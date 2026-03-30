Babiš se kvůli vysokým cenám paliv sešel s pumpaři. Popírají umělé zvyšování cen

Kvůli dramatickému nárůstu cen benzinu a nafty se v pondělí dopoledne sešel premiér Andrej Babiš se zástupci nejvýznamnějších distributorů pohonných hmot v České republice. Jednání se zúčastnili šéfové společností MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN Orlen. Důležitost situace podtrhl fakt, že kvůli této schůzce bylo zrušeno i plánované koaliční vyjednávání.
Hlavním tématem diskuse bylo možné zastropování marží obchodníků. Premiér Babiš již před setkáním avizoval, že současné marže považuje za neúměrně vysoké. Podle jeho slov je regulace zisku prodejců jedinou efektivní cestou, jak okamžitě ulevit peněženkám řidičů v situaci, kdy ceny paliv prudce rostou v důsledku vojenského konfliktu na Blízkém východě.
Zástupci distributorů se však proti nařčení z umělého zvyšování cen ohradili. Předseda představenstva Orlen Unipetrol Mariusz Wnuk po jednání uvedl, že firmy situaci v Íránu nezneužívají. Zdůraznil, že na českém trhu panuje silné konkurenční prostředí a společnosti uplatňují běžnou cenovou politiku s ohledem na aktuální náklady.
Jednání na Úřadu vlády se zúčastnili také ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu Karel Havlíček. Ministerstvo financí v uplynulých dnech marže u čerpacích stanic monitorovalo a podle předběžných zjištění po vypuknutí konfliktu spíše klesaly. Schillerová nicméně dodala, že pokud budou ceny u stojanů nadále stoupat, vláda je připravena zavést tvrdší regulační opatření.
Podporu premiérovu postupu vyjádřil i ministr za hnutí Motoristé sobě Boris Šťastný. Ten označil kontrolu marží za rozumný a v tuto chvíli jediný možný postup. Vláda chce mít podle něj detailní přehled o ziscích v jednotlivých sítích čerpacích stanic, než přistoupí k finálnímu rozhodnutí o cenovém stropu.
Kromě dopadů na dopravu se řeší i vedlejší účinky drahých energií. Ministr zemědělství Martin Šebestyán upozornil, že kritickým problémem pro jeho resort je zejména zdražování průmyslových hnojiv, což přímo ohrožuje českou zemědělskou produkci.
Distributoři paliv si nyní vzali čas na prostudování vládních návrhů, které jim premiér představil. Další kolo jednání, kde se bude diskutovat o konkrétních technických možnostech realizace těchto opatření, je naplánováno za dva až tři dny. Ceny pohonných hmot rostou nepřetržitě od konce února, kdy začaly útoky USA a Izraele na íránské cíle.
Spojené státy se zahalily do barev protestu. Napříč celou zemí, od Alabamy až po Wyoming, se koná rozsáhlá vlna demonstrací pod jednotným heslem „No Kings" (Žádní králové). Ulice velkoměst i malých městeček zaplnily davy lidí, kteří vyjadřují svůj hluboký nesouhlas s politikou prezidenta Donalda Trumpa, rostoucími životními náklady a probíhající válkou s Íránem.
Zdroj: Libor Novák