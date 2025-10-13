Zemřela slavná hollywoodská herečka Diane Keatonová

Světovou kinematografií otřásla velmi smutná zpráva. Ve věku 79 let zemřela oscarová herečka Diane Keatonová, která se na vrcholu slávy držela několik dekád. Proslavily jí role v Kmotrovi či Annie Hallové.
Keatonová zemřela v Kalifornii, sdělil novinářům mluvčí její rodiny podle BBC. Smutnou zprávu následně potvrdila filmová producentka a přítelkyně zesnulé Dori Rathová.
Rodačka z Kalifornie udělala díru do světa v druhé polovině 60. let, kdy uspěla na Broadwayi v muzikálu Vlasy. Souběžně začala její úspěšná spolupráce s režisérem Woodym Allenem, konkrétně v divadelním představení Zahraj to znovu, Same, které se následně překlopilo do úspěšného filmu.
Jednu z osudových a opakujících se rolí pak Keatonové nabídl režisér Francis Ford Coppola, když ji obsadil do úvodního dějství trilogie Kmotr. Svého času šlo o nejvýdělečnější film. Americká herečka se objevila i v dalších dvou pokračováních.
Jediného Oscara jí nicméně v roce 1977 přinesl film Annie Hallová, za který dostala i cenu BAFTA a Zlatý glóbus. Posledně jmenované ocenění obdržela ještě jednou, konkrétně v roce 2004 za komedii Lepší pozdě nežli později, kterou si zahrála s Jackem Nicholsonem.
Keatonová se dětí dočkala až jako padesátnice, když na přelomu devadesátých a nultých let adoptovala v rozmezí několika let dceru a syna. Vlastní děti neměla. Romantické vztahy během kariéry udržovala například s již zmíněným Allenem či Al Pacinem.
Úspěšně skončilo pátrání po nebezpečném vrahovi, který se v pátek nevrátil do psychiatrické léčebny v Praze. Policisté ho v sobotu odpoledne nalezli u Hlavního nádraží v hlavním městě. Muž byl následně opět umístěn do léčebny.
