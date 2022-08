Česká armáda zřejmě ve výcvikové misi EU v Mali pokračovat nebude

Česká armáda nyní může v Mali nasadit do výcvikové mise Evropské unie (EUTM) až 120 vojáků, misi v současné době do poloviny prosince velí. Aktuální mandát schválený vládou a Parlamentem je platný do konce roku. Vládní návrh na zahraniční mise české armády v následujících dvou letech působení v Mali neobsahuje, ministerstvo ale avizovalo, že případně se na poslance a senátory obrátí s dodatečným požadavkem.

V Mali panuje špatná bezpečnostní situace od roku 2012. V současnosti v ní vládne vojenská junta, která v roce 2020 svrhla demokratickou vládu, částečně kvůli frustraci z její neschopnosti zastavit násilí. Junta se poté odvrátila od tradičního spojence a bývalé koloniální mocnosti Francie a přiklání se k Rusku, podle západních informací působí v Mali ruští žoldnéři tzv. Wagnerovy armády. Paříž kvůli rozkolu ze země stáhla své vojáky a o stažení mluví i další země.

O budoucnosti mise v úterý na neformálním setkání v pražském Kongresovém centru jednali i ministři obrany členských zemí EU. Shodli se, že Evropská unie musí své angažmá v Mali uzpůsobit nové situaci, kdy je tamní vojenská junta pod ruským vlivem. V bezpečnostním zájmu Evropy ale je, aby se v oblasti Sahelu nadále angažovala, uvedlo ministerstvo obrany.

Podobně se dnes vyjádřila na jednání výboru, který projednával plán misí na příští dva roky, i Černochová. "V tuto chvíli nepočítám s prodloužením mandátu," řekla ministryně. Uvedla, že na konci září se uskuteční evropská konference, která se bude zabývat snížením počtu vojáků v této misi. Nyní v ní působí asi 900 vojáků. "My počkáme, jakým způsobem se do dotkne České republiky," poznamenala Černochová s tím, že je Česko v současné době velitelskou zemí. "Samozřejmě nám záleží na tom, abychom tam ty úkoly splnili a nezpůsobili tam nikomu žádné problémy," uvedla.

Řekla, že se zároveň očekává, jaký bude další vývoj ohledně junty v Mali. Černochová zdůraznila, že ze Sahelu, do kterého kromě Mali patří Mauritánie, Senegal, Burkina Faso, Niger, Čad, Súdán a Etiopie, by se podle ní ale EU stahovat neměla. Jestli Česko bude působit z Mali nebo jiné země, se podle ní v současné době projednává. Osobní názor ministryně je, že to bude z jiné země.

Připustila také, že by v Sahelu mohli být nasazeni i čeští vojenští policisté nebo armádní speciální síly. Ty již v Mali působily do poloviny letošního roku v rámci mise Takuba. Po sporech Francie a malijské junty ale byla tato operace ukončena. Náčelník generálního štábu Karel Řehka dnes řekl, že z vojenského hlediska malijské ozbrojené síly zapojení evropských speciálních sil oceňovaly. Jednotkám se podle něj podařilo zatlačit teroristické skupiny do jiných oblastí.

Česko má také několik vojáků v misi Spojených národů MINUSMA. V ní chce i nadále působit v současných počtech, řekla ministryně.