Změna času se v EU řeší už osm let. Europoslanci jsou pro konec střídání

V Česku je v plném proudu týden, který bude o hodinu kratší. Po noci ze soboty na neděli si všichni budeme muset přenastavit hodinky, protože dvě změny času jsou navzdory slibům každoroční realitou. Je to přitom už osm let, co existuje směrnice o ukončení střídání časů.
Střídání času v Česku nastane během nadcházejícího víkendu. K první letošní změně dojde v neděli 29. března, velká ručička v noci přeskočí ve 2:00 rovnou na 3:00. Volný den tak bude o hodinu kratší.
Přímo na webu oficiálních institucí Evropské unie se dozvíte, že Evropská komise už v září 2018 předložila návrh směrnice, který počítá s koncem ukončení střídání letního a zimního času ve všech členských zemích, tedy i v Česku. Součástí návrhu je systém, jímž by členský stát oznámil, že chce změnit svůj standardní čas.
"V případě přijetí by tato směrnice ukončila v EU změny času (tj. střídání letního a zimního času), k nimž dochází dvakrát ročně," uvádí se na webu s tím, že ve věci zatím nebylo přijato konečné rozhodnutí. Nebyl ani stanoven žádný harmonogram.
Evropský parlament přijal k návrhu postoj v roce 2019, o dva roky později hlasoval pro ukončení střídání času. Rada i Evropský parlament přitom musejí dosáhnout dohody, aby bylo možné přijmout legislativní akt potřebný k ukončení střídání letního a zimního času.
Historie změny času v Česku je zásadně spojena s oběma světovými válkami. Poprvé byl, tehdy ještě v Rakousku-Uhersku, letní čas zaveden v roce 1916 a uplatňoval se až do závěrečného válečného roku 1918.
Poté se vrátil až za druhé světové války, kdy v protektorátu platil nepřetržitě více než dva a půl roku od dubna 1940. Následně se střídal se standardním pásmovým časem až do roku 1949.
Definitivně se u nás letní čas uchytil v roce 1979, kdy se ustálila i noc ze soboty na neděli během posledního březnového víkendu jako okamžik změny. Od roku 1996 je v souladu s celou EU zaveden až do října, v Česku do té doby končil v září.
