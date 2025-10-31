Zemřel ruský herec Gennadij Nazarov, představitel vojáka Čonkina v Menzelově filmu

Jan Hrabě

31. října 2025 18:16

Gennadij Nazarov
Gennadij Nazarov Foto: Reprofoto YouTube

Z Ruska přišla na konci října smutná zpráva. Během uplynulého víkendu zemřel ve věku pouhých 58 let herec Gennadij Nazarov, jehož legendární oscarový režisér Jiří Menzel obsadil do hlavní role svého snímku Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina. 

O úmrtí Nazarova informovala ruská média. Zemřel v neděli 26. října po vážných zdravotních problémech, potýkal se totiž se závažnou nemocí ledvin. 

Nazarov se narodil 3. března 1967 v Moskvě, hlavním městě tehdejšího Sovětského svazu. Po úspěšném studiu oboru se stal úspěšným divadelním či televizním hercem. Do povědomí Čechů se zapsal v 90. letech, kdy si ho vybral legendární oscarový režisér. 

Menzelova komedie Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina měla premiéru v roce 1994 a šlo o parodii na sovětské válečné filmy. Děj se tak logicky odehrával za druhé světové války v Rusku. Scénář napsal Zdeněk Svěrák na základě stejnojmenné knihy Vladimira Vojnoviče.

Smutná zpráva již doputovala do Česka, přijala ji například Menzelova asistentka Míla Řádová. Při té příležitosti prozradila, že Nazarov měl problémy s ledvinami už během natáčení před více než třiceti lety. "Třikrát týdně musel docházet na dialýzu, a přesto stihl hrát v mnoha filmech – až do roku 2009. Poté se věnoval výuce na divadelní škole," uvedla pro deník Blesk. 

