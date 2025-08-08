Česko se rozloučilo s Jiřím Krampolem. Nechyběly herecké hvězdy, přišel i expremiér

8. srpna 2025 14:36

Jiří Krampol, herec a moderátor
Foto: Lukáš Henzl / INCORP images

Lidé se dnes odpoledne v Praze rozloučili s legendárním hercem, bavičem a moderátorem Jiřím Krampolem, který zemřel na konci července. Smuteční obřad proběhl za velkého zájmu médií bez větších problémů, ačkoliv mu předcházely tahanice ohledně organizace. 

Krampol zemřel v sobotu 26. července v nemocnici, bylo mu 87 let. Poslední rozloučení se uskutečnilo od 13 hodin ve velké obřadní síni Krematoria Strašnice v Praze, která byla přístupná i pro širokou veřejnost. Lidé měli dorazit alespoň s půlhodinovým předstihem.

Se slavným hercem a bavičem, který se v závěru života potýkal se zdravotními problémy, se přišla rozloučit řada známých tváří. Dorazili například herečtí kolegové Martin Dejdar, Pavel Nový, Jan Přeučil, Pavel Trávníček či Luděk Sobota, hudebník Felix Slováček, moderátorka Zuzana Bubílková, režisér Tomáš Magnusek, expremiér Jiří Paroubek, zpěvák Milan Drobný či zápasník Karlos Vémola. 

Slováček během obřadu zahrál na klarinet, před ním zazpívala zpěvačka Šárka Rezková. Slova se chopili spisovatelka Marie Formáčková či moderátor Aleš Cibulka. 

Krampol se narodil ve středočeském Buštěhradě a absolvoval obor činoherní herectví na pražské DAMU. Během divadelní kariéry působil v Divadle Na Fidlovačce či Divadle Na zábradlí a především v divadle Semafor, kde ho proslavila spolupráce s Miloslavem Šimkem. 

Populární herec se objevoval také ve filmech či televizních seriálech, k jeho nejznámějším rolím patří poručík Libor Krejcárek v kriminálním seriálu Malý pitaval z velkého města. Divácky oblíbený byl rovněž zábavný pořad Nikdo není dokonalý, který dlouhá léta moderoval na stanici TV Prima. 

Krampol se prosadil také jako dabér francouzských hereckých hvězd. V českém znění mluvily jeho hlasem postavy Jeana-Paula Belmonda, jehož původně daboval Jan Tříska, a po smrti Františka Filipovského i postavy Louise de Funèse.

Krampol byl celkem čtyřikrát ženatý a měl několik dětí. V roce 2018 převzal z rukou tehdejšího prezidenta Miloše Zemana Medaili Za zásluhy I. stupně.

Policie vyšetřuje tragédii v Karlových Varech. Turistka přišla o život

