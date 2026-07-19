Supernemocnice v Letňanech nebude. Místo toho chce Babiš opět komplexní vládní čtvrť

Premiér Andrej Babiš (ANO) se hodlá vrátit ke svému dřívějšímu záměru a znovu usiluje o vybudování komplexní vládní čtvrti v pražských Letňanech. Tento nápad podle vlastních slov poprvé dostal v roce 2015 během setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Předchozí pokus o realizaci tohoto plánu však selhal kvůli nedohodě s pražským magistrátem ohledně poskytnutí nezbytných pozemků. Zda se projekt tentokrát posune kupředu, bude opět záviset na výsledku nových vyjednávání s vedením hlavního města.
Svou snahu sestěhovat úředníky na jedno místo premiér odůvodňuje tím, že nevidí smysl v tom, aby jednotlivé resorty sídlily v historických objektech v centru Prahy. Jako příklad uvedl Nostický palác, kde v současnosti sídlí ministerstvo kultury a kde podle Babiše ministr zbytečně úřaduje v bývalých šlechtických ložnicích, ačkoli by budova mohla sloužit spíše jako muzeum. Podobně neefektivní je podle něj i stávající umístění ministerstev školství či pro místní rozvoj.
V minulosti narážely vládní plány na odpor bývalého vedení Prahy. Tehdejší primátor Zdeněk Hřib (Piráti) projekt Letňan jako administrativního centra odmítal a označoval ho za pouhé úřednické ghetto. Město namísto toho v dané lokalitě začalo plánovat novou multifunkční čtvrť, která by kombinovala bytovou výstavbu, administrativu a územní rezervu pro případnou novou nemocnici.
Původní plány kabinetu navíc v Letňanech počítaly se stavbou takzvané supernemocnice, která měla sloučit části tří velkých pražských zařízení – Fakultní nemocnice Bulovka, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Všeobecné fakultní nemocnice. Babiš se však nyní domnívá, že tento velký zdravotnický komplex může vzniknout jinde, čímž by se letňanské pozemky uvolnily právě pro vládní úředníky.
Novou metropolitní nemocnici s plánovanou kapacitou až 1300 lůžek chce proto umístit přímo do stávajícího areálu na Vinohradech, přičemž na celou přípravu osobně dohlíží. Vládní zmocněnec Pavel Scholz v uplynulém měsíci předložil čtyři možné lokality a premiér ministrovi zdravotnictví doporučil zaměřit se výhradně na vinohradskou variantu.
Kromě administrativních a zdravotnických staveb premiér zmínil také další vládní investiční záměry. Mezi ně patří dlouho slibovaná hala pro rychlobruslení, jejíž vybudování se plánuje ve Žďáru nad Sázavou. Babiš uvedl, že k tomuto projektu již existuje rozsáhlá studie o 115 stranách. Celou záležitost chce v nejbližší době projednat s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem s cílem vypsat oficiální soutěž na zhotovení stavebního projektu.
Související
Pellegrini zavařil Babišovi. Vysvětlil, čemu se opravdu divili zahraniční lídři
Babiš se nadále odmítá scházet s Pavlem. Vybral si mě za cíl, tvrdí premiér
Aktuálně se děje
před 34 minutami
Supernemocnice v Letňanech nebude. Místo toho chce Babiš opět komplexní vládní čtvrť
před 1 hodinou
Okamura míří na na pracovní cestu do Číny. Může jednat o zadrženém občanovi
před 2 hodinami
Anglie slaví první cenný kov od roku 1966. Bronz získala po zvládnuté přestřelce s Francií
před 3 hodinami
Při íránském útoku zemřeli dva američtí vojáci. USA provedly v odvetě další sérii úderů
před 4 hodinami
Lístek za dva miliony dolarů? Skutečným vítězem MS ve fotbale je FIFA, ceny vstupenek jsou nejdražší v historii
před 5 hodinami
Rusko v noci podniklo největší raketový útok na Ukrajinu od začátku invaze
před 6 hodinami
Sulyok ustoupil. Maďarský prezident schválil své vlastní odvolání z funkce
před 8 hodinami
Počasí příští týden tropické nebude, naopak dorazí ochlazení
včera
Zelenskyj chce urovnat vztahy s Polskem. Otevře spisy o masakrech ve Volyni
včera
Kanadu spaluje na 900 lesních požárů. Tvrdě dopadají i na obyvatele USA
včera
Trump chce prodat Turecku letouny F-35. Zničíte rovnováhu sil na Blízkém východě, varuje Netanjahu
včera
Konvoje OSN nepřetržitě pendlující tam i zpět. Co jedí statisíce lidí žijících na ukrajinské frontové linii?
včera
Ruská armáda chystá obří mobilizaci. Plánuje zrekrutovat půl milionu nových vojáků
včera
Ukrajina provedla úspěšné útoky na ruská logistická centra, oznámil Zelenskyj
včera
Trump odstartoval největší hazard kariéry. Může skončit pozemní invazí do Íránu, varují experti
včera
Organizátoři fotbalového MS doufají ve zlepšení klimatických podmínek. Chystá se finále, jaké se dosud nevidělo
včera
Trump obvinil Peking z největšího úniku dat v historii. Pak navrhnul uspořádání MS ve fotbale spolu s Čínou
včera
Vážná nehoda na Znojemsku: Po čelní srážce autobusů jsou desítky zraněných
včera
EU pod tlakem. Klimatické závazky naráží na drsnou realitu, Brusel musel ustoupit
včera
Trump si chystá půdu pro zpochybnění výsledků listopadových voleb
Demokraté a organizace na ochranu volebních práv varují, že projev Donalda Trumpa, ve kterém bez důkazů hovořil o čínském vměšování do voleb v roce 2020, je jasnou snahou připravit půdu pro zpochybnění výsledků listopadových průběžných voleb.
Zdroj: Libor Novák