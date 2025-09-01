Babiše napadli na předvolebním mítinku. Expremiér odjel do nemocnice

Vyhrocená volební kampaň se v pondělí promítla do mítinku expremiéra Andreje Babiše (ANO) na Frýdecko-Místecku v Moravskoslezském kraji. Babiš byl podle svědků zasažen berlí do hlavy, na místě zasahovala policie. Předseda hnutí, které je favoritem voleb, odjel do nemocnice.
"Můžu potvrdit, že pan předseda byl napaden jedním z občanů berlí. Muž ho bouchl do hlavy," uvedl poslanec Aleš Juchelka pro server novinky.cz. K incidentu došlo v Dobré, obci s více než třemi tisícovkami obyvatel na Frýdecko-Místecku.
Babiš se po napadení odebral na vyšetření do nemocnice, další plánovanou předvolební zastávku vynechal. "V jakém je zdravotním stavu, budeme teprve zjišťovat, zatím tyto informace nemám," dodal poslanec.
Na místě zasahovala policie, která zatím k incidentu neposkytla jakékoliv oficiální vyjádření. Mlčí i samotný Babiš, někdejší premiér, který se chce po čtyřech letech vrátit do čela vládního kabinetu. Podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News k tomu má blízko, protože hnutí ANO se umístilo na prvním místě, když mu vyjádřilo podporu 31,2 procenta respondentů.
Volby proběhnou v pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.
