Zemětřesení ve Venezuele: Místní zuří, záchranáři dorazili na místo až po dvou dnech. Pohřešuje se 46 tisíc lidí

Při ničivých středečních zemětřeseních ve Venezuele, která prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová označila za nejbrutálnější přírodní katastrofu v historii země, zahynulo nejméně 1 700 lidí. Jednou z nejhůře zasažených oblastí je pobřežní město La Guaira, kde se mimo jiné zřítil dvanáctipatrový obytný dům stojící u hlavní silnice.
Na místě tragédie, kde se zřítila vládní budova, v současnosti zasahují záchranné týmy z Venezuely i Kolumbie za pomoci těžké techniky, jeřábů a bagrů, přičemž se pokoušejí lokalizovat případné přeživší pod troskami. Příbuzní pohřešovaných však vyjadřují obrovský hněv a frustraci z postupu úřadů, které obviňují z apatie a hrubé nedbalosti.
Místní obyvatelé si stěžují, že oficiální záchranné práce začaly velmi pozdě a postupují pomalu. Podle svědectví rodin v prvních fázích pomáhali pouze lidé z komunity, zatímco policie situaci monitorovala, aniž by se do vyprošťování zapojila. Do některých částí státu La Guaira navíc vládní pátrací týmy dosud vůbec nedorazily. Lidé, kteří postrádají své blízké, tak v řadě lokalit zůstali bez jakékoli pomoci či techniky a jsou nuceni prohledávat sutiny svépomocí.
V obytném komplexu Bello Horizonte se dvě výškové budovy zcela sesuly k zemi. Dobrovolníci a pozůstalí zde pracují v ochranných maskách a gumových rukavicích pouze s lopatami a páčidly, přestože se z trosek šíří silný zápach. Bezprostředně po otřesech se z ruin ozýval křik uvězněných lidí, které se sousedé pokoušeli vyprostit holýma rukama.
První oficiální záchranáři, venezuelské hasičské sbory, dorazili na toto místo až v pátek, tedy téměř dva dny po katastrofě, a následně jim asistovali specialisté ze Salvadoru a Spojených států. Po vyproštění několika přeživších byla však tato konkrétní operace v neděli ukončena. Podle odhadů místních obyvatel zůstávají pod troskami stovky obětí, jejichž těla možná nebudou nikdy nalezena, což znemožní určit skutečný rozsah neštěstí.
Čtyři dny po ničivém dvojitém zemětřesení navíc zůstává podle specializovaných internetových stránek pro hlášení pohřešovaných osob nezvěstných více než 46 000 lidí. Ačkoli úřady do pondělního odpoledne potvrdily nalezení a lokalizování 15 426 osob, o dalších 46 019 občanech všech věkových kategorií – od dvouletých dětí po osmdesátileté seniory – nemají jejich blízcí žádné zprávy.
Kvůli obrovskému množství nezvěstných panují vážné obavy, že konečná bilance bude výrazně vyšší. Záchranné operace navíc v pondělí brzy ráno zkomplikoval následný otřes o síle 4,6 stupně severně od hlavního města Karakas. Předseda Národního shromáždění Jorge Rodríguez sice uvedl, že po tomto otřesu nebyly bezprostředně hlášeny žádné nové škody, incident však jasně demonstroval přetrvávající nebezpečí pro týmy pracující v terénu.
Mezinárodní společenství projevilo vlnu solidarity a do Venezuely dorazila pomoc již ze čtyřiadvaceti zemí. Podle venezuelských úřadů bylo na místo dopraveno přes 500 tun zásob, více než 2 700 záchranářů a specialistů a přibližně 86 kynologických týmů se speciálně vycvičenými psy. Odborníci upozorňují, že po uplynutí 72 hodin od katastrofy šance na nalezení živých lidí pod troskami drasticky klesají, přesto se během víkendu podařilo zachránit nejméně 33 osob, což pro tisíce pracovníků představuje obrovskou motivaci.
Mezi nejvýraznější případy zázračného přežití patří záchrana osmnáctiměsíčního dítěte, které bylo z trosek vyproštěno živé po 32 hodinách od destrukce. Obrovský ohlas vyvolal také příběh jednadvacetiletého Aarona Leviho, kterého se po 106 hodinách v sutinách zřícené budovy v La Guaiře podařilo zachránit díky společnému, 43 hodin trvajícímu úsilí venezuelských, mexických a salvadorských týmů.
Salvadorský prezident Nayib Bukele i prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová označili tento úspěch za důkaz efektivní mezinárodní koordinace. V neděli, čtyři dny po otřesech, byli z ruin vytaženi také živí otec se synem. Francouzští civilní záchranáři a američtí specialisté z Virginie je po dvanáctihodinovém metodickém prohledávání nestabilního rumiště za pomoci speciálních kamer transportovali ve velmi zeslabeném stavu do sanitky, přičemž jim lékaři podávali nitrožilní infuze a medikaci již během samotného vyprošťovacího procesu. Stejný francouzsko-americký tým o den dříve úspěšně zachránil také matku s devítiměsíčním kojencem.
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