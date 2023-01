Babiš řekl, odkud byl poslán dopis s nábojnicí adresovaný jeho manželce

Babiš v sobotu svolal tiskovou konferenci, na které oznámil doručení dopisu s nábojnicí a anonymním vzkazem plným urážek. Šlo podle něj o zastrašování prezidentského kandidáta a jeho rodiny, které nepatří do svobodné společnosti. Policie uvedla, že se věcí zabývá. Výhrůžky adresované Babišově rodině odsoudili premiér Petr Fiala (ODS), další politici vládních stran i Babišův protikandidát Petr Pavel. Zároveň ale Babiše vyzvali, aby změnil styl své kampaně, která podle některých z nich rozděluje společnost.

"Někdo hodil do schránky v Brně, je tady 250 oranžových schránek, tu obálku, kde byl ostrý náboj. Policie to šetří," řekl Babiš, který měl dnes i s manželkou Monikou na brněnském Dominikánském náměstí setkání s voliči. "Já v tom nevidím nějakou souvislost," odpověděl na otázku, zda účast na kontaktní předvolební kampani nemůže jeho manželku ohrožovat. V sobotu přitom Babiš řekl, že dopis s nábojnicí vnímá jako výhrůžku své rodině, která podle něj má strach o život.

Dopis s nábojnicí ochranka přinesla Babišovi v sobotu v osm hodin ráno, řekl dnes prezidentský kandidát, i když ho při rentgenové kontrole pošty pro Babiše odhalila už ve čtvrtek. "My jsme v pátek s Monikou byli od rána v Liberci," zdůvodnil dnes časové prodlení. Babiš na Nově také znovu odmítl, že by v kampani vyhrotil atmosféru.

Někdejší premiér Babiš opět vysvětloval svá vyjádření z nedělní debaty v České televizi o tom, že v případě útoku na Polsko nebo pobaltské země by české vojáky na pomoc neposlal. Dotaz moderátora diskuse označil za hypotetický a absurdní, uznal ale, že udělal chybu. "Myslím a jsem o tom přesvědčen, že my závazky za naší vlády jsme vždycky plnili a že samozřejmě kdyby došlo ke katastrofě, že by Rusko napadlo Polsko nebo Pobaltí, že bychom samozřejmě jim pomohli," řekl.

Babiš pak na Nově odpovídal na předtočené dotazy obyvatel. K udělování milostí uvedl, že by to nebyla hlavní náplň jeho práce a žádosti by nechal posuzovat ministerstvem spravedlnosti. Podotkl taky, že pokud by byl zvolen, na Hrad by si přivedl bývalé spolupracovníky z úřadu vlády s bezpečnostním prověřením na stupeň tajné. Na dotaz, zda si o sobě myslí, že je skutečně diplomat, odpověděl, že umí záležitosti dojednávat a prosazovat. "Jako prezident bych dělal aktivně ekonomickou diplomacii," řekl.

Někdejší premiér čelil také například dotazu ohledně slabé účasti při schůzích Sněmovny. "Práce poslance je mezi lidmi," míní. Babiš uvedl, že pokud by v prezidentské volbě zvítězil favorizovaný Pavel, zůstane předsedou hnutí ANO. "Bude to velká motivace pro to, abychom (sněmovní) volby v roce 2025 vyhráli," dodal.