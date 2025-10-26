Americký prezident Donald Trump se neplánuje osobně setkat s ruským protějškem Vladimirem Putinem, dokud Moskva nebude připravena uzavřít mírovou dohodu týkající se války na Ukrajině.
"Musím vědět, že uzavřeme dohodu. Nehodlám mrhat svým časem," citovala Trumpa stanice RFE/RL. Americký prezident je momentálně na asijské cestě, zmíněná slova pronesl na palubě vládního letounu Air Force One během mezipřistání v Dauhá.
Šéf Bílého domu zdůraznil, že si s ruským lídrem rozumí. Z vývoje kolem války na Ukrajině je nicméně zklamaný. "Vždycky jsem měl dobrý vztah s Vladimirem Putinem, ale tohle je velké zklamání. Myslel jsem, že to bude hotové dřív než mír na Blízkém východě," konstatoval.
Trump a Putin se původně v tomto týdnu měli setkat v Budapešti. Pro Putina by se jednalo o první cestu do členské země Evropské unie od začátku konfliktu na Ukrajině. Americká hlava státu ale naplánované jednání zrušila.
Podle zdrojů z Trumpovy administrativy má Washington připravený další balík protiruských sankcí, které by zasáhly ruskou ekonomiku v případě, že Putin nebude chtít dosáhnout mírové dohody. Trump zároveň tlačí na evropské země, aby příští rázné rozhodnutí ve formě sankcí či cel učinily samy.
Válka na Ukrajině trvá přes tři a půl roku. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země vypukla 24. února 2022. Úřadující americký prezident po svém letošním návratu do úřadu zesílil snahy o diplomatické řešení konfliktu. Zatím neúspěšně.
Související
Trump se nebrání dalšímu setkání s "rakeťákem" Kim Čong-unem
Čína buduje novou „velkou zeď“. Blíží se okamžik rozhodnutí mezi Washingtonem a Pekingem
Donald Trump , Vladimír Putin , válka na Ukrajině , Rusko , USA (Spojené státy americké) , Ukrajina
Aktuálně se děje
před 10 minutami
Babiš potvrdil, že úvahy o zrušení jednoho z ministerstev se nenaplní
před 1 hodinou
Zklamaný Trump se teď s Putinem nesetká. Pro příští jednání má jasnou podmínku
před 2 hodinami
Víkendové počasí. Meteorologové tuší, jak bude za týden
včera
Soucitem proti nenávisti. Pekarová Adamová prozradila, jak reaguje na osobní útoky
včera
Ruští a běloruští lyžaři a snowboardisté se nebudou moct kvalifikovat na OH, rozhodla FIS
včera
Jurečka podrobil sliby ANO kritice. Na vyšší důchody nemáme, vzkázal lidem
včera
Budoucnost změny času v EU. Španělsko chce zrušit důležitou směrnici
včera
Zemřel známý sběratel lidových písní Zdeněk Bláha. Ocenilo ho i ministerstvo
včera
Babišova vláda má v zásadě hotový program. Šéf ANO se chystá na Hrad
včera
Meteorologové slibují inverzní počasí. Prozradili, kdy nastane změna
včera
Trump se nebrání dalšímu setkání s "rakeťákem" Kim Čong-unem
včera
Čína buduje novou „velkou zeď“. Blíží se okamžik rozhodnutí mezi Washingtonem a Pekingem
včera
Policie vyšetřuje napadení dívky ve Vimperku. O pomoc žádá svědky
včera
Kdo povede ODS po Fialovi? První z favoritů potvrdil kandidaturu, druhý zatím váhá
včera
Mrtví a desítky zraněných. Ukrajina čelila dalšímu ruskému útoku
včera
Větrné počasí zaúřaduje i zítra. Meteorologové vydali výstrahu
Aktualizováno včera
Další politička přiznala problémy. Komunistka Konečná zápasí s nemocí
včera
Fiala chce, aby Ukrajina mohla útočit na cíle hluboko na ruském území
včera
Objednala si ho Moskva. V Británii padly tresty za žhářský útok v Londýně
včera
Mladík zná trest v případu dvojnásobné vraždy prodavaček v Hradci Králové
Devítiletý trest vězení dostal od královéhradeckého krajského soudu sedmnáctiletý mladík v případu dvojnásobné vraždy z letošního února v prodejně v Hradci Králové. Po pobytu za mřížemi bude následovat ještě zabezpečovací detence.
Zdroj: Jan Hrabě