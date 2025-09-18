Duka odsloužil mši za Kirka. Před atentátem ho podle svých slov neznal

Celým světem v minulém týdnu otřásla vražda aktivisty Charlieho Kirka. Zpráva rezonovala i v Česku, kde padlo rozhodnutí o konání zádušní mše. Sloužil ji kardinál Dominik Duka, akce se nicméně stala terčem kritiky. Podle Duky bylo důležité upozornit, že lidé se k sobě nemohou takhle chovat.
Zádušní mše za Kirka proběhla v úterý v kostele Panny Marie před Týnem neboli Týnském chrámu na Staroměstském náměstí. Rekviem odsloužil kardinál Dominik Duka, informovalo pražské arcibiskupství.
Mše se zúčastnilo několik politických osobností. Přišli například volební lídr Motoristů Filip Turek, poslanec SPD Jaroslav Foldyna, předseda strany PRO Jindřich Rajchl či senátor Zdeněk Hraba. I z toho důvodu se akce stala terčem kritiky.
Duka v pořadu Interview ČT24 přiznal, že Kirka před atentátem neznal. Podle svých slov dostal pozvánku, aby mši odsloužil. Upozornil také, že v USA došlo v uplynulých dnech i k vraždě ukrajinské uprchlice či střelbě na církevní škole ve státě Minnesota.
"V této souvislosti jsem považoval za navýsost důležité upozornit, že takovým způsobem nelze ve společnosti jednat," uvedl kardinál a kritiku odsoudil s tím, že ukazuje, jak hluboko klesla společnost. Při konfrontaci s některými vyjádřeními Kirka dodal, že "mše nemá nic společného s nějakými výroky".
Kirka zastřelili minulý týden ve středu během veřejného vystoupení v Oremu ve státě Utah. Podezřelým v případu je Tyler Robinson, jehož policie zadržela o den později večer. Vdova Erika Kirková byla podle dostupných informací i s dětmi v publiku, když k útoku došlo.
