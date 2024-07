ČT a ČRo mají peněz dost, řekl Babiš poslancům. Sněmovna bude do noci jednat o koncesionářských poplatcích

Babiš navrhl, aby se veřejnoprávní televize a rozhlas financovaly ze státního rozpočtu, a kritizoval nedostatečnou kontrolu obou institucí. Podle něj neplní svou veřejnoprávní funkci a podporují vládu. Uvedl, že poplatky jsou zastaralé a v Evropě je zachovává jen deset zemí.

Česká televize a Český rozhlas podle Babiše mají dostatek financí na plnění svých úkolů a neměly by soutěžit s komerčními médii o podíl na trhu. Mluvil také o možném zpoplatnění některých kanálů jako dalším zdroji příjmů.

Na obě instituce dohlížejí Rada ČT a Rada ČRo, jejichž členy volí Sněmovna. Tyto rady schvalují rozpočty a představují kontrolní nástroj veřejnosti. Ministr kultury Martin Baxa (ODS) uvedl, že vláda plánuje změny umožňující Nejvyššímu kontrolnímu úřadu kontrolovat hospodaření ČT a ČRo.

Baxa obhajoval zvýšení poplatků tím, že rozhlasové poplatky se nezvyšovaly od roku 2005 a televizní od roku 2008, na rozdíl od nákladů a inflace. Novela zvyšuje měsíční poplatek České televizi o 15 korun na 150 korun a Českému rozhlasu o 10 korun na 55 korun. Poplatky by se měly v budoucnu zvyšovat podle inflace.

Sněmovna může jednat o zvýšení poplatků do noci kvůli očekávaným obstrukcím opozice. Jediným bodem mimořádné schůze Sněmovny je novela o valorizaci poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Předseda poslanců ODS Marek Benda navrhl možnost prodlouženého jednání po 21:00, protože návrh je kontroverzní a očekává se náročné jednání, které by mělo být dokončeno nejpozději v pátek dopoledne.

Novela také zavádí, že poplatky budou platit domácnosti s chytrými telefony, tablety nebo počítači schopnými přijímat vysílání. Platí princip, že jedna domácnost platí jeden poplatek bez ohledu na počet zařízení. Pro právnické osoby by měl poplatek záviset na počtu zaměstnanců, přičemž firmy do 24 zaměstnanců by byly osvobozeny.

Cílem změn je zajistit udržitelné financování a nezávislost veřejnoprávních médií. Jan Jakob (TOP 09) uvedl, že novela přidává k úkolům veřejnoprávních médií boj s dezinformacemi při respektování svobody slova. Hnutí ANO a SPD novelu odmítají a navrhují financování ČT a ČRo ze státního rozpočtu.

Vládní novela zachovává možnost odmítnout placení poplatků čestným prohlášením o nevlastnění zařízení.