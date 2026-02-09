Zemře za mřížemi? Jimmy Lai dostal 20 let vězení, svět vyzývá k jeho propuštění

Známý mediální magnát a zastánce demokracie v Hongkongu Jimmy Lai byl odsouzen k dvaceti letům vězení za trestné činy proti národní bezpečnosti. Jeho dcera Claire Lai označila tento verdikt za srdceryvně krutý, zejména s ohledem na zhoršující se zdravotní stav jejího osmasedmdesátiletého otce. Podle jejích slov hrozí, že pokud bude trest vykonán, její otec zemře za mřížemi jako mučedník. Syn Sebastien Lai doplnil, že se jedná o drakonické a zničující rozhodnutí.
Tento rozsudek je vyvrcholením dlouholetého procesu, který podle kritiků symbolizuje proměnu Hongkongu. Město se podle nich změnilo z převážně svobodného místa v oblast, kde úřady ovládané čínskou komunistickou stranou tvrdě potlačují jakýkoli nesouhlas. Lai byl již v prosinci uznán vinným z pobuřování a spiknutí s cizími mocnostmi. Ačkoliv u obvinění z koluze hrozilo až doživotí, magnát veškerou vinu odmítal.
Odsouzení okamžitě vyvolalo vlnu kritiky ze strany Tchaj-wanu i mezinárodních organizací pro lidská práva. Reportéři bez hranic uvedli, že nad svobodou tisku v Hongkongu se definitivně zatáhla opona. Podle této organizace soudní rozhodnutí potvrzuje úplný kolaps nezávislé žurnalistiky v regionu. Úřady tím prý dávají najevo hluboké opovržení vůči svobodnému šíření informací.
Human Rights Watch ve svém prohlášení označila délku trestu pro Laie za faktický rozsudek smrti. Podle organizace je takto vysoký trest nejen nespravedlivý, ale také krutý. Dlouholeté pronásledování tohoto muže má podle nich demonstrovat odhodlání čínské vlády umlčet každého kritika komunistické strany. Amnesty International k tomu dodala, že jde o další smutný milník v přeměně města ovládaného právem na město ovládané strachem.
Naproti tomu hongkongský správce John Lee vyjádřil nad rozsudkem hluboké uspokojení. Laiovy zločiny označil za mimořádně ohavné a zlé. Podle Leeho vysoký trest demonstruje sílu právního státu a slouží k nastolení spravedlnosti. Steve Li z oddělení národní bezpečnosti policie pak uvedl, že výše trestu je adekvátní a zprávy o podlomeném zdraví odsouzeného jsou prý přehnané.
Britská vláda, USA i lidskoprávní skupiny považují celé trestní stíhání za politicky motivované a opakovaně žádají o Laiovo propuštění. Čínská státní média však o tomto britském občanovi, který do Hongkongu přišel jako dětský uprchlík, mluví jako o zrádci. Označují ho za hlavního podněcovatele protivládních nálad. Lai dříve založil populární deník Apple Daily, který aktivně podporoval demokratické hnutí.
Právě toto hnutí bylo v červnu 2020 potlačeno zavedením přísného zákona o národní bezpečnosti. Na základě této legislativy byl Lai v srpnu téhož roku zatčen a jeho noviny byly v roce 2021 nuceny ukončit činnost. Britský premiér Keir Starmer uvedl, že o Laiově případu jednal s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem během lednové schůzky v Pekingu. Zatím však není jasné, zda tyto diplomatické snahy přinesly nějaký pokrok.
Sebastien Lai nedávno kritizoval britskou vládu s tím, že pro jeho otce nedělá dostatek a čas se neúprosně krátí. Také americký prezident Donald Trump v minulosti prohlásil, že se zasadí o propuštění tohoto vězněného aktivisty. Rodina má přitom velké obavy o Jimmyho fyzický stav. Ve vězení prý výrazně zhubl a má vážné problémy s chrupem, jelikož většinu času od prosince 2020 tráví v samovazbě.
Hongkongské úřady tato tvrzení odmítají a trvají na tom, že Laiovi je poskytována náležitá lékařská péče. Samostatné umístění v cele si podle nich vyžádal sám vězeň. Spolu s ním bylo v tomto ostře sledovaném procesu odsouzeno dalších osm spoluobžalovaných. Mezi nimi byli aktivisté i bývalí vedoucí pracovníci jeho mediální společnosti, kteří se k činům doznali.
Proces vedli tři soudci vybraní vládou speciálně pro případy národní bezpečnosti. Ve svém rozsáhlém rozsudku uvedli, že Lai byl schopný podnikatel, jehož nenávist ke komunistické straně ho svedla na špatnou cestu. Obžaloba ho vinila z využívání deníku Apple Daily a politických vazeb v USA k lobbování za sankce proti Číně. Lai se bránil tím, že po zavedení bezpečnostního zákona by takové jednání považoval za sebevražedné.
