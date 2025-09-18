OBRAZEM: Koalice SPOLU zahájila poslední fázi kampaně

Koalice SPOLU zahájila poslední fázi kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které proběhnou 3. a 4. října. Lídři koalice zdůrazňují, že i přes tvrzení opozice je Česká republika úspěšnou zemí, které se daří ekonomicky, a je jen na voličích, zda tento trend bude pokračovat. Jejich program slibuje pevné ukotvení země na Západě, funkční stát a investice do obrany a infrastruktury.
Podle lídra koalice Petra Fialy je Česká republika na správné cestě a má před sebou jen to nejlepší. Nabízí další čtyři roky, během nichž se země bude i nadále postupně zlepšovat, aby se na konci stala svobodnější a prosperující. Naopak, pokud si lidé zvolí populisty a extremisty, hrozí riziko chaosu a chudoby. Podle Fialy by to mohlo znamenat ohrožení členství České republiky v Evropské unii a NATO.
Fiala v projevu apeloval na voliče, aby volili spíše rozumem než srdcem. Upozornil, že pokud se hlasy demokratických stran rozmělní, vládu bude sestavovat Andrej Babiš. Koalice SPOLU je tak jedinou stranou, která je mu schopná konkurovat a vyhrát volby. Fiala dodal, že ačkoliv se na něj mohou někteří jeho kolegové z jiných demokratických stran zlobit, je nutné si uvědomit, že situace je natolik vážná, že vládu bude sestavovat vítěz voleb, což může být právě hnutí ANO.
Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová upozornila, že pokud vyhraje Andrej Babiš, umožní vládnout extremistickým a proruským stranám. Uvedla, že jejich plány jsou již veřejně známy a obětí bude prosperita a bezpečnost občanů, jejichž budoucnost je v sázce. Stejný postoj zastává i předseda lidovců Marek Výborný. Dodal, že je nutné říct jasné ne slovenské a maďarské cestě.
Koalice SPOLU varuje, že v případě vítězství opozice hrozí „rozpočtový armagedon“, který zaplatí budoucí generace. Dále se vrátí strašení, vyhrožování a úřady opět přestanou sloužit lidem. Podle koalice by se Česká republika mohla také odklonit od prozápadní politiky a začít kolaborovat s Ruskem.
Fiala na závěr zdůraznil, že volby ještě nejsou rozhodnuté, a vyzval občany, aby nepodléhali malomyslnosti. Uvedl, že jedině koalice SPOLU je schopná konkurovat hnutí ANO a získat pověření sestavit vládu. Znovu tak vyzval všechny voliče, aby přišli 3. a 4. října k volbám a rozhodli.
