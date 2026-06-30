Pavel jmenoval Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu. Řehka zvažuje kandidaturu do Senátu

Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě novým náčelníkem generálního štábu české armády Miroslava Hlaváče. Ve funkci s účinností k 1. červenci vystřídá Karla Řehku, který byl z tohoto postu zároveň odvolán.
Oficiální předání velení se uskuteční v úterý dopoledne na pražském Vítkově během slavnostního nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil. Vláda schválila Hlaváčovu kandidaturu v květnu a následně ji projednal sněmovní výbor pro obranu. Na začátku června se pak budoucí armádní šéf setkal s prezidentem, aby mu osobně představil své plány.
Nový šéf armády má od roku 2020 hodnost generálporučíka a od léta 2023 působil jako Řehkův první zástupce. V ozbrojených silách slouží již od 80. let, přičemž během své kariéry prošel řadou velitelských a štábních pozic, a to především u dělostřelectva a pozemních vojsk.
Jako své hlavní priority si vytyčil vybudování moderní a akceschopné armády plnící závazky vůči NATO a Evropské unii. Konkrétně se chce zaměřit na dokončení výstavby těžké brigády, zahájení modernizace a formování střední brigády, rozvoj integrovaného systému protivzdušné a protidronové obrany a efektivní zavádění nové vojenské techniky.
Podle vyjádření Petra Pavla čeká nového náčelníka generálního štábu nesmírně složité období. Česká armáda bude muset v krátkém časovém horizontu reagovat na zvýšené nároky na budování svých schopností a přizpůsobit se nové realitě v Severoatlantické alianci, která souvisí s částečným ústupem Spojených států z Evropy.
Prezident upozornil, že tyto procesy budou probíhat v podmínkách limitovaného finančního rámce a politických diskusí o prioritách. Vyjádřil přitom očekávání, že se Hlaváč bude při rozhodování striktně držet odborných doporučení přínosných pro obranu a bezpečnost státu.
Prezident na Hradě zároveň poděkoval končícímu Karlu Řehkovi za jeho dosavadní službu a popřál mu úspěchy v profesním i soukromém životě. Řehka se uplynulý víkend oženil s poslankyní za hnutí STAN Michaelou Opltovou, která po sňatku přijala jeho příjmení.
Ohledně své budoucí profesní dráhy se bývalý šéf armády před několika dny v Interview ČT24 vyjádřil, že by rád zůstal prospěšný v oblasti bezpečnosti a obrany společnosti, aby vrátil to, co mu stát umožnil.
Zmínil předběžné nabídky z podnikatelské sféry a připustil, že zvažuje i možnou kandidaturu do Senátu. Zdůraznil však, že v takovém případě by do horní komory Parlamentu kandidoval výhradně jako nezávislý kandidát, jelikož politické spojenectví s konkrétní stranou nepovažuje u končícího vojáka za vhodné.
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Petr Pavel , Armáda České Republiky , Karel Řehka (generál) , Miroslav Hlaváč
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