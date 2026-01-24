ANALÝZA | Američané už teď mají v Grónsku volnou ruku. Trump to nechce přijmout, raději rozbije NATO

Jakub Jurek

Jakub Jurek

24. ledna 2026 15:20

Prezident Trump
Foto: The White House

Ať už jsou výroky Donalda Trumpa o Grónsku míněny jako politický tlak nebo vážná hrozba, narážejí na tvrdou bezpečnostní realitu. Grónsko je klíčovým uzlem americké obrany v Arktidě a USA zde už dnes disponují nástroji, které jim umožňují chránit vlastní území bez napadání spojenců. Agresivní rétorika však nese vysoké systémové riziko, neboť podkopává důvěru uvnitř NATO, vytváří nebezpečný precedent a oslabuje alianční soudržnost. Cena případné eskalace by byla nesmírně vysoká a zaplatily by ji především samotné Spojené státy.

Ať už jsou výroky Trumpa o Grónsku interpretovány jakkoli emotivně či politicky, zpravodajská a vojenská realita zůstává nezpochybnitelná, protože Grónsko patří k nejdůležitějším strategickým bodům severní polokoule a hraje klíčovou roli v americké bezpečnostní architektuře. Základní důvod je geografický a fyzikální. 

V případě jaderného konfliktu s Ruskem by mezikontinentální balistické rakety (ICBM) nevolily trasu přes oceány, ale nejkratší možnou cestu – přes Arktidu. Severní polární oblast je proto hlavním koridorem strategických zbraní, a každý stát, který ji dokáže monitorovat, získává zásadní časovou i rozhodovací výhodu.

Právě zde Grónsko funguje jako předsunutá hlídka severoamerického kontinentu. Jeho poloha umožňuje včasnou detekci startu a letu balistických raket, sledování jejich trajektorie v rané fázi a zapojení do vícevrstvé protiraketové obrany. Tyto schopnosti nelze plnohodnotně nahradit jiným územím bez výrazného snížení efektivity systému včasného varování.

Nejde přitom o hypotetickou úvahu. Americká vojenská přítomnost na ostrově existuje nepřetržitě od studené války a dnes je soustředěna zejména kolem základny Pituffik Space Base (dříve Thule). Tato instalace je klíčovým prvkem globální sítě senzorů sledujících balistické hrozby a součástí systémů včasného varování před raketovým útokem. Bez takto umístěných zařízení by se reakční doba Spojených států dramaticky zkrátila – a v případě jaderných zbraní rozhoduje každá vteřina.

Je však nutné zachovat realismus. Žádná současná protiraketová obrana neposkytuje stoprocentní ochranu proti masivnímu jadernému útoku. Strategický význam Grónska proto nespočívá v iluzi „neprůstřelného štítu“, ale ve zvýšení pravděpodobnosti přežití, zlepšení kvality rozhodování politického a vojenského vedení a v posílení odstrašení. Už samotná schopnost včasného a přesného monitoringu zvyšuje náklady případného útoku pro protivníka a snižuje riziko chybné interpretace situace.

Navzdory Trumpově rétorice ale mají USA v Grónsku už dnes velice široké manévrovací pole, které jim umožňuje výrazně posílit vlastní bezpečnostní zájmy aniž by musely sahat k politicky toxickému scénáři převzetí území.

Základním pilířem je stávající právní rámec. Americká vojenská přítomnost na ostrově stojí na dlouhodobých dohodách s Dánskem, které Spojeným státům garantují přístup k území, infrastruktuře i operačním aktivitám. Tyto dohody nebyly nikdy zpochybněny a umožňují Washingtonu rozšiřovat své aktivity bez porušení mezinárodního práva i bez otevřeného konfliktu se spojenci.

Klíčovým nástrojem amerického působení v Grónsku zůstává již zmíněná Pituffik Space Base, nejseverněji položená americká vojenská instalace. Právě zde mají USA možnost postupně a bez dramatických politických gest posilovat své klíčové obranné schopnosti. Modernizace radarových a senzorových systémů včasného varování, rozšiřování kapacit pro sledování balistických střel i objektů na oběžné dráze a hlubší integrace základny do struktur US Space Force představují kroky, které jsou technicky nenápadné, právně kryté a pro spojence obtížně zpochybnitelné. Jejich strategický dopad je však zásadní, protože přímo zvyšují schopnost Spojených států včas identifikovat a vyhodnotit hrozby mířící na jejich území.

Vedle samotné základny mají USA prostor i pro rozšíření rotační a dočasné vojenské přítomnosti v dalších částech ostrova. Nejde přitom o budování nových stálých základen, které by vyvolaly politické třenice, ale o pragmatické posilování přítomnosti prostřednictvím častějších cvičení v arktických podmínkách, zřizování předsunutých logistických a záchranných kapacit či testování bezpilotních systémů, senzorových sítí a komunikačních uzlů v extrémním klimatu. Tento přístup odpovídá současné doktríně NATO, která klade důraz na flexibilitu, rychlou reakci a interoperabilitu namísto masivního a trvalého rozmísťování sil.

Významnou, a často podceňovanou oblastí je rovněž civilně-vojenská spolupráce. Spojené státy mohou investovat do rozvoje infrastruktury, jako jsou letiště, přístavy či satelitní komunikační systémy, dále do meteorologických a navigačních technologií a do výzkumu Arktidy s přímými bezpečnostními dopady. Tyto projekty jsou formálně civilní, avšak v krizové situaci mají jednoznačný vojenský význam a zvyšují schopnost rychlé reakce i dlouhodobé přítomnosti v regionu.

Ze strategického hlediska je stejně důležité to, co USA dělat nemusejí. Nemusejí dramaticky navyšovat počty vojáků tak, aby to vyvolalo otevřenou reakci spojenců. Nemusejí přepisovat hranice ani riskovat narušení soudržnosti NATO. Klíčových strategických cílů – včasného varování, dohledu nad arktickým prostorem a kontroly severních přístupových tras – lze dosáhnout v rámci existujících dohod a struktur.

Právě proto působí hrozby převzetí Grónska spíše jako politický nátlakový nástroj než jako realistický strategický plán. Nejsou namířeny ani tak proti Dánsku či samotnému Grónsku, jako spíše proti vnitřní rovnováze aliančního systému, na němž Spojené státy samy existenčně závisejí. Skutečná americká strategie v Arktidě se dlouhodobě odehrává tiše a systematicky – prostřednictvím technologií, právních rámců a postupného posilování kapacit. Právě tato „tichá strategie“ je sice pomalejší, ale funkční. O to větší riziko představuje agresivní rétorika, která jde přímo proti ustaveným normám.

Pro NATO otevřené hrozby použití síly proti území aliančního partnera znamenají precedent, na který aliance není konstruována. NATO stojí na předpokladu, že největší vojenská mocnost světa je zároveň garantem bezpečnosti, nikoli potenciálním zdrojem hrozby. Jakmile by se tento předpoklad narušil, aliance by se dostala do strategického paradoxu: článek 5 je koncipován pro obranu proti vnějšímu agresorovi, nikoli pro řešení konfliktu uvnitř vlastních řad.

I samotná agresivní rétorika má konkrétní dopady. Podkopává důvěru menších a středních členů aliance v to, že jejich územní integrita je skutečně nedotknutelná. Nutí státy jako Dánsko, ale i další evropské spojence, přemýšlet nikoli o společné obraně, nýbrž o pojistkách proti vlastnímu spojenci. To je zpravodajsky i strategicky zásadní posun, protože místo sdílení kapacit a informací vzniká tendence k jejich fragmentaci a národnímu zajišťování.

Případná agresivní akce – byť omezená, hybridní nebo „právně kreativní“ – by měla ještě hlubší dopad. De facto by legitimizovala logiku, že moc má přednost před pravidly, což by okamžitě využili strategičtí soupeři aliance, zejména Rusko. Jakýkoli ruský tlak na pobaltské státy, Arktidu či Černomoří by bylo výrazně obtížnější politicky odsoudit, pokud by Spojené státy samy zpochybnily principy, na nichž aliance stojí.

Z dlouhodobého hlediska by se NATO posunulo od kolektivní obrany ke koalici podmíněné poslušností, což je model typický spíše pro imperiální sféry vlivu než pro moderní alianci. Evropské státy by v takovém scénáři začaly zvažovat alternativní bezpečnostní architektury, posilování strategické autonomie a selektivní spolupráci mimo NATO. Paradoxně by tak Spojené státy oslabily právě ten nástroj, který jim po desetiletí umožňoval globální projekci moci s relativně nízkými náklady.

Z tohoto pohledu není klíčovým rizikem otázka, zda by USA byly schopny Grónsko vojensky ovládnout. Skutečné riziko spočívá v tom, že by tím rozložily alianční ekosystém, který jim poskytuje legitimitu, přístup k územím, infrastruktuře i politickou podporu. Ve srovnání s těmito náklady je současná „tichá strategie“, založená na dohodách, technologiích a postupném posilování přítomnosti, nejen efektivnější, ale i racionálnější.

Jinými slovy, Spojené státy mohou v Grónsku získat téměř vše, co z hlediska národní bezpečnosti potřebují, aniž by ohrozily NATO. Jakmile by však přešly od rétorického nátlaku k otevřené agresi, cena by nebyla jen strategická a bezpečnostní, ale systémová – a tu by nakonec zaplatily samy.

USS Abraham Lincoln

K Íránu míří armáda amerických válečných lodí, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump oznámil, že směrem k Íránu míří „armáda“ amerických válečných lodí. Toto prohlášení, které zaznělo na palubě prezidentského speciálu Air Force One při návratu ze summitu v Davosu, přichází v době extrémního napětí vyvolaného brutálním potlačením protivládních protestů v Íránu a obavami z obnovení tamního jaderného programu.

Donald Trump grónsko USA (Spojené státy americké) NATO

Další zprávy