Babiš dorazil na Pražský hrad na jednání s Pavlem

Předseda vlády Andrej Babiš dorazil ve středu ráno na Pražský hrad na pozvání prezidenta Petra Pavla. Hlavním tématem schůzky jsou nedávné útoky ministra zahraničí a šéfa Motoristů sobě Petra Macinky směřované k hlavě státu. Macinka se nevybíravým způsobem dožadoval jmenování poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí, což prezident vnímá jako pokus o vydírání.
Prezident Pavel se rozhodl zveřejnit textovou komunikaci, kterou Macinka vedl s hradním poradcem Petrem Kolářem. Andrej Babiš v reakci na napjatou situaci opakovaně zdůraznil, že jeho kabinet usiluje o korektní vztahy s Hradem. Podle premiéra ministr Macinka po pondělním jednání vlády přislíbil, že svůj dosavadní způsob komunikace změní.
Samotný Petr Macinka, který je momentálně na pracovní cestě v USA, své vyjádření za vydírání nepovažuje. Uvedl, že se nehodlá omlouvat ani odstupovat z funkce, ačkoliv ještě v neděli sebevědomě hovořil o ignorování prezidenta. Opozice naopak kvůli jeho chování požaduje ministrovu rezignaci a iniciovala hlasování o vyslovení nedůvěry celé vládě.
Babiš se na Hradě snaží domluvit na dalším společném fungování obou institucí a situaci dál nevyhrocovat. Přestože označil Macinkovy zprávy za nešťastně formulované, vyjádřil pochopení pro rozčarování Motoristů z toho, že Filip Turek nebyl jmenován ministrem. Vláda složená z hnutí ANO, SPD a Motoristů podle premiéra nemá zájem na vedení zákopové války.
Po skončení bilaterálního jednání na Hradě je naplánováno zasedání Bezpečnostní rady státu. Této schůzky se má rovněž zúčastnit prezident Petr Pavel. Celé setkání je výsledkem Babišova návrhu na uspořádání schůzky, který prezident vyslyšel po zveřejnění kontroverzních zpráv.
Jihočeský hejtman Martin Kuba v úterý oficiálně představil své nové politické hnutí s názvem Naše Česko, se kterým plánuje uspět v podzimních komunálních volbách. Podle Kuby jde o uskupení otevřené všem bez ohledu na to, zda se kloní k liberalismu či konzervatismu.
Zdroj: Libor Novák