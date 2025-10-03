Zemřela vědecká ikona Jane Goodallová. Truchlí i známé osobnosti

Svět zasáhla ještě ve středu večer velmi smutná zpráva. Ve věku 91 let zemřela Jane Goodallová, světově proslulá expertka na život primátů, zejména šimpanzů. Informovala o tom britská BBC.
Goodallová zemřela přirozenou smrtí během přednáškového turné v americkém státě Kalifornie, vyplývá z prohlášení na webových stránkách institutu nesoucího její jméno. Spolupracovníci vědkyně vyzdvihli její revoluční zjištění a neustálý boj za ochranu a obnovu přirozeného prostředí.
Smutná zpráva o úmrtí bioložky zasáhla řadu známých osobností. Bývalý americký prezident Barack Obama řekl, že Goodallová "otevřela dveře" ženám, které toužily po působení ve vědeckých oborech. Slavný herec Leonardo DiCaprio podotkl, že vědkyně inspirovala miliony lidí a byla "opravdovou hrdinkou".
Goodallová se o zvířata zajímala od mládí. Po ukončení studií na Cambridgské univerzitě a krátkém angažmá na Oxfordské univerzitě odjela jako třiadvacetiletá do Keni, kde začala spolupracovat s primatologem Louisem Leakeyem.
Bioložka učinila mnoho zásadních objevů. Například zjistila, že šimpanzi používají nástroje a projevují emoce. Odhalila také, že se mezi sebou vraždí. Již v roce 1977 založila The Jane Goodall Institute s cílem zkoumat divokou přírodu, chránit ji a vzdělávat.
Goodallová opakovaně navštívila Česko. Loni se stala kmotrou samičky gorily nížinné, která přišla na svět v pražské zoologické zahradě. Vybrala pro ni jméno Gaia.
