál. Tento moment katapultoval Magyara z pozice řadového státního úředníka do čela opozičního hnutí Tisza, které nyní představuje nejvážnější hrozbu pro dlouholetou vládu Viktora Orbána.
Zdroj: Libor Novák