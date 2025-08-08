Česko se rozloučilo s Jiřím Krampolem. Nechyběly herecké hvězdy, přišel i expremiér

Lidé se dnes odpoledne v Praze rozloučili s legendárním hercem, bavičem a moderátorem Jiřím Krampolem, který zemřel na konci července. Smuteční obřad proběhl za velkého zájmu médií bez větších problémů, ačkoliv mu předcházely tahanice ohledně organizace.
Krampol zemřel v sobotu 26. července v nemocnici, bylo mu 87 let. Poslední rozloučení se uskutečnilo od 13 hodin ve velké obřadní síni Krematoria Strašnice v Praze, která byla přístupná i pro širokou veřejnost. Lidé měli dorazit alespoň s půlhodinovým předstihem.
Se slavným hercem a bavičem, který se v závěru života potýkal se zdravotními problémy, se přišla rozloučit řada známých tváří. Dorazili například herečtí kolegové Martin Dejdar, Pavel Nový, Jan Přeučil, Pavel Trávníček či Luděk Sobota, hudebník Felix Slováček, moderátorka Zuzana Bubílková, režisér Tomáš Magnusek, expremiér Jiří Paroubek, zpěvák Milan Drobný či zápasník Karlos Vémola.
Slováček během obřadu zahrál na klarinet, před ním zazpívala zpěvačka Šárka Rezková. Slova se chopili spisovatelka Marie Formáčková či moderátor Aleš Cibulka.
Krampol se narodil ve středočeském Buštěhradě a absolvoval obor činoherní herectví na pražské DAMU. Během divadelní kariéry působil v Divadle Na Fidlovačce či Divadle Na zábradlí a především v divadle Semafor, kde ho proslavila spolupráce s Miloslavem Šimkem.
Populární herec se objevoval také ve filmech či televizních seriálech, k jeho nejznámějším rolím patří poručík Libor Krejcárek v kriminálním seriálu Malý pitaval z velkého města. Divácky oblíbený byl rovněž zábavný pořad Nikdo není dokonalý, který dlouhá léta moderoval na stanici TV Prima.
Krampol se prosadil také jako dabér francouzských hereckých hvězd. V českém znění mluvily jeho hlasem postavy Jeana-Paula Belmonda, jehož původně daboval Jan Tříska, a po smrti Františka Filipovského i postavy Louise de Funèse.
Krampol byl celkem čtyřikrát ženatý a měl několik dětí. V roce 2018 převzal z rukou tehdejšího prezidenta Miloše Zemana Medaili Za zásluhy I. stupně.
Související
Česko se rozloučí s Jiřím Krampolem. Pořadatel prozradil termín pohřbu
Televize reaguje na úmrtí Jiřího Krampola. Večerní program se mění
Aktuálně se děje
před 36 minutami
Česko se rozloučilo s Jiřím Krampolem. Nechyběly herecké hvězdy, přišel i expremiér
před 1 hodinou
Německo zastavilo vývoz zbraní do Izraele. Nebude podporovat okupaci Gazy
před 1 hodinou
Írán na vedlejší koleji. Rusko už ho nepotřebuje, a Teherán to začíná pociťovat
před 2 hodinami
EU se chce definitivně zbavit ruského plynu. Turecko může jeho snahy jednoduše překazit
před 3 hodinami
Tusk: Mám signály, že by mohlo dojít k zmrazení konfliktu na Ukrajině
před 4 hodinami
Tropické počasí je zpět. Meteorologové vydali varování, které jen tak neskončí
před 4 hodinami
Proč chce Netanjahu pouze město a ne celé Pásmo Gazy aneb co víme a nevíme o plánu na obsazení?
před 5 hodinami
Vysoký komisař OSN vyzval Izrael, aby plán na obsazení Gazy okamžitě zastavila
před 5 hodinami
Izraelský plán se rýsuje: Evakuace obyvatel Gazy před druhým výročím útoku Hamásu
před 6 hodinami
Netanjahu dostal zelenou. Kabinet schválil převzetí kontroly nad Gazou
před 8 hodinami
Víkendové počasí bude nejteplejší na východě. Nejsou vyloučeny bouřky
včera
Hvězda seriálu Živí mrtví Kelley Macková podlehla rakovině
včera
Policie vyšetřuje tragédii v Karlových Varech. Turistka přišla o život
včera
Fotbalistům Plzně se vidina Ligy mistrů vzdálila. Ve Skotsku s Rangers padli jasně 0:3
Aktualizováno včera
Nebyl to jen Parkinson. Lékaři odhalili příčinu smrti Ozzyho Osbournea
včera
Policisté podnikli složitý zásah v Ústí nad Labem. Po obchodech chodil muž se zbraní
včera
Potvrzeno. Pavel Šulc už patří Lyonu
včera
Zemřel Miroslav Merhaut, zakladatel úspěšné sítě pekáren
včera
Srpen ve znamení povodní. Česko zasáhly v letech 2002 a 2010
včera
Zelenskyj a Putin tváří v tvář? Jednou a bez výsledku, Moskva mezitím připravila invazi
Po více než třech letech krvavého konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou se rýsuje možnost, že se prezidenti obou zemí – Vladimir Putin a Volodymyr Zelenskyj – znovu osobně setkají. První a dosud poslední jednání proběhlo ještě v prosinci 2019, krátce po Zelenského nástupu do úřadu, v rámci tzv. normandského formátu za přítomnosti Francie a Německa. Tehdejší pokus o oživení mírového procesu však ztroskotal na sporných otázkách jako je kontrola hranic, časový harmonogram voleb nebo přímá role separatistů v Donbasu.
Zdroj: Jakub Jurek