Babiš vyrazil do boje proti „nehoráznému chování“ čerpacích stanic. Chce zpřísnit kontroly a zastropovat marže

Premiér Andrej Babiš se rozhodl pro radikální krok v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Jeho cílem je zavedení přísné kontroly marží u čerpacích stanic, přičemž navrhuje jejich zastropování na hranici tří korun za litr. Podle předsedy vlády je současné chování prodejců, kteří u některých stojanů nastavují marže ve výši až deseti korun, naprosto nehorázné a pro státní správu nepřijatelné.
O této strategii a možných regulačních opatřeních bude v pondělí jednat vláda. Premiér již avizoval, že se sejde s ministryní financí Alenou Schillerovou, aby společně připravili půdu pro faktické kontroly prodejců. Babiš se při svém návrhu opírá o platný zákon o cenách, který podle něj dává státu dostatečné kompetence k tomu, aby mohl výši zisků u paliv přímo omezit.
Zajímavým bodem sporu zůstává hodnocení situace ze strany samotného resortu financí. Zatímco ministerstvo ve své poslední zprávě uvádělo, že marže u čerpacích stanic jsou nízké a mají klesající tendenci, premiér tvrdí opak. Podle jeho pozorování majitelé pump ceny upravují prakticky denně a neodůvodněně je nadhodnocují, což považuje za dostatečný důvod k rychlému zásahu.
Babiš doufá, že na samotnou hrozbu regulace zareaguje trh dříve, než bude nutné zákonné nástroje skutečně použít. Přiznává však, že česká vláda nemá přímý vliv na globální dění na Blízkém východě. Uklidnění situace podle něj závisí především na postupu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který přislíbil, že do 7. dubna nepodnikne útoky na íránskou energetickou infrastrukturu.
Pokud by zastropování marží nepřineslo kýžený efekt, je premiér připraven uvažovat i o dalších nástrojích. Ve hře zůstává úprava spotřební daně, ke které se dříve stavěl spíše odmítavě. Nyní ji však zmiňuje jako krajní řešení, přičemž se odkazuje na dřívější zkušenosti se snižováním DPH u vybraných komodit, jako byly v minulosti například potraviny.
Česká republika není jedinou zemí v regionu, která se snaží s drahými palivy bojovat různými formami státních zásahů. Sousední Polsko pod vedením premiéra Donalda Tuska přistoupilo k výraznému snížení DPH na benzin a naftu a plánuje zavést maximální ceny paliv. Také Slovensko a Maďarsko experimentují s regulací, i když jejich model dvojích cen pro domácí a zahraniční řidiče narazil na kritiku Evropské komise kvůli možné diskriminaci.
Navrhované zastropování marží na tři koruny považuje Babiš za férové nastavení, které by mělo motoristům ulevit v co nejkratším možném termínu. Přesné datum, odkdy by mohla nová pravidla platit, zatím není stanoveno, ale premiér zdůrazňuje potřebu jednat bez zbytečných odkladů. Výsledek pondělního jednání vlády tak bude pro další vývoj cen na tuzemských čerpacích stanicích klíčový.
Babiš se už dříve tento týden ostře vymezil proti cenové politice největších provozovatelů čerpacích stanic v České republice. Ve svém videu na sociální síti Facebook vyzval dominantní hráče na trhu k okamžitému zlevnění pohonných hmot. Podle jeho slov jsou současné částky, které řidiči platí zejména u dálnic, naprosto nepřijatelné a neopodstatněné.
K této kritice přiměla předsedu vlády jeho nedávná pracovní cesta do Karlovarského kraje. Během jízdy navštívil několik čerpacích stanic a vyjádřil velký údiv nad tím, co na totemech uviděl. Konkrétně jmenoval sítě Orlen a MOL, které mají na tuzemském trhu dominantní postavení s podílem mezi padesáti až padesáti pěti procenty.
Babiš tyto společnosti varoval, aby nezneužívaly současnou napjatou situaci spojenou s krizí v Íránu. Cena nafty, která se na některých místech vyšplhala až na 51,90 koruny za litr, je podle něj nehorázná. Premiér odhaduje, že hrubá marže prodejců dosahuje v těchto případech až deseti korun na každý prodaný litr paliva.
Za obzvláště problematické považuje premiér cenové rozdíly mezi jednotlivými lokalitami stejných prodejců. Nechápe, proč jsou u identických čerpacích stanic mimo dálnice a hlavní obchvaty ceny i o tři koruny nižší. Takové jednání označil za neakceptovatelné a vzbuzující řadu otázek o férovosti tržního prostředí.
Ve svém vyjádření také zmínil dlouhodobé podezření na existenci kartelových dohod u dálničních tahů. V této souvislosti vyslal jasný vzkaz Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, od kterého očekává v dané věci aktivní kroky. Podivná shoda cen na hlavních trasách je podle něj faktorem, který by neměl zůstat bez povšimnutí.
Jako protipříklad uvedl premiér fungování státní sítě čerpacích stanic Čepro. Ta podle něj dokáže nabízet naftu za průměrnou cenu 45,50 koruny za litr. Poděkoval vedení státního podniku za to, že situaci nezneužívá, a vyzval soukromé provozovatele, aby se k podobnému kroku a snížení cen odhodlali okamžitě.
Související
Okamžitě zlevněte pohonné hmoty, pustil se Babiš do pumpařů
Babiš se rozčílil kvůli cenám na benzinkách. Problém má se dvěma firmami
Aktuálně se děje
před 32 minutami
Babiš vyrazil do boje proti „nehoráznému chování“ čerpacích stanic. Chce zpřísnit kontroly a zastropovat marže
před 1 hodinou
Kdo ničil dívčí školu v Íránu? OSN chce odpovědi, vyšetřování zatím ukazuje na USA
před 2 hodinami
Trump couvá. Opět odložil Íránu ultimátum, podle Teheránu jednání neprobíhá
před 3 hodinami
Vojenské kapacity Íránu jsou zničené, prohlašuje Trump. Jak tedy Teherán dokáže kontrolovat Hormuzský průliv?
před 3 hodinami
Okamžitě zlevněte pohonné hmoty, pustil se Babiš do pumpařů
před 4 hodinami
Útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze. Policie pátrá po pachateli
před 6 hodinami
Předpověď počasí na začátek Velikonoc. Má být den ode dne lépe
před 13 hodinami
Klidný život bez finančních starostí: Výhodné pojištění odpovědnosti
včera
Změna času se v EU řeší už osm let. Europoslanci jsou pro konec střídání
včera
Vražda v Prachaticích objasněna. Cizinec byl opilý
včera
Hořelo v Divadle Komedie. Hasiči evakuovali stovky lidí
včera
Babiš se rozčílil kvůli cenám na benzinkách. Problém má se dvěma firmami
včera
Padlo obvinění v případu vraždy dítěte v Praze. Hrozí výjimečný trest
včera
Náměstek z SPD spojil Mináře s podezřelým z pardubického útoku. Okamura se možná bude omlouvat
včera
Rakušan opět neuspěl ve volbě místopředsedy Sněmovny. Zřejmě naposledy
včera
Ostuda pro český fotbal před baráží. Řeší největší korupční skandál v historii
včera
Fico je vyšetřován pro podezření z vlastizrady, tvrdí slovenský politik
včera
Polsko začne v reakci na válku v Íránu zastropovat ceny paliv a razantně sníží daně, oznámil Tusk
včera
Maduro se vrací před soud. Chce přesvědčit soudce, aby zrušil jeho obžalobu
včera
Kim Čong-un a Alexandr Lukašenko podepsali v Pchjongjangu smlouvu o přátelství
Severokorejský vůdce Kim Čong-un a běloruský prezident Alexandr Lukašenko podepsali ve čtvrtek v Pchjongjangu smlouvu o „přátelství a spolupráci“. Stalo se tak během historicky první návštěvy běloruského státníka v Severní Koreji, která byla provázena okázalými ceremoniemi, dělostřeleckými salvami a přehlídkou pochodujících vojáků na náměstí Kim Ir-sena před jásajícími davy.
