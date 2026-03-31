Zelenskyj zveřejnil svoje příjmy. Prezidentský plat má nižší než je minimální mzda v Česku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zveřejnil podrobnosti o svých příjmech za uplynulý rok 2025. Podle serveru RBC-Ukraine dosáhl celkový finanční obrat prezidenta a jeho rodinných příslušníků výše 15 805 828 hřiven, což je v přepočtu přibližně 360 000 dolarů. Většinu těchto prostředků tvořily výdělky z platů, bankovní úroky a také zisky z pronájmu soukromých nemovitostí.
Samotný prezident spolu se svou rodinou vydělal za loňský rok celkem 7 440 907 hřiven, v přepočtu zhruba 3,63 milionu korun. Z této částky tvořil prezidentův roční plat 336 000 hřiven, tedy přibližně 164 000 korun. Při rozpočítání na měsíce tak jeho mzda vychází na 28 000 hřiven, což odpovídá částce kolem 13 670 korun.
Pro srovnání lze uvést data z předchozího roku 2024, kdy rodinné příjmy manželů Zelenských přesáhly 15,2 milionu hřiven. V té době se jednalo o částku vyšší než 7,42 milionu korun. Zelenskyj tímto způsobem pokračuje v nastaveném trendu pravidelného odkrývání svých osobních i rodinných financí veřejnosti.
Pracovní trh na Ukrajině prošel v posledních letech zásadními proměnami, které byly přímo ovlivněny bezpečnostní situací v zemi. Před vypuknutím plnosměrné války v roce 2021 se ekonomika nacházela v období stabilizace a průměrná měsíční mzda se pohybovala kolem hranice 14 000 hřiven.
V tehdejším kurzu tato částka odpovídala přibližně 11 000 korunám, přičemž reálné příjmy obyvatelstva vykazovaly meziroční nárůst. Nejnižší zákonem stanovená mzda byla v té době nastavena na 6 000 hřiven, což představovalo zhruba 4 700 korun.
S příchodem válečného konfliktu v roce 2022 nastal prudký ekonomický šok, který vedl k vysoké inflaci a dočasnému poklesu reálné kupní síly. V současném období let 2025 a 2026 sice nominální mzdy v hřivnách rostou, ale tento vývoj je tažen zejména kritickým nedostatkem pracovních sil způsobeným mobilizací a odchodem milionů lidí do zahraničí.
Průměrná mzda se v současnosti odhaduje v rozmezí 18 500 až 24 000 hřiven. Kvůli oslabení kurzu místní měny se však v přepočtu na českou měnu tato částka pohybuje v rozmezí od 9 000 do 11 700 korun.
Současná minimální mzda pro rok 2026 byla stanovena na 8 647 hřiven, což v aktuálním přepočtu činí přibližně 4 200 korun. Mezi jednotlivými regiony a obory však panují značné rozdíly, kdy nejvyšší příjmy tradičně vykazuje hlavní město Kyjev a technologický sektor, zatímco zemědělství a oblasti v blízkosti frontové linie zůstávají finančně podprůměrné.
Přestože platy v absolutních číslech rostou, reálná kupní síla obyvatel se stále potýká s dopady zvýšených cen energií a základních životních potřeb. Většina ukrajinských firem přesto plánuje v roce 2026 další zvyšování mezd, aby si v napjatých podmínkách udržely kvalifikované zaměstnance.
Zdroj: Libor Novák