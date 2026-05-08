OBRAZEM: Česko si připomíná konec války. Pavel varoval na Vítkově před rezignací

Libor Novák

8. května 2026 12:13

Připomínka konce II. světové války na pražském Vítkově
Prohlédněte si 44 fotografií Připomínka konce II. světové války na pražském Vítkově Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Páteční dopoledne na pražském Vítkově patřilo vzpomínce na jeden z nejdůležitějších milníků moderních dějin. Armáda České republiky zde uspořádala slavnostní nástup, aby si připomněla 81. výročí konce druhé světové války na evropském kontinentu. Tato tradiční pieta u Národního památníku je každoročně symbolem úcty k těm, kteří položili životy za svobodu a konec nacistické tyranie.

Součástí ceremoniálu byl pietní akt u hrobu neznámého vojína, kterého se zúčastnili nejvyšší ústavní činitelé země. Jako vrchní velitel ozbrojených sil nechyběl prezident Petr Pavel, doprovázený premiérem Andrejem Babišem. Význam události podtrhla také přítomnost ministra obrany Jaromíra Zůny, náčelníka generálního štábu Karla Řehky a předsedů obou komor Parlamentu, Miloše Vystrčila a Tomia Okamury.

Slavnostní shromáždění bylo zahájeno tóny české státní hymny, po které následovalo kladení věnců na čestném dvoře památníku. Tento akt je trvalou připomínkou odvahy padlých vojáků i civilistů. Atmosféru významného dne doplnil také přelet armádní letecké techniky, který nad hlavami přítomných i obyvatel Prahy symbolicky demonstroval sílu a připravenost současné obrany státu.

Prezident Petr Pavel ve svém projevu k nastoupeným jednotkám a hostům označil druhou světovou válku za nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva. Podle jeho slov se jedná o tragický příběh, který nesmí být zapomenut, neboť slouží jako varovné svědectví o tom, kam až může zajít společnost, ve které se vytratí solidarita, odpovědnost a základní úcta k lidskému životu.

Hlava státu rovněž zdůraznila, že odkaz válečných událostí není pouze historickou vzpomínkou, ale aktuální zkouškou pro současnost. Pavel varoval, že bezpečnost ve světě se opět stává otázkou hrubé vojenské síly, která často nerespektuje mezinárodní právo ani společné lidské hodnoty. V této souvislosti vyzdvihl nutnost silných spojenectví a vzájemné solidarity mezi demokratickými zeměmi.

Prezident připomněl také bolestné zkušenosti české historie, konkrétně roky 1938 a 1968. Tyto letopočty podle něj zůstávají trvalým mementem, co se stane, pokud země musí čelit agresi v izolaci. Rezignace na obranu vlastních hodnot a svobody může mít podle Pavla fatální následky, které ovlivní životy mnoha generací.

V projevu byla zmíněna i aktuální geopolitická situace, kdy mezinárodní řád založený na pravidlech čelí výzvám na mnoha místech současně. Prezident poukázal na probíhající konflikty na Ukrajině i na Blízkém východě. Právě tyto události jsou podle něj důvodem, proč musí Evropa zůstat jednotná, odpovědná a především obranyschopná.

Investice do bezpečnosti a armády prezident neoznačil za pouhý náklad, ale za nezbytný projev odpovědnosti za zachování míru a stability. Právě na těchto pilířích podle něj stojí náš současný způsob života, který považujeme za samozřejmý, ale který je potřeba aktivně chránit před vnějšími hrozbami.

Během slavnostního dopoledne došlo také na předávání čestných ocenění a praporů. Prezident propůjčil bojové prapory Agentuře vojenského zdravotnictví a Velitelství informačních a kybernetických sil. Významného uznání se dočkalo Velitelství teritoriálních sil, kterému byl propůjčen čestný název Jana Žižky z Trocnova, čímž byla symbolicky propojena moderní armáda s národní tradicí.

před 3 hodinami

Babiš dorazil na schůzku s Pavlem pozdě. Prezident na summit NATO pojede v každém případě

Související

Politici a další si na Vítkově připomněli výročí konce války Komentář

80 let po konci války se hroutí představa trvalého míru. Opakujeme totiž chyby z minulosti

Před osmdesáti lety kapitulovaly poslední německé jednotky na území tehdejšího Československa. Tím definitivně skončila druhá světová válka v Evropě, nejničivější konflikt v dějinách našeho kontinentu. Výročí této události není jen historickou připomínkou, nýbrž výzvou k tomu, abychom znovu a znovu promýšleli význam porážky nacismu a cenu svobody, kterou tehdy naši předkové vybojovali.

Více souvisejících

oslavy konce války Vítkov II. světová válka

Aktuálně se děje

před 38 minutami

Připomínka konce II. světové války na pražském Vítkově Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Česko si připomíná konec války. Pavel varoval na Vítkově před rezignací

Páteční dopoledne na pražském Vítkově patřilo vzpomínce na jeden z nejdůležitějších milníků moderních dějin. Armáda České republiky zde uspořádala slavnostní nástup, aby si připomněla 81. výročí konce druhé světové války na evropském kontinentu. Tato tradiční pieta u Národního památníku je každoročně symbolem úcty k těm, kteří položili životy za svobodu a konec nacistické tyranie.

před 1 hodinou

MV Hondius

Lékař se těšil na vysněnou dovolenou. Teď na MV Hondius léčí nakažené hantavirem

Americký lékař Stephen Kornfeld z Oregonu se vydal na palubu lodi MV Hondius v naději, že prožije životní dobrodružství při zkoumání Antarktidy a pozorování velryb. Místo zasloužené dovolené se však nečekaně stal hlavním zdravotníkem plavidla, které zasáhla smrtící nákaza hantaviru. Epidemie, která se na lodi rozšířila, vyřadila z provozu i oficiálního lodního lékaře a vyžádala si již tři oběti.

před 3 hodinami

Petr Pavel a Andrej Babiš

Babiš dorazil na schůzku s Pavlem pozdě. Prezident na summit NATO pojede v každém případě

Páteční schůzka na Pražském hradě začala pro premiéra Andreje Babiše drobným napomenutím. Předseda vlády totiž na jednání s prezidentem Petrem Pavlem dorazil o patnáct minut později, než bylo domluveno. Prezident na zpoždění upozornil hned při přivítání, na což premiér reagoval pouze stručnou poznámkou, že mu to časově nevyšlo, aniž by se za pozdní příchod omluvil.

před 4 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

USA a Írán se střetly v Hormuzském průlivu, Příměří podle Trumpa stále platí

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že příměří s Íránem nadále trvá, přestože v Hormuzském průlivu došlo ke střetu mezi íránskými silami a americkými torpédoborci. Obě strany se z vyvolání incidentu vzájemně obviňují. Spojené státy označily akci za nevyprovokovaný útok, při kterém Írán použil rakety, drony a malé čluny proti třem americkým plavidlům. Trump v této souvislosti uvedl, že si s nimi Írán zahrává.

před 5 hodinami

včera

včera

včera

Hokej, ilustrační fotografie.

Čeští hokejisté přišli o trénink před Švédskými hokejovými hrami. Kvůli díře v ledu

Nepříjemný a zároveň nečekaný začátek přípravy na závěrečný turnaj před blížícím se mistrovstvím světa, tedy na Švédské hokejové hry, zažili čeští hokejisté. Nejprve v tréninkové hale Caratana Arena ve švédském Ängelholmu hledali někoho, aby v hale rozsvítil. Když se nakonec rozsvítit povedlo, byla odhalena díra v ledu. Nakonec byl tento původně naplánovaný trénink zrušen, aby mohl být nahrazen čtvrtečním ranním.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Sídlo Světové zdravotnické organizace

WHO pátrá po původu hantaviru. Objevila pacienta nula

Představitelé Světové zdravotnické organizace (WHO) vnesli více světla do probíhajícího vyšetřování nákazy na palubě výletní lodi MV Hondius. Šéf organizace podrobně zrekapituloval dosud známé a potvrzené případy, které odstartovaly mezinárodní zdravotní pohotovost. Celý řetězec tragických událostí začal u muže, u něhož se první příznaky objevily již 6. dubna a který nemoci podlehl o pět dní později.

včera

Letadla, ilustrační foto

Hantavirem se zřejmě nakazila i letuška. Na palubě letadla bylo téměř 400 lidí

Letecká společnost KLM potvrdila, že na palubě letu z jihoafrického Johannesburgu do Amsterdamu, kterým měla cestovat žena nakažená hantavirem, se nacházelo celkem 388 osob. Incident se odehrál 25. dubna a vyvolal rozsáhlá preventivní opatření ze strany nizozemských zdravotnických úřadů. Mezi lidmi na palubě bylo kromě cestujících také čtrnáct členů posádky.

včera

Prezident Trump Prohlédněte si galerii

NBC: Trump musel zastavit operaci Projekt Svoboda kvůli Saúdům. Zablokovali Američanům vzdušný prostor

Americký prezident Donald Trump musel nečekaně zastavit operaci „Projekt Svoboda“, jejímž cílem bylo prolomit íránskou blokádu v Hormuzském průlivu a zajistit bezpečný průjezd lodí. K tomuto náhlému obratu došlo pouhých 36 hodin po spuštění akce poté, co klíčový spojenec v Perském zálivu – Saúdská Arábie – zablokoval americké armádě přístup ke svým základnám a vzdušnému prostoru.

včera

včera

Hantavirus

Případ lodi MV Hondius je pro vědce výjimečný. Jak se hantavirus šíří a hrozí další globální pandemie?

Výskyt infekčních onemocnění na palubách výletních lodí není pro epidemiology žádnou neznámou. Obvykle jde o střevní potíže způsobené noroviry nebo bakteriemi E. coli, případně o respirační nákazy, jak ukázala pandemie koronaviru. Současná situace na nizozemském plavidle M.V. Hondius je však podle odborníků něčím naprosto výjimečným a nečekaným.

včera

Ilustrační foto

Svět v pohotovosti. Loď MV Hondius opustilo 40 lidí, letadly odletěli domů

Situace kolem výletní lodi MV Hondius, kterou zasáhla vlna nákazy smrtícím hantavirem, nabírá na dramatičnosti. Podle nejnovějších informací nizozemského ministerstva zahraničí opustilo plavidlo na dálkovém britském území Svatá Helena mnohem více lidí, než se původně předpokládalo. Celkem se jedná o zhruba 40 cestujících, kteří se po první tragické události na lodi rozhodli nepokračovat v plavbě a vydali se do svých domovů komerčními lety.

včera

Patří mezi nejsmrtelnější viry vůbec. Jak se hantavirus dokáže šířit mezi lidmi?

Lékaři a vědci v současnosti upírají veškerou pozornost k výletní lodi MV Hondius, na které se rozšířila nebezpečná nákaza hantavirem. Klíčem k pochopení toho, co se na palubě děje, je studie tragického ohniska v argentinské vesnici Epuyen z roku 2018. Tehdy jediná narozeninová oslava spustila řetězec událostí, který vedl k jedenácti úmrtím a poprvé detailně popsal, jak se specifický kmen viru zvaný Andes dokáže šířit přímo mezi lidmi.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy