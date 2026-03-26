Babiš se rozčílil kvůli cenám na benzinkách. Problém má se dvěma firmami

Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve čtvrtek rozčílil kvůli vysokým cenám pohonných hmot, které podle jeho zjištění překročily hranici 50 korun za litr. Problém má především se dvěma firmami, které neváhal jmenovat. Dokonce jim pohrozil zásahem antimonopolního úřadu.
Babiš zmínil, že po cestě na návštěvu Karlovarského kraje navštívil tři čerpací stanice. Podle svých slov se nestačil divit. Jmenovitě se obrátil na dvě firmy, o nichž se domnívá, že zneužívají aktuální situaci.
"Chtěl bych vyzvat hlavní dvě sítě čerpacích stanic Orlen a MOL, které mají dohromady podíl na trhu padesát až padesát pět procent, takže jsou dominantní, aby nezneužívaly stávající situaci v zásobování pohonnými hmotami z titulu vzniklé íránské krize. Cena 51,90 koruny za naftu je nehorázná," vzkázal premiér.
Šéf hnutí ANO vypočítal, že hrubá marže činí v takovém případě až 10 korun za litr. Také zmínil, že stejné společnosti mají na čerpacích stanicích mimo dálnice až o tři koruny nižší cenu. To označil za neakceptovatelné. Antimonopolní úřad vyzval k tomu, aby konal.
Zástupce ministerstva průmyslu a obchodu v uplynulých dnech zmínil, že Česko sleduje situaci na trhu s ropou. "V tuto chvíli lze říct, že se osvědčilo sledování marží, situace se nezneužívá a ČR má jedny z nejnižších cen," uvedl ředitel sekce energetiky René Neděla pro EuroZprávy.cz.
Ministersto také podle jeho slov podpořilo aktivitu Mezinárodní energetické agentury na uvolnění 400 milionů barelů ropy. "Aktuálně platí, že nouzové zásoby ropy a ropných produktů v ČR jsou na úrovni 88,5 dne. Stát je připraven v případě ohrožení dodávek zásoby uvolnit. Další postup se odvíjí od vývoje," dodal Neděla.
Ceny pohonných hmot v posledních týdnech stouply v návaznosti na růst cen ropy, která zdražila po zahájení americko-izraelské operace proti íránskému režimu. Vojenská kampaň na Blízkém východě zatím stále nebyla ukončena.
Zdroj: Libor Novák