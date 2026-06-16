Babiš zhodnotil půlrok vlády. Nechtěli jsme dobu hájení, prohlásil

Premiér Andrej Babiš (ANO) po pondělním zasedání kabinetu zhodnotil první půlrok činnosti vlády. Kabinet zároveň rozšířil seznamy návykových a psychoaktivních látek o dalších celkem 19 položek a podpořil návrh na zavedení nového trestného činu neoprávněného podání návykové látky jiné osobě bez jejího vědomí nebo proti její vůli.
"Dnes je to přesně půl roku ode dne, kdy byla jmenována naše vláda," konstatoval. "My jsme nechtěli žádnou lhůtu pro nějaké hájení, protože jsme už ve vládě byli a věděl jsme přesně, co chceme dělat," uvedl Babiš a vyjmenoval některé úspěchy, kterých vláda podle jeho slov za šest měsíců dosáhla.
"Snížili jsme ceny energií pro domácnosti i firmy o deset procent, opět jsme srazili inflaci teď za květen, poprvé jsme ji srazili v lednu a máme teď nejnižší inflaci za posledních devět let a druhou nejnižší v Evropské unii. Snížili jsme zvyšování odvodů pro OSVČ, které zvýšila minulá vláda. Přijali jsme stavební zákon a EET 2.0, představili jsme novou daňovou kobru, vydali jsme úspěšně dluhopisy republiky a hlavně jsme předložili novou formu penzijního spoření, tzv. lepší penzijko. Ušetřili jsme také jedenáct miliard na provozu a snížili jsme počty úředníků. Zvýšili jsme rodičovský příspěvek a zvládli jsme také jednu z největších repatriačních misí v dějinách České republiky po vypuknutí krize na Blízkém východě," uvedl předseda vlády.
Babiš dále zmínil například i kroky vlády na regulaci cen pohonných hmot nebo boj vlády proti drogám nebo zvýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru. Do konce června mají všichni ministři za úkol předložit veřejnosti detailně, jak zatím plní programové prohlášení vlády.
Kabinet zároveň rozhodl o zařazení dalších zdraví nebezpečných látek na seznamy návykových a psychoaktivních látek. Na seznam návykových látek jsou nove zařazeny dvě nové psychotropní látky, methiodon a 5,6-dichlor-desmethylchlorfin. Na seznam zařazených psychoaktivních látek bylo doplněno 17 nových látek. Cílem změn je posílit ochranu veřejného zdraví a zefektivnit nástroje pro boj proti zneužívání těchto látek.
Vláda také podpořila poslanecký návrh na novelizaci trestního zákoníku, který by měl být doplněn o novou skutkovou podstatu trestného činu omezování svobody rozhodování. Podstatou nového trestného činu je neoprávněné podání návykové látky jiné osobě bez jejího vědomí nebo proti její vůli, tzv. drink spiking. Podání návykové látky bez vědomí dotyčné osoby představuje závažný zásah do jejího práva svobodně rozhodovat o svém jednání a o užívání látek ovlivňujících její psychický stav. Současně předkladatelé v čele s premiérem Andrejem Babišem navrhují také zpřesnit některé existující skutkové podstaty drogových trestných činů, aby je bylo možné efektivněji postihovat.
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Zdroj: Libor Novák