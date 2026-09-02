Babiš označil incidenty v Německu za velmi vážné. Macinka si předvolá ruskou velvyslankyni

Libor Novák

2. září 2026 15:38

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Premiér Andrej Babiš označil nedávné bezpečnostní incidenty v Německu za velmi vážné. Podle jeho vyjádření se tyto události týkají možného terorismu a sabotáží podporovaných Ruskem. Předseda vlády v této souvislosti zdůraznil, že vzniklé incidenty nelze brát na lehkou váhu. V reakci na tento vývoj plánuje Babiš jednat s evropskými partnery o dalším posílení bezpečnosti.

Vážnost celkové situace podle premiéra dokládá především útok v Lipsku. Německé bezpečnostní složky tento incident spojují s aktivitou Ruské federace. „To, co se v posledních dnech odehrává, včetně útoku v Lipsku, který německé bezpečnostní složky spojují s Ruskem, ukazuje na vážnost situace,“ uvedl předseda vlády na sociální síti.

Vedle událostí v Lipsku musí být podle vyjádření premiéra důkladně vyšetřen rovněž středeční incident v Augsburgu. Na tamním železničním nádraží došlo v ranních hodinách k explozi, která zranila nejméně dvě osoby. Na místě události začali okamžitě zasahovat policisté společně s experty na výbušniny. Podle zjištění německého deníku Bild v prostoru nádraží explodoval ruční granát.

K událostem v Německu se oficiálně vyjádřil také ministr zahraničních věcí Petr Macinka ze strany Motoristé sobě. Šéf diplomacie označil informace o odpovědnosti Ruska za plánovaný útok na letiště v Lipsku za alarmující. Zprávy o zapojení ruských složek do přípravy akce považuje česká strana za velmi závažné. Ministr zahraničí v návaznosti na tato zjištění avizoval konkrétní kroky.

Petr Macinka již oznámil plánované předvolání ruské velvyslankyně v České republice. Zástupkyni Ruské federace hodlá česká diplomacie konfrontovat s informacemi od německých orgánů. Ministr zároveň potvrdil záměr hovořit o vzniklé situaci se zástupci českých tajných služeb. Tuto schůzku se zpravodajskými službami chce uskutečnit v reakci na získané poznatky.

Německo oficiálně obvinilo Rusko z odpovědnosti za dronový útok na letišti v Lipsku. Německé úřady potvrdily zapojení Moskvy na základě podrobného zkoumání nalezeného zařízení a poznatků zpravodajských služeb. Pokus o útok směřoval na ukrajinská nákladní letadla, která v tomto východoněmeckém uzlu pravidelně operují. Německá vláda označila incident za součást širší hybridní kampaně vedené proti evropským státům.

K incidentu došlo na letišti Lipsko/Halle, kde byl objeven bezpilotní letoun naložený výbušninou. Zařízení neexplodovalo pouze kvůli závadě na roznětce v těsné blízkosti ukrajinských strojů. Vyšetřovatelé předpokládají, že druhý dron se nedaleko srazil s nákladním letadlem, a o deset dní později byl v blízkosti areálu nalezen třetí bezpilotní prostředek. Letiště slouží německé armádě i spojencům z NATO a nachází se zde základna ukrajinské společnosti Antonov Airlines.

Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt podle BBC prohlásil, že útok zapadá do dobře známého vzorce ruských hybridních operací v Evropě. Podle něj je nutné počítat s tím, že se Německo stane terčem dalších podobných akcí. Dobrindt zdůraznil, že analýza použité techniky společně se zpravodajskými informacemi jednoznačně dokazuje ruskou vinu. Bezpečnostní složky proto zpřísňují dohled nad klíčovou infrastrukturou v zemi.

V reakci na zjištění vyšetřovatelů oznámil německý ministr zahraničí Johann Wadephul rázná protiopatření. Německo nařídí uzavření ruského konzulátu v Bonnu a ukončí smlouvu týkající se Ruského domu v Berlíně. Tento objekt podle řady pozorovatelů dlouhodobě sloužil k výzvědným aktivitám a šíření ruské propagandy. Wadephul si v souvislosti s tímto rozhodnutím předvolal ruského velvyslance Sergeje Nečajeva.

Berlín zároveň zavádí přísnější vstupní kontroly pro ruské státní příslušníky. Německá vláda se rovněž zavázala zvýšit tlak na takzvanou stínovou flotilu starých tankerů, které Rusko využívá k obcházení západních sankcí. Němečtí představitelé zdůrazňují, že nepřátelské činy nezůstanou bez odpovědi. Krok Německa vyvolal okamžitou reakci ze strany moskevské diplomacie.

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