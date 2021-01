Vláda v pondělí o navrácení deseti miliard obraně rozhodovat nebude

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda v pondělí nerozhodne o navrácení deseti miliard korun do rozpočtu ministerstva obrany. Učiní to až později v lednu. Premiér Andrej Babiš (ANO) to dnes řekl v televizi Prima a CNN Prima News. Vláda podle něj ještě nemá potřebná "čísla".