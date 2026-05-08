OBRAZEM: Česko si připomíná konec války. Pavel varoval na Vítkově před rezignací

Páteční dopoledne na pražském Vítkově patřilo vzpomínce na jeden z nejdůležitějších milníků moderních dějin. Armáda České republiky zde uspořádala slavnostní nástup, aby si připomněla 81. výročí konce druhé světové války na evropském kontinentu. Tato tradiční pieta u Národního památníku je každoročně symbolem úcty k těm, kteří položili životy za svobodu a konec nacistické tyranie.
Součástí ceremoniálu byl pietní akt u hrobu neznámého vojína, kterého se zúčastnili nejvyšší ústavní činitelé země. Jako vrchní velitel ozbrojených sil nechyběl prezident Petr Pavel, doprovázený premiérem Andrejem Babišem. Význam události podtrhla také přítomnost ministra obrany Jaromíra Zůny, náčelníka generálního štábu Karla Řehky a předsedů obou komor Parlamentu, Miloše Vystrčila a Tomia Okamury.
Slavnostní shromáždění bylo zahájeno tóny české státní hymny, po které následovalo kladení věnců na čestném dvoře památníku. Tento akt je trvalou připomínkou odvahy padlých vojáků i civilistů. Atmosféru významného dne doplnil také přelet armádní letecké techniky, který nad hlavami přítomných i obyvatel Prahy symbolicky demonstroval sílu a připravenost současné obrany státu.
Prezident Petr Pavel ve svém projevu k nastoupeným jednotkám a hostům označil druhou světovou válku za nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva. Podle jeho slov se jedná o tragický příběh, který nesmí být zapomenut, neboť slouží jako varovné svědectví o tom, kam až může zajít společnost, ve které se vytratí solidarita, odpovědnost a základní úcta k lidskému životu.
Hlava státu rovněž zdůraznila, že odkaz válečných událostí není pouze historickou vzpomínkou, ale aktuální zkouškou pro současnost. Pavel varoval, že bezpečnost ve světě se opět stává otázkou hrubé vojenské síly, která často nerespektuje mezinárodní právo ani společné lidské hodnoty. V této souvislosti vyzdvihl nutnost silných spojenectví a vzájemné solidarity mezi demokratickými zeměmi.
Prezident připomněl také bolestné zkušenosti české historie, konkrétně roky 1938 a 1968. Tyto letopočty podle něj zůstávají trvalým mementem, co se stane, pokud země musí čelit agresi v izolaci. Rezignace na obranu vlastních hodnot a svobody může mít podle Pavla fatální následky, které ovlivní životy mnoha generací.
V projevu byla zmíněna i aktuální geopolitická situace, kdy mezinárodní řád založený na pravidlech čelí výzvám na mnoha místech současně. Prezident poukázal na probíhající konflikty na Ukrajině i na Blízkém východě. Právě tyto události jsou podle něj důvodem, proč musí Evropa zůstat jednotná, odpovědná a především obranyschopná.
Investice do bezpečnosti a armády prezident neoznačil za pouhý náklad, ale za nezbytný projev odpovědnosti za zachování míru a stability. Právě na těchto pilířích podle něj stojí náš současný způsob života, který považujeme za samozřejmý, ale který je potřeba aktivně chránit před vnějšími hrozbami.
Během slavnostního dopoledne došlo také na předávání čestných ocenění a praporů. Prezident propůjčil bojové prapory Agentuře vojenského zdravotnictví a Velitelství informačních a kybernetických sil. Významného uznání se dočkalo Velitelství teritoriálních sil, kterému byl propůjčen čestný název Jana Žižky z Trocnova, čímž byla symbolicky propojena moderní armáda s národní tradicí.
