Okamura míří na na pracovní cestu do Číny. Může jednat o zadrženém občanovi

Libor Novák

19. července 2026 13:21

Tomio Okamura
Tomio Okamura Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) v neděli odpoledne odletěl na pracovní cestu do Číny. Před svým odletem v televizním diskusním pořadu CNN Prima News uvedl, že návštěvu předem konzultoval na koordinačních schůzkách s ministerstvem zahraničí a také s vedením českých tajných služeb kvůli vzájemné výměně informací.

Nevyloučil, že součástí delegace budou i jednání o aktuálních konzulárních záležitostech, což by mohlo zahrnovat i případ českého občana, kterého čínská strana nedávno zadržela kvůli údajnému ohrožení bezpečnosti.

Okamura však odmítl médiím přímo potvrdit, zda bude o tomto konkrétním případu v Pekingu jednat, s tím, že považuje za nevhodné podobné záležitosti veřejně probírat před samotným uskutečněním schůzek.

Hlavními deklarovanými cíli Okamurovy cesty, na kterou se vydal s početnou podnikatelskou delegací, jsou podpora příjezdového cestovního ruchu z Číny a obnova přímých leteckých spojení, která po pandemii covidu výrazně oslabila. Šéf dolní komory chce rovněž otevřít jednání o zrušení vízové povinnosti pro české turisty cestující do Číny a podpořit tuzemské firmy.

Podle jeho slov se jedná o prioritu pro podnikatele, ze které bude Česká republika ekonomicky prosperovat. Dalším záměrem je nabídnout čínské straně spolupráci s Národním muzeem v Praze a uspořádat v české metropoli světovou výstavu terakotové armády, kterou Okamura označil za potenciálně nejprestižnější expozici v historii země.

S plánovanou zahraniční cestou i navrhovanou výstavou však v pořadu rezolutně nesouhlasil další host, předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Ten Okamuru obvinil z toho, že svou návštěvou legitimizuje čínskou diplomacii, která podle něj pracuje s rukojmími a zatýká náhodné cizince v reakci na odhalení vlastních špionů na Západě.

Hřib zároveň zkritizoval nápad s výstavou terakotové armády, kterou označil za nicneříkající s tím, že lidé v Česku už v minulosti mohli vidět její repliky. Přirovnal to k dřívějším nesplněným slibům o dovozu pand a připomněl, že sám raději z Tchaj-wanu pro Prahu vyjednal luskouna, který představuje evropský unikát.

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Zdroj: Libor Novák

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