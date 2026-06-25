Zemětřesení nemohlo přijít v horší chvíli. Venezuela se potácí nad propastí

Dvojice zemětřesení, která zasáhla severní pobřeží Venezuely, zasadila tvrdou ránu zemi procházející hlubokou ekonomickou krizí. Podle prozatímních odhadů americké geologické služby USGS dosáhnou hospodářské škody deseti až sta miliard dolarů.
Pro stát, jehož HDP se od roku 2013 propadl přibližně o 80 procent v důsledku sankcí, hyperinflace, korupce a špatného řízení ropného sektoru, přichází tato přírodní katastrofa v nejméně vhodnou chvíli.
Současná úřadující prezidentka Delcy Rodríguezová, která nastoupila po lednovém zajetí bývalé hlavy státu Nicoláse Madura Spojenými státy, se přitom snažila o postupné oživení ekonomiky a jednání s mezinárodními partnery. Kvůli zničené infrastruktuře a kolapsu budov však zemi chybí prostředky na obnovu i na chod zdravotnictví.
Nejhůře zasaženou oblastí je pobřežní stát La Guaira, který Rodríguezová vyhlásila za zónu katastrofy. Došlo zde ke zřícení desítek budov včetně velkého hotelu na pobřeží ve městě Macuto a vážně poškozeny byly i výškové budovy v Catia La Mar. Kvůli těžkým škodám na infrastruktuře muselo zcela přerušit provoz tamní mezinárodní letiště Simóna Bolívara, které zajišťuje letecké spojení pro hlavní město Caracas.
Samotná metropole Caracas hlásí nejméně 32 obětí a řadu zřícených objektů v čtvrtích jako San Bernardino, Pinto Salinas, El Paraiso či Baruta. V městské části Chacao nasadily úřady přes 500 záchranářů.
Starosta této čtvrti Gustavo Duque potvrdil, že se z trosek podařilo vyprostit 23 přeživších a záchranné týmy, které pracují v terénu celou noc, stále slyší hlasy lidí uvězněných pod sutinami. V oblasti byly preventivně odpojeny dodávky plynu a řada míst se ocitla bez elektrického proudu. Výpadky energií postihly také severozápadní státy Aragua, Carabobo a Falcón.
Na situaci již reagovalo mezinárodní společenství. Španělský ministr zahraničí José Manuel Albares nabídl svému venezuelskému protějšku plnou solidaritu a humanitární i technickou pomoc prostřednictvím rozvojové agentury AECID a Vojenské jednotky pro mimořádné události UME.
Podporu vyjádřily také Spojené státy. Americký ministr zahraničí Marco Rubio v telefonátu s Rodríguezovou tlumočil soustrast a oznámil, že USA z nařízení prezidenta Trumpa okamžitě vysílají do Venezuely pátrací, záchranné a zdravotnické týmy spolu s humanitární pomocí.
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Zdroj: Libor Novák