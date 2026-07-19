Natankujte ještě dnes. Strop na pohonné hmoty končí, ceny paliv od zítřka porostou

Ministerstvo financí v pátek zveřejnilo poslední cenové stropy na pohonné hmoty, které určují nejvyšší povolené prodejní ceny pro nadcházející víkend. U obou hlavních druhů paliv došlo k jejich navýšení. Tyto hodnoty, které úřad zveřejňuje v cenovém věstníku, jsou zároveň úplně posledními stropy, jež stát určil. Od pondělí cenový strop na pohonné hmoty končí.
Maximální povolená cena benzínu byla na víkend stanovena na 43,41 koruny za litr, zatímco u nafty činí strop 42,13 koruny za litr. Oproti předchozím pátečním limitům, které dosahovaly 42,84 koruny u benzínu a 41,18 koruny u nafty, tak mohli prodejci na víkend zdražit benzín až o 57 haléřů a naftu až o 95 haléřů.
Vláda se rozhodla regulaci cen benzínu a nafty dále neprodlužovat, takže toto mimořádné opatření definitivně skončí dnes. Od pondělí se tvorba cen začne řídit výhradně tržními mechanismy.
Ministryně financí Alena Schillerová potvrdila, že od pondělí 20. července se tuzemský trh vrací k plně tržnímu prostředí. Zavedenou regulaci označila za úspěšnou s tím, že lidem i podnikům ušetřila při nákupech paliv stovky korun.
Dodala, že ačkoliv důvody pro její trvání pominuly, stát bude vývoj cen na čerpacích stanicích nadále podrobně monitorovat a v případě zjištění jakýchkoli nestandardních výkyvů či zneužití situace je připraven opětovně zakročit.
Vedle konce cenových stropů přestane v pondělí platit také opatření obecné povahy, kterým bylo odpuštěno placení spotřební daně u motorové nafty a jejích směsí. Sazba této daně se vrací na původní úroveň 9,95 koruny za litr.
Ministerstvo financí na svém webu upozornilo, že tento krok sám o sobě může vést k nárůstu konečné ceny nafty včetně daně z přidané hodnoty až o 2,35 koruny za litr.
V souvislosti s těmito změnami očekávají ekonomičtí analytici v nadcházejícím týdnu další vlnu zdražování pohonných hmot, přičemž citelnější dopad pocítí řidiči automobilů s dieselovými motory.
K růstu cen u čerpacích stanic přispěje nejen konec státních regulací, ale také stoupající ceny na světovém trhu s ropou. Podle odborných odhadů tak nafta v nejbližších dnech překoná hranici 40 korun za litr a brzy se může stát dražší než benzín.
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Zdroj: David Holub