Česko pokryla ledovka, stojí vlaky i MHD. Pokud nemusíte, nevycházejte, žádají dopravci

Varování meteorologů se potvrdila a Českou republiku zasáhla silná ledovka, která od časného rána ochromuje běžný život. Nejkritičtější situace panuje v dopravě, kde namrzající déšť vytvořil na cestách i trolejích nebezpečnou vrstvu ledu. Největší potíže pociťují cestující na železnici, protože led na vedení znemožňuje plynulý provoz vlakových souprav. Kvůli těmto technickým potížím musely dráhy odřeknout řadu klíčových spojů v ranní špičce.
Omezení se dotkla především hlavních tras směřujících z metropole do okolních měst, jako jsou Kolín nebo Kralupy nad Vltavou. Podobně nepříznivá situace panuje také na severu Čech, kde muselo být zrušeno několik vlaků vyjíždějících z Ústí nad Labem. Cestující se tak potýkají s dlouhými čekacími dobami nebo musí hledat alternativní způsoby přepravy. Železniční doprava zůstává i nadále velmi nestabilní a situace se mění každou minutou.
Problémy se nevyhnuly ani letecké dopravě, konkrétně pražskému letišti v Ruzyni, které funguje jen ve velmi omezeném režimu. Pozemní personál intenzivně pracuje na ošetření hlavní ranveje, aby byla zajištěna bezpečná přistání a vzlety. Mnoho příletů muselo být kvůli nepřízni počasí odloženo nebo výrazně omezeno, což komplikuje plány stovkám pasažérů. Letiště se snaží udržet provozuschopnost alespoň v nezbytném rozsahu.
Městská hromadná doprava v Praze a okolí čelí také obrovskému náporu a četným zpožděním. Kluzké vozovky a namrzající déšť dělají potíže nejen autobusům, ale i řidičům osobních automobilů, kteří uvízli v kolonách. Meteorologové varují, že kromě Prahy se vážné komplikace očekávají také v Brně a v přilehlých regionech. Silnice nižších tříd jsou v tuto chvíli v podstatě jedno velké kluziště.
Velmi nebezpečná je situace i pro pěší, protože chodníky se pod vrstvou ledu staly téměř neschůdnými. Pražská záchranná služba již ošetřila desítky lidí, kteří utrpěli zranění v důsledku pádu na zledovatělém povrchu. Nejčastěji se jedná o bolestivé zlomeniny končetin nebo úrazy hlavy a zad, které vyžadují okamžitý lékařský zákrok. Zdravotníci apelují na občany, aby pokud možno vůbec nevycházeli, pokud to není nezbytně nutné.
Středočeští hasiči mají za sebou náročnou noc a ráno, během kterého zasahovali u mnoha mimořádných událostí. Většina jejich výjezdů se týkala dopravních nehod, při kterých museli v jednom případě dokonce vyprošťovat zaklíněného člověka. Celkem bylo do péče záchranářů předáno několik zraněných osob. Statistiky nehodovosti kvůli extrémnímu počasí neustále rostou a záchranné složky jsou v plné pohotovosti.
Dopravní kolaps postihl i dálnici D8 ve směru na Německo, kde musel být provoz zcela zastaven. Důvodem je nehoda na německé straně hranice, která způsobila vytvoření několikakilometrových kolon sahajících až k tunelům na Ústecku. Tunely Panenská a Libouchec zůstávají uzavřené, aby se předešlo dalšímu hromadění vozidel v nebezpečných úsecích. Policisté odhadují, že toto omezení potrvá minimálně do dopoledních hodin.
Přestože srážky začnou během rána od severozápadu ustávat, vyhráno ještě zdaleka není. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu upozorňují, že ledovka na mnoha místech vydrží až do odpoledne. I když jsou hlavní silniční tahy většinou ošetřeny solí, na menších cestách hrozí stále velké nebezpečí. Lidé by měli zůstat maximálně obezřetní a sledovat aktuální vývoj situace ve svém okolí.
Související
Počasí: Ledovka na západě Čech ustupuje, problémy hlásí Vysočina a Morava
Počasí se v příštích dnech neuklidní. Hrozí mrznoucí mlhy i další ledovka
Aktuálně se děje
před 49 minutami
Počasí: Ledovka na západě Čech ustupuje, problémy hlásí Vysočina a Morava
před 1 hodinou
Česko pokryla ledovka, stojí vlaky i MHD. Pokud nemusíte, nevycházejte, žádají dopravci
před 2 hodinami
Počasí se v příštích dnech neuklidní. Hrozí mrznoucí mlhy i další ledovka
včera
Rusové zaútočili u ukrajinského pobřeží na dvě zahraniční lodě
včera
Rozhodnuto. Posádka ISS se poprvé v historii kvůli zdravotním problémům vrací na Zemi
včera
Mrtvých v Íránu je už 650. Chameneí slaví vítězství nad nepřáteli
včera
Z nitra EU přichází důrazné varování: Pokud Trump silou převezme Grónsko, bude to definitivní konec
včera
Grónsko brání dvě psí spřežení, vysmívá se Trump. Pořádně se plete
včera
NATO v reakci na zvyšující se aktivitu Ruska a Číny v polárních oblastech řeší bezpečnost v Arktidě
včera
Jsme připraveni na válku, odpovíme drtivou silou, vzkazuje Írán Trumpovi
včera
Turek na ministerstvu usedne. Stal se vládním zmocněncem pro Green Deal
včera
Le Penová bojuje o kandidaturu. Soud rozhodne, jestli se může stát prezidentkou
včera
Předpověď počasí se naplní. Meteorologové varují před ledovkou, bude silná
včera
Motoristé řeší, kam s Turkem. Možná pro něj našli místo
včera
Vězněn bez soudu, mučen od CIA. Údajný terorista dostal tučné odškodné, na svobodu ho přesto nepustili
včera
Kuba jako další Trumpův cíl? Pohrozil jí kompletním zastavením dodávek ropy
včera
Britové vyvinou pro Ukrajinu balistickou střelu. Nightfall bude zasahovat cíle hluboko v Rusku
včera
Vojenský zásah není jedinou možností. Jaké kroky USA zvažují v Íránu?
včera
Protesty v Íránu mají stovky mrtvých, Trump zvažuje vojenský zásah
včera
OBRAZEM: Pohádková Praha pod sněhem. Východ slunce, běžky na Karlově mostě i bruslení ve Stromovce
Po vydatném sněžení v pátek a sobotu se v neděli nad Prahou vyjasnilo a město se ocitlo v pohádkové zimní kulise. Lidé využili slunečný den k zimním radovánkám a pobytu venku. Podívejte se, jak tyto okamžiky zachytil náš fotograf.
Zdroj: Adam Skála