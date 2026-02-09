Zemře za mřížemi? Jimmy Lai dostal 20 let vězení, svět vyzývá k jeho propuštění

Libor Novák

9. února 2026 8:28

Jimmy Lai
Jimmy Lai Foto: Twitter Jimmy Lai

Známý mediální magnát a zastánce demokracie v Hongkongu Jimmy Lai byl odsouzen k dvaceti letům vězení za trestné činy proti národní bezpečnosti. Jeho dcera Claire Lai označila tento verdikt za srdceryvně krutý, zejména s ohledem na zhoršující se zdravotní stav jejího osmasedmdesátiletého otce. Podle jejích slov hrozí, že pokud bude trest vykonán, její otec zemře za mřížemi jako mučedník. Syn Sebastien Lai doplnil, že se jedná o drakonické a zničující rozhodnutí.

Tento rozsudek je vyvrcholením dlouholetého procesu, který podle kritiků symbolizuje proměnu Hongkongu. Město se podle nich změnilo z převážně svobodného místa v oblast, kde úřady ovládané čínskou komunistickou stranou tvrdě potlačují jakýkoli nesouhlas. Lai byl již v prosinci uznán vinným z pobuřování a spiknutí s cizími mocnostmi. Ačkoliv u obvinění z koluze hrozilo až doživotí, magnát veškerou vinu odmítal.

Odsouzení okamžitě vyvolalo vlnu kritiky ze strany Tchaj-wanu i mezinárodních organizací pro lidská práva. Reportéři bez hranic uvedli, že nad svobodou tisku v Hongkongu se definitivně zatáhla opona. Podle této organizace soudní rozhodnutí potvrzuje úplný kolaps nezávislé žurnalistiky v regionu. Úřady tím prý dávají najevo hluboké opovržení vůči svobodnému šíření informací.

Human Rights Watch ve svém prohlášení označila délku trestu pro Laie za faktický rozsudek smrti. Podle organizace je takto vysoký trest nejen nespravedlivý, ale také krutý. Dlouholeté pronásledování tohoto muže má podle nich demonstrovat odhodlání čínské vlády umlčet každého kritika komunistické strany. Amnesty International k tomu dodala, že jde o další smutný milník v přeměně města ovládaného právem na město ovládané strachem.

Naproti tomu hongkongský správce John Lee vyjádřil nad rozsudkem hluboké uspokojení. Laiovy zločiny označil za mimořádně ohavné a zlé. Podle Leeho vysoký trest demonstruje sílu právního státu a slouží k nastolení spravedlnosti. Steve Li z oddělení národní bezpečnosti policie pak uvedl, že výše trestu je adekvátní a zprávy o podlomeném zdraví odsouzeného jsou prý přehnané.

Britská vláda, USA i lidskoprávní skupiny považují celé trestní stíhání za politicky motivované a opakovaně žádají o Laiovo propuštění. Čínská státní média však o tomto britském občanovi, který do Hongkongu přišel jako dětský uprchlík, mluví jako o zrádci. Označují ho za hlavního podněcovatele protivládních nálad. Lai dříve založil populární deník Apple Daily, který aktivně podporoval demokratické hnutí.

Právě toto hnutí bylo v červnu 2020 potlačeno zavedením přísného zákona o národní bezpečnosti. Na základě této legislativy byl Lai v srpnu téhož roku zatčen a jeho noviny byly v roce 2021 nuceny ukončit činnost. Britský premiér Keir Starmer uvedl, že o Laiově případu jednal s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem během lednové schůzky v Pekingu. Zatím však není jasné, zda tyto diplomatické snahy přinesly nějaký pokrok.

Sebastien Lai nedávno kritizoval britskou vládu s tím, že pro jeho otce nedělá dostatek a čas se neúprosně krátí. Také americký prezident Donald Trump v minulosti prohlásil, že se zasadí o propuštění tohoto vězněného aktivisty. Rodina má přitom velké obavy o Jimmyho fyzický stav. Ve vězení prý výrazně zhubl a má vážné problémy s chrupem, jelikož většinu času od prosince 2020 tráví v samovazbě.

Hongkongské úřady tato tvrzení odmítají a trvají na tom, že Laiovi je poskytována náležitá lékařská péče. Samostatné umístění v cele si podle nich vyžádal sám vězeň. Spolu s ním bylo v tomto ostře sledovaném procesu odsouzeno dalších osm spoluobžalovaných. Mezi nimi byli aktivisté i bývalí vedoucí pracovníci jeho mediální společnosti, kteří se k činům doznali.

Proces vedli tři soudci vybraní vládou speciálně pro případy národní bezpečnosti. Ve svém rozsáhlém rozsudku uvedli, že Lai byl schopný podnikatel, jehož nenávist ke komunistické straně ho svedla na špatnou cestu. Obžaloba ho vinila z využívání deníku Apple Daily a politických vazeb v USA k lobbování za sankce proti Číně. Lai se bránil tím, že po zavedení bezpečnostního zákona by takové jednání považoval za sebevražedné.

5. února 2026 21:31

Kdo nahradí Si Ťin-pchinga? V Číně se spekuluje o nástupci i útoku proti Tchaj-wanu k udržení moci

Související

Jimmy Lai

Hongkongský aktivista Jimmy Lai byl obviněn ze spiknutí s cizinou

Hongkongský mediální magnát a prodemokratický aktivista Jimmy Lai byl obviněn podle bezpečnostního zákona. Informují o tom dnes světové agentury. Lai byl zřejmě obviněn ze spiknutí s cizími mocnostmi. Mediálního magnáta zatkli minulý týden a obvinili z podvodu v souvislosti s půjčkou listu Apple Daily, který vydává.

Více souvisejících

Jimmy Lai

Aktuálně se děje

před 17 minutami

Donald Trump

Přežije Země Trumpa? Bílý dům se zmítá v chaosu jeho nálad, věří mu už jen třetina lidí

Současný americký prezident Donald Trump vykazuje stále větší míru nevyzpytatelnosti, čímž uvádí do napětí nejen domácí scénu, ale i celý svět. Zatímco úvodní měsíce jeho druhého funkčního období se nesly v duchu disciplinovaného plnění připravených plánů a exekutivních příkazů, nyní se zdá, že se prezident nechává ovládat svými osobními rozmary. Tato proměna z racionálního, byť kontroverzního lídra v politika, který jedná impulzivně a pod vlivem okamžitých nálad, vyvolává značné obavy.

před 1 hodinou

Jimmy Lai

Zemře za mřížemi? Jimmy Lai dostal 20 let vězení, svět vyzývá k jeho propuštění

Známý mediální magnát a zastánce demokracie v Hongkongu Jimmy Lai byl odsouzen k dvaceti letům vězení za trestné činy proti národní bezpečnosti. Jeho dcera Claire Lai označila tento verdikt za srdceryvně krutý, zejména s ohledem na zhoršující se zdravotní stav jejího osmasedmdesátiletého otce. Podle jejích slov hrozí, že pokud bude trest vykonán, její otec zemře za mřížemi jako mučedník. Syn Sebastien Lai doplnil, že se jedná o drakonické a zničující rozhodnutí.

před 2 hodinami

Zimní počasí, ilustrační fotografie.

Předpověď počasí na týden. Po oteplování přijde zvrat

V Česku se bude během probíhajícího únorového týdne oteplovat. Teploty mohou vyšplhat až na 11 stupňů nad nulou, než o nadcházejícím víkendu dojde k ochlazení. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

Soudy, ilustrační fotografie.

Norskem hýbe soud se synem princezny. Zpovídá se i ze znásilnění

V Norsku začal ostře sledovaný soudní proces se synem korunní princezny Mariusem Borgem Høibym, který je obviněn z více než tří desítek trestných činů. Čtyři ženy měl podle obžaloby znásilnit. Kauza se k soudu dostává jen krátce poté, co se jméno jeho matky Mette-Marit objevilo v tzv. Epstein Files. 

včera

včera

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Žena v Praze překvapila policisty. Přinesla protitankovou střelu

V Česku se od začátku roku koná tzv. zbraňová amnestie, která přináší i kuriózní momenty. Jeden takový se stal v Praze, kde žena přinesla na policejní služebnu protitankovou střelu. Policie toho využila, aby upozornila občany, jak se má s takovým arzenálem manipulovat. 

včera

Metoděj Jílek

Rychlobruslař Jílek při debutu na olympiádě dojel na pěti kilometrech pro stříbro

Premiéra jako hrom. Devatenáctiletý rychlobruslař Metoděj Jílek se poprvé představil v olympijském závodě, konkrétně v závodě na 5000 metrů, a ihned se mu podařilo získat pro Českou republiku olympijskou medaili. V Miláně si dojel pro stříbro poté, co v předposlední rozjížďce z celkových deseti zajel čas 6:06,48, který mu nakonec stačil na druhé místo.

včera

včera

Markéta Davidová

Sázka na Davidovou nevyšla. Biatlonová smíšená štafeta skončila až jedenáctá, slaví Francie

Byl to jeden z největších otazníků v české olympijské výpravě. Zda se olympiády zúčastní dlouhodobě zdravotně se trápící biatlonová jednička mezi ženami Markéta Davidová, nebo nikoli, a popřípadě, pokud ano, jak na tom fyzicky bude. Nakonec se Davidová zúčastnila hned prvního biatlonového závodu v Anterselvě pod pěti olympijskými kruhy, kterým byla smíšená štafeta, přičemž český trenérský štáb se ji rozhodl nasadit jako finišmanku štafety. Ta tak jela ve složení Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová. Přestože to před poslední předávkou vypadalo nadějně z českého pohledu, jelikož české kvarteto figurovalo na páté pozici, Davidové se finiš vůbec nevydařil. Češi tak propadli až na 11. místo. Závod ovládli Francouzi.

včera

včera

včera

Zuzana Maděrová

Senzační zlato. Maděrová zastoupila zklamanou Ledeckou v paralelním obřím slalomu

Z Milána a Cortiny d'Ampezzo přišla v neděli první skvělá zpráva. Česká olympijská výprava získala první cenný kov na právě probíhajících zimních olympijských hrách v paralelním obřím slalomu na snowboardu. To se ostatně očekávalo před olympiádou, jenže od tradiční královny tohoto sportu Ester Ledecké, která však neprošla překvapivě přes čtvrtfinále. Češi v hledišti včetně prezidentského páru v tu chvíli rozhodně nemuseli smutnit. Ve hře zůstala druhá česká reprezentantka Zuzana Maděrová, která potvrdila dokonale svoji vzestupnou formu z této sezóny a korunovala ji ziskem zlaté olympijské medaile.

včera

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Olympijská kolekce českých sportovců ve světě zaujala. Řadí je k těm nejpoutavějším

Na domácí scéně nejen mezi fanoušky, ale i mezi politiky nenašlo oblečení českých sportovců pro letošní zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo příliš pochopení vzhledem k jeho netradiční barevné kombinaci. Jak už to ale v mnoha případech bývá, to, co pro Čechy může být pohoršující, může naopak ve světě snést pochvalu. A to je právě případ i nové české olympijské kolekce. Podle zahraničních médií se totiž Češi ve svém oblečení při zahájení rozhodně neztratili. Kolekce prý patří k pěti nejzajímavějším.

včera

Andrej Babiš přichází na zasedání vlády.

Česko by mohlo dětem zakázat sociální sítě. Babiš se tomu nebrání

Premiér Andrej Babiš (ANO) nevyloučil zákaz užívání sociálních sítí u dětí mladších 15 let. Podle předsedy vlády jsou internetové platformy pro nejmladší občany škodlivé. Česko by v případě zavedení zákazu následovalo některé evropské státy, které se rozhodly k takovému opatření přistoupit. 

včera

včera

včera

včera

Napadení před hernou v Chebu vyšetřuje policie. Jeden z mužů utrpěl vážná zranění

Vážnými zraněními jednoho z aktérů skončila potyčka před hernou v Chebu, kterou od noci na sobotu vyšetřují policisté z Karlovarského kraje. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy