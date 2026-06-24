Babiš otočil. Rozhodnutí Pavla respektuji, tvrdil včera, dnes se do něj navezl

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš se ve středu ostře vyjádřil na adresu prezidenta Petra Pavla v souvislosti s jeho kompetenční žalobou a žádostí o předběžné opatření u Ústavního soudu. Hlava státu tímto krokem reagovala na záměr vládního kabinetu neumožnit jí účast na nadcházejícím summitu NATO v Turecku. Babiš v rozhovoru pro server Blesk označil prezidentovo chování za směšné. Podle premiéra tímto způsobem Pavel pouze dělá kampaň za své znovuzvolení.
Předseda vlády v diskusním pořadu poznamenal, že se o prezidentovi díky tomuto kroku mluví a jeho kampaň je sice skvělá, avšak rozhodně to nepřispívá ke zlepšení vzájemných vztahů mezi ústavními činiteli. Babiš zároveň zdůraznil, že alianční jednání v Ankaře, kde se budou řešit klíčové spojenecké závazky, v žádném případě nebude žádný zážitkový výlet. Přitom ještě v úterý premiér tvrdil, že rozhodnutí prezidenta obrátit se na soud respektuje, byť podání žaloby nepovažuje za vhodné.
Představitelé vládního kabinetu hlavu státu v této souvislosti opakovaně označují za faktického lídra opozice. Babiš v rozhovoru argumentoval také ekonomickými důvody a snahou státu šetřit finanční prostředky. Podle něj se tyto úspory projevují mimo jiné právě ve velikosti plánované české výpravy do Turecka. Zatímco prezident podle premiérových slov původně navrhl delegaci čítající 35 členů, na základě finálního rozhodnutí vlády bude mít celá výprava pouze 12 členů plus přítomné členy vládního kabinetu.
Vládní strana již dříve omezování prezidentových cest na mezinárodní fóra zdůvodňovala vysokou frekvencí jeho dosavadních výjezdů. Andrej Babiš v minulosti poukazoval například na to, že prezident za působení jeho vlády navštívil již 12 různých zemí. Od začátku svého funkčního období pak hlava státu podle premiérových dřívějších vyjádření absolvovala celkem 61 zahraničních cest, což kabinet považuje za dostatečné.
Pavel v pondělí podal k Ústavnímu soudu kompetenční žalobu na vládu. Tento krok učinil v reakci na rozhodnutí kabinetu, které mu neumožňuje zúčastnit se červencového summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Hlava státu považuje postup vládních představitelů za zcela bezprecedentní a mimořádně nešťastný. Pavel se domnívá, že se vládní činitelé tímto způsobem pokoušejí omezit pravomoci, které mu jako prezidentovi přímo garantuje Ústava České republiky.
V podané žalobě se prezident obrací na Ústavní soud s požadavkem, aby jednoznačně vyjasnil kompetence obou stran. Chce vědět, zda má vláda právo rozhodovat o účasti hlavy státu na takto významných mezinárodních summitech. Zároveň žádá, aby soud uložil kabinetu povinnost nevytvářet mu překážky při výkonu prezidentské funkce. Místo toho by měla vláda podle jeho názoru postupovat v součinnosti a poskytovat mu potřebnou podporu.
Prezident v této souvislosti připomněl nedávné vyjádření premiéra Andreje Babiše, že prezident není jeho nadřízeným. S tímto výrokem hlava státu souhlasí, ale podotýká, že tento vztah platí i v obráceném směru a vláda není nadřízená jemu. Ústava sice u některých kroků předpokládá vzájemnou součinnost obou ústavních činitelů, podle Pavla se však jedná o spolupráci, nikoliv o nutnost schvalování ze strany kabinetu. O složení delegace a obsahu jednání na summitu byl přitom připraven diskutovat, k tomu ale ze strany vlády nedošlo.
Podle vyjádření Petra Pavla přispívá k poškozování obrazu České republiky u mezinárodních partnerů také skutečnost, že kabinet rozhodnutí o složení delegace opakovaně odkládal. Neschopnost obou stran domluvit se na jednotném postupu nevysílá podle prezidenta dobrý signál navenek. Zdůraznil, že byl zvolen občany k tomu, aby prezidentské povinnosti vykonával a zároveň je bránil. Pokud by se proti postupu vlády neohradil, nesl by odpovědnost za to, že se otevřou dveře pro další svévolné omezování pravomocí ústavních činitelů v budoucnu.
Vláda rozhodla o vynechání prezidenta z oficiální delegace na svém pondělním zasedání. Premiér Andrej Babiš toto rozhodnutí obhajoval praktickými a pragmatickými důvody. Podle šéfa kabinetu bude muset vládní delegace v Ankaře partnerům vysvětlovat, proč Česká republika neplní své závazky vůči spojencům v rámci Aliance. Z tohoto důvodu považuje přítomnost vládních zástupců namísto hlavy státu za logické vyústění situace.
Prezident Pavel v oficiálním dokumentu požaduje, aby Ústavní soud projednal jeho podnět přednostně. O tom, zda soud zvolí tento zrychlený postup, bude muset rozhodnout jeho plénum. Samotný Ústavní soud již ve svém oficiálním prohlášení zveřejněném na webových stránkách deklaroval, že si je dobře vědom velké naléhavosti celé záležitosti, což by mohlo rychlost rozhodování ovlivnit.
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