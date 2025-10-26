Zklamaný Trump se teď s Putinem nesetká. Pro příští jednání má jasnou podmínku

Lucie Podzimková

26. října 2025 8:25

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci
Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci Foto: Reprofoto YouTube

Americký prezident Donald Trump se neplánuje osobně setkat s ruským protějškem Vladimirem Putinem, dokud Moskva nebude připravena uzavřít mírovou dohodu týkající se války na Ukrajině. 

"Musím vědět, že uzavřeme dohodu. Nehodlám mrhat svým časem," citovala Trumpa stanice RFE/RL. Americký prezident je momentálně na asijské cestě, zmíněná slova pronesl na palubě vládního letounu Air Force One během mezipřistání v Dauhá. 

Šéf Bílého domu zdůraznil, že si s ruským lídrem rozumí. Z vývoje kolem války na Ukrajině je nicméně zklamaný. "Vždycky jsem měl dobrý vztah s Vladimirem Putinem, ale tohle je velké zklamání. Myslel jsem, že to bude hotové dřív než mír na Blízkém východě," konstatoval. 

Trump a Putin se původně v tomto týdnu měli setkat v Budapešti. Pro Putina by se jednalo o první cestu do členské země Evropské unie od začátku konfliktu na Ukrajině. Americká hlava státu ale naplánované jednání zrušila. 

Podle zdrojů z Trumpovy administrativy má Washington připravený další balík protiruských sankcí, které by zasáhly ruskou ekonomiku v případě, že Putin nebude chtít dosáhnout mírové dohody. Trump zároveň tlačí na evropské země, aby příští rázné rozhodnutí ve formě sankcí či cel učinily samy. 

Válka na Ukrajině trvá přes tři a půl roku. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země vypukla 24. února 2022. Úřadující americký prezident po svém letošním návratu do úřadu zesílil snahy o diplomatické řešení konfliktu. Zatím neúspěšně.

včera

Trump se nebrání dalšímu setkání s "rakeťákem" Kim Čong-unem

Související

Donald Trump a Kim Čong-un

Trump se nebrání dalšímu setkání s "rakeťákem" Kim Čong-unem

Americký prezident Donald Trump se nechal slyšet, že by se během nadcházející asijské cesty rád setkal se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem. Pokud by k setkání došlo, Trump by tak navázal na společné rozhovory, které uskutečnil během prvního mandátu v Bílém domě. 
Čínská armáda, ilustrační fotografie. Analýza

Čína buduje novou „velkou zeď“. Blíží se okamžik rozhodnutí mezi Washingtonem a Pekingem

Napětí v západním Pacifiku znovu narůstá, tentokrát nejen na diplomatické frontě, ale i v hlubinách oceánu. Čína zrychluje modernizaci své ponorkové flotily, zatímco Spojené státy, zmítané společensko-politickými turbulencemi a novým izolacionistickým impulsem v Bílém domě, hledají způsob, jak udržet vojenskou i politickou převahu v regionu, který se stává epicentrem globálního mocenského střetu.

Více souvisejících

Donald Trump Vladimír Putin válka na Ukrajině Rusko USA (Spojené státy americké) Ukrajina

Aktuálně se děje

před 10 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

včera

včera

Ilustrační foto

Ruští a běloruští lyžaři a snowboardisté se nebudou moct kvalifikovat na OH, rozhodla FIS

I nadcházejících zimních olympijských her, které se budou příští rok v únoru konat v Miláně a Cortině d'Ampezzo, se nebudou účastnit ruští ani běloruští lyžaři a snowboardisté. Rozhodla o tom ve svém hlasování Rada Mezinárodní lyžařské federace (FIS). Pokračuje tím tak bojkot sportovců z těchto zemí, které jsou vylučováni z mezinárodních soutěží od února 2022, kdy Rusko začalo svou agresi proti Ukrajině.

včera

včera

Tomáš Zdechovský

Budoucnost změny času v EU. Španělsko chce zrušit důležitou směrnici

Jen několik hodin zbývá do okamžiku, kdy se hodiny vrátí o hodinu nazpět kvůli střídání letního a zimního času. Dlouhá léta se na úrovni Evropské unie řeší zrušení změn času. Podle aktuálního vyjádření europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) na tom panuje shoda u zástupců většiny členských zemí. 

včera

včera

včera

včera

Donald Trump a Kim Čong-un

Trump se nebrání dalšímu setkání s "rakeťákem" Kim Čong-unem

Americký prezident Donald Trump se nechal slyšet, že by se během nadcházející asijské cesty rád setkal se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem. Pokud by k setkání došlo, Trump by tak navázal na společné rozhovory, které uskutečnil během prvního mandátu v Bílém domě. 

včera

Čínská armáda, ilustrační fotografie.

Čína buduje novou „velkou zeď“. Blíží se okamžik rozhodnutí mezi Washingtonem a Pekingem

Napětí v západním Pacifiku znovu narůstá, tentokrát nejen na diplomatické frontě, ale i v hlubinách oceánu. Čína zrychluje modernizaci své ponorkové flotily, zatímco Spojené státy, zmítané společensko-politickými turbulencemi a novým izolacionistickým impulsem v Bílém domě, hledají způsob, jak udržet vojenskou i politickou převahu v regionu, který se stává epicentrem globálního mocenského střetu.

včera

včera

včera

včera

Aktualizováno včera

včera

včera

včera

Mladík zná trest v případu dvojnásobné vraždy prodavaček v Hradci Králové

Devítiletý trest vězení dostal od královéhradeckého krajského soudu sedmnáctiletý mladík v případu dvojnásobné vraždy z letošního února v prodejně v Hradci Králové. Po pobytu za mřížemi bude následovat ještě zabezpečovací detence. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy