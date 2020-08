Cestování se opět omezuje. Kvůli koronaviru je kromě Norska a Slovinska nutný test i v Británii

Pro české občany je v současnosti z evropských zemí jako rizikové hodnocené Rumunsko a také většina území Španělska. Naopak, Češi nemohou volně vycestovat do Finska, karanténu musí absolvovat po příjezdu do Estonska, Norska či Slovinska a od soboty 29. srpna také při cestě do Británie.

Aktuální podmínky cestování občanů ČR do vybraných zemí (řazeno abecedně):

Británie - Země od 29. srpna zařadí ČR, Švýcarsko a Jamajku na svůj karanténní seznam. Lidé, kteří do Británie přicestují z Česka po sobotních 05:00 SELČ, se budou muset na 14 dní sami izolovat.

Egypt - Od 15. srpna musí turisté při cestách do Egypta s výjimkou některých letovisek včetně Hurgady či Šarm aš-Šajchu předložit negativní test na koronavirus. Od 1. září bude muset test ve všech letoviscích předložit každý, kdo do země přijede. České ministerstvo zahraničí Čechům doporučuje do země cestovat pouze v nutných případech.

Estonsko - Země vyřadila ČR ze seznamu bezpečných států už na začátku července, poté jej do něj na krátko vrátila a 24. července opět vyřadila. Češi tak musí při cestě do tohoto státu do čtrnáctidenní karantény. Stejná situace platí pro české občany i v Lotyšsku.

Finsko - ČR v současnosti stejně jako většina ostatních států EU nepatří mezi země, ze kterých je možné do Finska volně vycestovat. Pro cestovatele z těchto zemí platí, že mohou do Finska přicestovat pouze v odůvodněných případech a po vstupu do země musí dodržet dvoutýdenní karanténu.

Francie - Čechům v zemi doporučují hygienici vyhýbat se místům s větším počtem osob, jako jsou bary nebo noční podniky, nosit roušky, dodržovat odstupy a častěji si mýt ruce. Testy po návratu ze země nebudou povinné nejméně do 7. září.

Chorvatsko - Také v této zemi platí doporučení hygieniků vyhýbat se místům s větším počtem osob, nosit roušky či si častěji mýt ruce. Testy při návratu z Chorvatskou nebudou povinné nejméně do 7. září.

Irsko - Lidé z ČR musí před cestou vyplnit online formulář, v němž uvedou důvod své cesty do země a po jeho odeslání obdrží e-mail, který předloží na hranicích Irska. Čeští občané se poté musí podrobit karanténě, která může být v závislosti na délce pobytu v Irsku dlouhá až 14 dní.

Itálie - Cestování je možné bez omezení.

Kypr - Turisté přijíždějící z ČR se musí od 6. července prokázat maximálně tři dny starým negativním testem na koronavirus.

Maďarsko - Cestování je možné bez omezení.

Malta - Od půlnoci 28. srpna musí mít všichni cestovatelé z ČR na Maltu negativní test na koronavirus, který nesmí být starší než 72 hodin.

Německo - Cestování je možné bez omezení.

Norsko - Lidé přijíždějící z ČR do země musí s platností od 8. srpna strávit deset dní v karanténě.

Polsko - Cestování je možné bez omezení.

Rakousko - Cestování je možné bez omezení.

Rumunsko - Je zařazeno mezi rizikové země. Turisté se musejí po návratu telefonicky ohlásit na krajské hygienické stanici. Musejí absolvovat test a výsledek oznámit hygienikům nejpozději do 72 hodin od návratu. Pokud test nepodstoupí, čeká je dvoutýdenní karanténa. Opatření platí pro české občany i cizince.

Řecko - Země původně chtěla od 17. srpna pro české turisty zavést povinnost prokázat se při vstupu do země negativním testem na covid-19. Po jednání premiéra Andreje Babiše a české diplomacie Řecko změnilo názor. Negativní test nyní musí předložit turisté cestující přes pozemní hranici. Test přitom nesmí být starší než 72 hodin a spolu s ním musí být předloženo potvrzení negativní diagnózy v anglickém jazyce.

Slovensko - Cestování je možné bez omezení.

Slovinsko - Země poprvé vyřadila ČR z bezpečných států již počátkem července, o pár dní později Lublaň omezení zmírnila a za středně rizikový označila jen Moravskoslezský kraj. Bez omezení mohli Češi znovu do Slovinska cestovat od 17. července, ale od 7. srpna bylo Česko znovu zařazeno mezi středně rizikové státy. Po vstupu do země je tak nyní pro Čechy až na výjimky povinná dvoutýdenní karanténa. Pokud zemí jen projíždějí, omezení se na ně nevztahuje, tranzit ale nesmí přesáhnout 12 hodin.

Španělsko - Je zařazeno mezi rizikové země. Od 24. srpna musejí mít lidé v Česku při návratu ze země negativní test na koronavirus nebo jít do dvoutýdenní karantény. Výjimku mají Kanárské ostrovy, krátkodobé pobyty do 12 hodin a děti mladší pěti let.

Švédsko - Cestování je možné bez omezení.

Švýcarsko - Cestování je možné bez omezení.

Tunisko - Země zařadila ČR mezi bezpečné státy na začátku srpna. Od 26. srpna platí opatření, které zavádí při vstupu do Tuniska nutný negativní test na koronavirus pro cestující ze všech zemí. Pro české občany však zůstává v platnosti výjimka vyjednaná již 28. července, díky níž mohou vycestovat do země bez testů na covid-19 v rámci organizované turistiky.