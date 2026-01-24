Babiš na sněmu nastínil plán ANO pro prezidentskou volbu. Překvapil omluvou

Nejsilnější politické uskupení v Česku si v sobotu zvolí vedení. Na pražském Chodově se totiž koná sněm hnutí ANO, delegáti by měli v nejvyšší stranické funkci potvrdit premiéra Andreje Babiše. Předseda vlády v dopoledním projevu naznačil postup pro prezidentské volby v roce 2028. Překvapil také omluvou občanům.
Babiš v projevu zmínil, že příští rok bude z pohledu voleb klidný. O to důležitější podle jeho slov bude příprava na prezidentské volby v lednu 2028. Poznamenal, že úřadující prezident Petr Pavel, jenž v pátek připustil během návštěvy Olomouckého kraje další kandidaturu, už zahájil kampaň.
"Na začátku roku 2027 musí začít seriózní debata o potenciálním kandidátovi. Považuji za důležité, aby vládní koalice byla schopná nabídnout svého kandidáta. Kandidáta, který nebude reprezentantem jedné části společnosti, naopak bude autoritou, která dokáže spojovat," uvedl premiér, který chce věc zjevně konzultovat s SPD a Motoristy.
Podle Babiše nemusí být kandidátem politik, respektive člen některé ze stran. Předseda hnutí ANO poznamenal, že Česko disponuje významné osobnostmi z oblastí práva, vědy či kultury, které mají respekt a důvěru občanů.
Sám Babiš se v řeči lidem překvapivě omluvil, když komentoval porážku hnutí v předchozích sněmovních volbách na podzim 2021, po nichž čtyři roky vládla vláda bývalého předsedy ODS Petra Fialy.
"Prohráli jsme na covidu, protože jsme uvěřili našim odborníkům, různým epidemiologům, Evropské unii, vakcíny Pfizer," konstatoval premiér. "Na místě je omluva všem za ta rozhodnutí. Byla to rozhodnutí vlády na základě návrhu odborníků," dodal.
Na sněmu se neočekává žádné překvapení. Babiš by měl být potvrzen v nejvyšší stranické funkci, zvlášť když hnutí v posledních sněmovních volbách dovedl k jasnému vítězství. Volba předsedy a místopředsedů proběhne během sobotního odpoledne.
Britský politický svět a komunita veteránů se ostře ohradili proti výrokům Donalda Trumpa, který zpochybnil nasazení spojeneckých vojsk NATO v Afghánistánu. Americký prezident v rozhovoru pro stanici Fox News prohlásil, že zatímco americké jednotky bojovaly, spojenci se „drželi trochu v ústraní, mimo první linii“. Tato slova vyvolala bouři nevole u britských zákonodárců, z nichž mnozí v Afghánistánu sami sloužili nebo tam ztratili své blízké.
Zdroj: Libor Novák