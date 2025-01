ANALÝZA | Trumpův problém s Kanadou. Vracející se prezident se plete

Obzvláště ostře Trump kritizuje obchodní bilanci mezi oběma zeměmi, která je podle něj výrazně nevýhodná pro USA, jak informoval například server MarketWatch. Upozorňuje na to, že Spojené státy vykazují obrovský deficit v oblastech, jako je dovoz automobilů, dřeva a dalších surovin z Kanady. „Proč bychom měli dovážet zboží, které ani nepotřebujeme?“ líčí ve svých projevech.

Zároveň opakuje, že tato situace je důsledkem desetiletí nevyvážených obchodních dohod a nedbalé politiky jeho předchůdců. Slíbil, že jeho administrativa přehodnotí obchodní vztahy s Kanadou, a to s cílem zajistit spravedlivější podmínky pro americké podniky a pracovníky.

Za předminulý rok dosáhl obchodní deficit mezi Spojenými státy a Kanadou výše 67,9 miliardy dolarů. Tento údaj se stal argumentem v rétorice představitelů budoucí Trumpovy administrativy, kteří tvrdí, že USA v tomto obchodním vztahu doplácejí na svého severního souseda.

Kanaďané se hodlají bránit

Budoucí prezident USA jej označuje za jasný důkaz „nespravedlivého uspořádání“, kdy Kanada údajně těží na úkor amerických zájmů. „Mexiko i Kanada mají absolutní právo a moc tento dlouho doutnající problém snadno vyřešit. Tímto požadujeme, aby tuto pravomoc využily, a dokud tak neučiní, je čas, aby za to zaplatily velmi vysokou cenu,“ upozornil Trump.

Kanaďané se jeho výrokům brání. „Není třeba to zakrývat. Navrhovaná cla proti Kanadě ze strany nastupující administrativy by poškodila Američany. Ohrozilo by to americká pracovní místa. Ohrozilo by to naši kolektivní bezpečnost,“ zdůraznil dosluhující kanadský premiér Justin Trudeau podle serveru The Hill.

„Zvýšilo by to náklady v době, kdy lidé prostě potřebují, prostě si zaslouží odpočinek. A co je možná nejzásadnější, nejsou nezbytná. Naše obchodní vztahy nám závidí celý svět a lepší cestou vpřed je posílit je,“ podotkl.

K tvrdé odvetě pak vyzval premiér provincie Ontario Doug Ford. „Nikdy nebyla doba, která by byla pro Kanaďany důležitější, aby byli jednotní, aby se postavili a ujistili se, že náš hlas je slyšet. Musíme vyslat signál, že když někdo přijde a pokusí se zničit naši ekonomiku, bude to pro Kanaďany zničující,“ shrnul.

Trumpovy interpretace jsou nepřesné

Ekonomové upozorňují, že interpretace těchto čísel není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. „Klasifikace obchodních deficitů jako ztrát nebo dokonce dotací pro jinou zemi není spravedlivým ani přesným popisem fungování mezinárodního obchodu,“ zdůrazňují odborníci. Podle nich je deficit v obchodní bilanci spíše výsledkem složitých globálních dodavatelských řetězců, které podporují nejen spotřebitele, ale také americké společnosti.

Zatímco Spojené státy dovážejí suroviny, jako je dřevo, ropa či automobily, Kanada na oplátku nakupuje americké technologie, průmyslové stroje a zemědělské produkty. „Zvolený prezident vidí svět jako hru s nulovým součtem. Cokoli, co se nevyrobí tady nebo nekoupí jinde, je považováno za ztrátu, což prostě není pravda,“ popsal ekonom Joe Brusuelas pro americkou stanici CNN.

Další ekonom, Gary Clyde Hufbauer, Trumpovu rétoriku rovněž kritizoval. „To je, jako kdybych řekl, že v Albertsons (obchodní řetězec s potravinami, pozn. red.), kde nakupuji, přijdu ročně o 25 tisíc dolarů,“ poznamenal.

Obchodní deficit není ztrátou v tradičním slova smyslu, ale spíše součástí širšího cyklu, v němž Spojené státy získávají výhody například z mezinárodních investic a finančních toků. „Z mého analytického rámce vyplývá, že globální obchodní bilance plus globální kapitálové toky se rovnají nule,“ podotkl Brusuelas.

„Takže pokud si chceme koupit javorový sirup od našich přátel za hranicemi, pouze to zvyšuje rozmanitost, kvalitu a výběr mé spotřeby; naší ekonomice to nic neubírá ani nezpůsobuje ztrátu, protože pravděpodobně Kanaďané pak tyto dolary dostanou a nakoupí americké služby – typicky finanční služby, státní dluh, dluhopisy, akcie,“ vysvětlil.

Investoři po USA prahnou

Spojené státy sice vykazují značné obchodní deficity, ty však kompenzují přebytky v kapitálovém a finančním účtu. Díky transakcím zahrnujícím zahraniční aktiva, přímé investice a odpuštění mezinárodních dluhů se celková ekonomická bilance stabilizuje.

USA jsou atraktivní destinací pro zahraniční investice, což se projevuje značnými přílivy kapitálu do jejich finančního systému. Tím si země nejen kompenzuje schodky v obchodní bilanci, ale rovněž posiluje svou pozici ve světové ekonomice. Zahraniční investoři vnímají americký trh jako stabilní a výnosný, což umožňuje Spojeným státům udržovat přebytek v kapitálovém účtu.

Podle nových informací amerického ministerstva obchodu jsou Spojené státy dvanáctým rokem po sobě nejlepší destinací pro přímé zahraniční investice. „Prostřednictvím našeho úsilí o zajištění přímých zahraničních investic v celých Spojených státech plníme slib Bidenovy a Harrisovy vlády vytvářet dobře placená pracovní místa pro pracující rodiny a zvyšovat hospodářský rozvoj ve všech komunitách po celé zemi,“ vylíčila šéfka resortu Gina Raimondová.