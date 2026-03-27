Babiš vyrazil do boje proti „nehoráznému chování“ čerpacích stanic. Chce zpřísnit kontroly a zastropovat marže

Libor Novák

27. března 2026 12:36

Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Premiér Andrej Babiš se rozhodl pro radikální krok v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Jeho cílem je zavedení přísné kontroly marží u čerpacích stanic, přičemž navrhuje jejich zastropování na hranici tří korun za litr. Podle předsedy vlády je současné chování prodejců, kteří u některých stojanů nastavují marže ve výši až deseti korun, naprosto nehorázné a pro státní správu nepřijatelné.

O této strategii a možných regulačních opatřeních bude v pondělí jednat vláda. Premiér již avizoval, že se sejde s ministryní financí Alenou Schillerovou, aby společně připravili půdu pro faktické kontroly prodejců. Babiš se při svém návrhu opírá o platný zákon o cenách, který podle něj dává státu dostatečné kompetence k tomu, aby mohl výši zisků u paliv přímo omezit.

Zajímavým bodem sporu zůstává hodnocení situace ze strany samotného resortu financí. Zatímco ministerstvo ve své poslední zprávě uvádělo, že marže u čerpacích stanic jsou nízké a mají klesající tendenci, premiér tvrdí opak. Podle jeho pozorování majitelé pump ceny upravují prakticky denně a neodůvodněně je nadhodnocují, což považuje za dostatečný důvod k rychlému zásahu.

Babiš doufá, že na samotnou hrozbu regulace zareaguje trh dříve, než bude nutné zákonné nástroje skutečně použít. Přiznává však, že česká vláda nemá přímý vliv na globální dění na Blízkém východě. Uklidnění situace podle něj závisí především na postupu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který přislíbil, že do 7. dubna nepodnikne útoky na íránskou energetickou infrastrukturu.

Pokud by zastropování marží nepřineslo kýžený efekt, je premiér připraven uvažovat i o dalších nástrojích. Ve hře zůstává úprava spotřební daně, ke které se dříve stavěl spíše odmítavě. Nyní ji však zmiňuje jako krajní řešení, přičemž se odkazuje na dřívější zkušenosti se snižováním DPH u vybraných komodit, jako byly v minulosti například potraviny.

Česká republika není jedinou zemí v regionu, která se snaží s drahými palivy bojovat různými formami státních zásahů. Sousední Polsko pod vedením premiéra Donalda Tuska přistoupilo k výraznému snížení DPH na benzin a naftu a plánuje zavést maximální ceny paliv. Také Slovensko a Maďarsko experimentují s regulací, i když jejich model dvojích cen pro domácí a zahraniční řidiče narazil na kritiku Evropské komise kvůli možné diskriminaci.

Navrhované zastropování marží na tři koruny považuje Babiš za férové nastavení, které by mělo motoristům ulevit v co nejkratším možném termínu. Přesné datum, odkdy by mohla nová pravidla platit, zatím není stanoveno, ale premiér zdůrazňuje potřebu jednat bez zbytečných odkladů. Výsledek pondělního jednání vlády tak bude pro další vývoj cen na tuzemských čerpacích stanicích klíčový.

Babiš se už dříve tento týden ostře vymezil proti cenové politice největších provozovatelů čerpacích stanic v České republice. Ve svém videu na sociální síti Facebook vyzval dominantní hráče na trhu k okamžitému zlevnění pohonných hmot. Podle jeho slov jsou současné částky, které řidiči platí zejména u dálnic, naprosto nepřijatelné a neopodstatněné.

K této kritice přiměla předsedu vlády jeho nedávná pracovní cesta do Karlovarského kraje. Během jízdy navštívil několik čerpacích stanic a vyjádřil velký údiv nad tím, co na totemech uviděl. Konkrétně jmenoval sítě Orlen a MOL, které mají na tuzemském trhu dominantní postavení s podílem mezi padesáti až padesáti pěti procenty.

Babiš tyto společnosti varoval, aby nezneužívaly současnou napjatou situaci spojenou s krizí v Íránu. Cena nafty, která se na některých místech vyšplhala až na 51,90 koruny za litr, je podle něj nehorázná. Premiér odhaduje, že hrubá marže prodejců dosahuje v těchto případech až deseti korun na každý prodaný litr paliva.

Za obzvláště problematické považuje premiér cenové rozdíly mezi jednotlivými lokalitami stejných prodejců. Nechápe, proč jsou u identických čerpacích stanic mimo dálnice a hlavní obchvaty ceny i o tři koruny nižší. Takové jednání označil za neakceptovatelné a vzbuzující řadu otázek o férovosti tržního prostředí.

Ve svém vyjádření také zmínil dlouhodobé podezření na existenci kartelových dohod u dálničních tahů. V této souvislosti vyslal jasný vzkaz Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, od kterého očekává v dané věci aktivní kroky. Podivná shoda cen na hlavních trasách je podle něj faktorem, který by neměl zůstat bez povšimnutí.

Jako protipříklad uvedl premiér fungování státní sítě čerpacích stanic Čepro. Ta podle něj dokáže nabízet naftu za průměrnou cenu 45,50 koruny za litr. Poděkoval vedení státního podniku za to, že situaci nezneužívá, a vyzval soukromé provozovatele, aby se k podobnému kroku a snížení cen odhodlali okamžitě.

Související

Aktuálně se děje

před 32 minutami

před 1 hodinou

Volker Türk

Kdo ničil dívčí školu v Íránu? OSN chce odpovědi, vyšetřování zatím ukazuje na USA

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk vyzval k co nejrychlejšímu uzavření vyšetřování tragického bombardování dívčí školy v Minábu. Podle oficiálních íránských zdrojů si tento útok vyžádal životy 168 lidí, z nichž většinu tvořily děti. Türk během debaty Rady OSN pro lidská práva o ochraně dětí v konfliktech zdůraznil, že povinností těch, kteří útok provedli, je vyšetřit celou událost promptně, nestranně a transparentně.

před 2 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump couvá. Opět odložil Íránu ultimátum, podle Teheránu jednání neprobíhá

Americký prezident Donald Trump se rozhodl o dalších deset dní odložit plánované vojenské údery na íránské energetické objekty. Své původní ultimátum, které mělo vypršet tento pátek, posunul až na 6. dubna 2026. Podle vyjádření Bílého domu je důvodem tohoto kroku probíhající diplomatické vyjednávání s Teheránem, které Trump označil za velmi nadějné a produktivní.

před 3 hodinami

Hormuzský průliv

Vojenské kapacity Íránu jsou zničené, prohlašuje Trump. Jak tedy Teherán dokáže kontrolovat Hormuzský průliv?

Strategicky významný Hormuzský průliv zůstává již téměř čtyři týdny fakticky uzavřen, což uvrhlo globální energetické trhy do stavu hlubokého chaosu. Tato úzká vodní cesta je přitom naprosto klíčová pro světovou ekonomiku, neboť tudy proudí přibližně 20 % celosvětových zásob ropy a zemního plynu. Kromě energetických surovin jsou blokádou zasaženy i dodávky hnojiv, na nichž závisí zemědělská produkce v mnoha částech planety.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Útok na Ruský dům

Útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze. Policie pátrá po pachateli

Ruský dům v pražských Dejvicích se ve čtvrtek večer stal místem násilného incidentu. Neznámý útočník na budovu, v níž sídlí Ruské středisko vědy a kultury, hodil několik zápalných lahví. Policie se případem intenzivně zabývá a po pachateli v současné době pátrá. Celá událost je vyšetřována jako trestný čin poškození cizí věci.

Policie ČR

Vražda v Prachaticích objasněna. Cizinec byl opilý

Až osmnáct let za mřížemi hrozí cizinci obviněnému v případu pondělní vraždy na ubytovně v jihočeských Prachaticích. Policie prozradila podrobnosti a popsala, jak k činu došlo. Ukázalo se, že útočník jednal pod vlivem alkoholu. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Ostuda pro český fotbal před baráží. Řeší největší korupční skandál v historii

V době, kdy chtěli mít čeští fotbalisté spíše klid na přípravu na čtvrteční veledůležitou baráž o postup na mistrovství světa, český fotbal od úterního rána řeší největší korupční kauzu v jeho historii. Jedná se o případ týkající se podvodných sázek, tzv. match fixingu, a jak upozornil samotný předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) David Trunda na mimořádné úterní tiskové konferenci, nikdo z podezřelých není v rámci této kauzy z vedení asociace, neboť ona sama byla iniciátorem tohoto vyšetřování. 

včera

včera

Donald Tusk

Polsko začne v reakci na válku v Íránu zastropovat ceny paliv a razantně sníží daně, oznámil Tusk

Polská vláda pod vedením premiéra Donalda Tuska vyhlásila otevřený boj proti drastickému zdražování pohonných hmot, které vyvolal válečný konflikt na Blízkém východě. Hlavním cílem ambiciózního vládního plánu je přinést polským řidičům úlevu ještě před nadcházejícími velikonočními svátky. Podle premiéra by se ceny na čerpacích stanicích mohly díky připravovaným opatřením snížit přibližně o 1,20 zlotého na litr.

včera

Nicolás Maduro je eskortován k soudu

Maduro se vrací před soud. Chce přesvědčit soudce, aby zrušil jeho obžalobu

Svržený venezuelský vůdce Nicolás Maduro se dnes vrací před federální soud v New Yorku, kde se pokusí přesvědčit soudce Alvina Hellersteina, aby zrušil jeho obžalobu z narkoterorismu. Madurova obhajoba tvrdí, že americká vláda nepřípustným způsobem zasahuje do jeho práv na spravedlivý proces. Celý případ je sledován jako jeden z nejneobvyklejších v historii americké justice, a to jak kvůli způsobu dopadení obžalovaného, tak kvůli jeho statusu.

včera

Kim Čong-un a Alexandr Lukašenko podepsali v Pchjongjangu smlouvu o přátelství

Severokorejský vůdce Kim Čong-un a běloruský prezident Alexandr Lukašenko podepsali ve čtvrtek v Pchjongjangu smlouvu o „přátelství a spolupráci“. Stalo se tak během historicky první návštěvy běloruského státníka v Severní Koreji, která byla provázena okázalými ceremoniemi, dělostřeleckými salvami a přehlídkou pochodujících vojáků na náměstí Kim Ir-sena před jásajícími davy.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy