Změnili jsme kurz, přesto vystřelili. Majitelé jachty, která se ocitla pod ruskou palbou, promluvili

Britská manželská dvojice v důchodu popsala pro pořad BBC Newsnight svůj surrealistický zážitek z jachty v Lamanšském průlivu, v jejíž blízkosti vypálila varovné výstřely ruská válečná loď. Jane a Alan Kelveyovi se v úterý ráno plavili přibližně 37 kilometrů od pobřeží ostrova Wight, když se dostali do těsné blízkosti ruské fregaty Admiral Grigorovič. Válečné plavidlo vystřelilo do dráhy jachty registrované ve Spojeném království, což britské ministerstvo obrany označilo za ojedinělý incident. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že se jachta k válečné lodi nebezpečně přibližovala, manželé však střetový kurz striktně odmítli.
Jane Kelveyová popsala, že ruská loď nejprve pětkrát zatroubila, což v námořní signalizaci znamená dotaz, zda je posádka vidí. Jachta okamžitě změnila kurz o dva stupně na levobok, aby dala jasně najevo, že o vojenském plavidle ví.
O minutu později se však siréna ozvala znovu a vzápětí následovala střelba z ručních zbraní. Podle ženy mířily výstřely do vzduchu jako varování a samotná střelba byla zcela zbytečná. Celou událost nahlásila jako nebezpečí pro plavbu, protože až do zahájení palby situaci nevnímala jako incident.
Ruská strana tvrdí, že posádka fregaty střílela z pušek do dráhy jachty poté, co selhaly pokusy o rádiové spojení a vypálení varovných světllic. Námořníci podle Moskvy jednali v přísném souladu s mezinárodními předpisy.
Mluvčí britského ministerstva obrany potvrdil, že výstřely nemířily přímo na loď a měly pouze zabránit možné srážce. K události došlo v mezinárodních vodách mimo britské teritorium. Podle informací BBC malá jachta bez motoru s názvem Bright Future po vyplutí z Británie v mlze nekontrolovaně driftovala. Britské úřady se domnívají, že ruská posádka vyhodnotila situaci jako riziko kolize kvůli horší manévrovatelnosti jachty poháněné pouze plachtami.
K jachtě byl vyslán člun z britského hlídkového plavidla HMS Tyne, aby prověřil bezpečnost posádky. Manželé uvedli, že strach neměli. Jane Kelveyová dokonce žertovala, že se během střelby schovala pod plátěnou stříšku, zatímco její manžel dál kormidloval.
Tento incident se odehrál jen několik dní poté, co příslušníci britské námořní pěchoty v průlivu zadrželi tanker ruské stínové flotily převážející sankcionovanou ropu. Ministerstvo obrany nicméně spojitost mezi oběma událostmi odmítlo. Ruské válečné lodě proplouvají Lamanšským průlivem pravidelně a britské námořnictvo je běžně monitoruje. Fregatu Admiral Grigorovič v rámci rutinní operace doprovázelo plavidlo HMS Mersey.
Podle zdrojů z NATO dostal Admiral Grigorovič z Moskvy rozkaz doprovázet lodě stínové flotily přes průliv. Fregata v oblasti působí delší dobu a zásoby jí doplňuje opravárenská loď PM-82, což jí umožňuje zůstat na moři dlouhé měsíce a vést ruské konvoje. V dubnu takto doprovodila šest plavidel stínové flotily. Bývalý kontraadmirál britského námořnictva James Parkin upozornil, že použití zbraní je vždy až nejposlednější možností.
Zadržení tankeru během víkendu bylo pro Moskvu velkým trapnem, jelikož ruské námořnictvo v průlivu operuje právě proto, aby podobným zásahům bránilo. Podle Parkina šlo v případě úterního incidentu spíše o chybné vyhodnocení situace než o záměrný útok na britskou jachtu. Událost přišla v době zvýšeného napětí, kdy dva odstupující britští ministři obrany ve svých projevech varovali před agresivním chováním Ruska, což vedlo k tomu, že i tento relativně menší incident získal velkou pozornost.
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Zdroj: Lucie Podzimková