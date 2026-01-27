Babiš chce konflikt urovnat. Macinku a Pavla pozval k jednacímu stolu

Premiér Andrej Babiš se pokouší vnést klid do vyhroceného sporu mezi prezidentem Petrem Pavlem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Na sociální síti X označil současný konflikt za nesprávný a oba aktéry vyzval k přímému jednání. Podle premiéra se politické rozepře vždy vyřeší lépe a rychleji u společného stolu než prostřednictvím ostrých vzkazů a mimořádných tiskových konferencí, které situaci jen dále eskalují.
Celý spor se vyostřil poté, co hlava státu zveřejnila noční SMS zprávy od ministra Macinky a označila je za pokus o vydírání. Jádrem konfliktu je jmenování Filipa Turka do vlády, které prezident dlouhodobě blokuje.
Zatímco Petr Pavel podává podnět bezpečnostním složkám a mluví o nepřípustném nátlaku, Andrej Babiš se snaží situaci zlehčit. Podle něj jsou Macinkova slova sice nešťastná a on sám by takto nekomunikoval, ale o trestný čin vydírání se podle něj nejedná.
Babiš argumentuje tím, že šlo o soukromou konverzaci mezi ministrem a prezidentovým poradcem Petrem Kolářem. Zdůraznil, že příčinou všech střetů je trvající odpor prezidenta k osobě Filipa Turka.
Premiér v této souvislosti připomněl, že se vždy snažil udržovat s hlavou státu korektní vztahy a případné rozpory řešil raději za zavřenými dveřmi než veřejnými komentáři v médiích.
V aktuálním prohlášení Babiš apeluje především na zklidnění emocí na obou stranách a návrat k normálnímu dialogu. Podle něj je nezbytné, aby se komunikace mezi Hradem a Černínským palácem vrátila do standardních kolejí, což by mělo zabránit dalšímu poškozování obrazu vlády i úřadu prezidenta.
„Současný konflikt mezi prezidentem Petrem Pavlem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou není správný. Rád bych oba pány pozval ke společnému jednání, u stolu se to vždy vyřeší lépe a rychleji než silnými vzkazy přes média na tiskových konferencích,“ napsal Babiš.
Nabídka ke společnému jednání má být cestou, jak vyřešit personální pat v kabinetu bez dalších mediálních přestřelek. Ani jedna ze stran se k ní ale zatím nevyjádřila.
Související
Macinka není kompetentní pro funkci šéfa diplomacie, Babiš je teď ve složité situaci, míní politoložka
Slova Macinky jsou nešťastná, prohlásil Babiš. Jste zbabělec vpálila mu do obličeje TOP09
Andrej Babiš , Petr Pavel , Petr Macinka
Aktuálně se děje
před 12 minutami
Babiš chce konflikt urovnat. Macinku a Pavla pozval k jednacímu stolu
Aktualizováno před 1 hodinou
Pomsta Pavlovi: Macinka ho za nejmenování Turka nechce pustit na summit NATO. Na tiskovce selektuje novináře
před 1 hodinou
Je přecitlivělý a má brutální komunistickou minulost, prohlásil o Pavlovi Turek
před 2 hodinami
Maďarsko a Slovensko podají žalobu na Evropskou unii
před 3 hodinami
Macinkovými SMS zprávami se zabývá policie
před 3 hodinami
Macinka není kompetentní pro funkci šéfa diplomacie, Babiš je teď ve složité situaci, míní politoložka
před 3 hodinami
Slova Macinky jsou nešťastná, prohlásil Babiš. Jste zbabělec vpálila mu do obličeje TOP09
před 3 hodinami
Pavel hájí zájmy občanů i demokracie. Macinka a Turek se s tím musí smířit a ukončit otravnou kauzu
Aktualizováno před 4 hodinami
Macinka musí ve vládě skončit, zní jednohlasně z opozičních lavic
před 4 hodinami
Diskreditace před zahraničními partnery i světovými médii. Jak Macinka ve zprávách vyhrožoval Pavlovi?
Aktualizováno před 4 hodinami
Pavel obvinil ministra zahraničí Macinku z vydírání
před 4 hodinami
Vůbec nešlo o armádu. Macinka nechtěl dát letouny Ukrajině kvůli Pavlovi, odhalují SMS zprávy
před 5 hodinami
DOKUMENT: Plné znění SMS konverzace Petra Macinky s Petrem Kolářem
před 5 hodinami
CNN: CIA potají spřádá plány na vytvoření trvalé základny ve Venezuele
před 6 hodinami
Zrádné počasí trvá. Meteorologové varují před ledovkou
před 6 hodinami
Co lidé čekají od Babišovy vlády? Nic se nezmění, myslí si polovina z nich. Další se bojí zdražování
před 7 hodinami
Agenti kontroverzního amerického úřadu ICE budou dohlížet na průběh zimních olympijských her v Itálii
před 8 hodinami
Šéf NATO narazil. S Rutteho odmítnutím evropské soběstačnosti nesouhlasí Francie i odborníci
před 8 hodinami
Virus, který zabije až 75 procent nakažených, se opět šíří. Letiště zavádějí opatření z doby pandemie covidu.
před 9 hodinami
Kolik demonstrantů skutečně zemřelo v Íránu? Lékaři hovoří o desítkách tisíc
V íránských nemocnicích a márnicích se podle svědectví zdravotníků odehrávají scény, které naznačují masivní snahu státních orgánů zakrýt skutečný rozsah násilí páchaného na demonstrantech. Doktor Ahmadi, který tajně ošetřoval zraněné mimo oficiální státní systém, popsal drastickou změnu v povaze zranění, k níž došlo během lednových nepokojů. Zatímco zpočátku převládaly lehké rány způsobené obušky, později začali přicházet lidé se střelnými ranami z bezprostřední blízkosti a bodnými zraněními hrudníku či očí.
Zdroj: Libor Novák