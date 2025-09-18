OBRAZEM: Koalice SPOLU zahájila poslední fázi kampaně

Libor Novák

18. září 2025 20:11

Zahájení poslední fáze kampaně koalice SPOLU
Prohlédněte si 29 fotografií Zahájení poslední fáze kampaně koalice SPOLU Foto: Cyril Popek / INCORP images

Koalice SPOLU zahájila poslední fázi kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které proběhnou 3. a 4. října. Lídři koalice zdůrazňují, že i přes tvrzení opozice je Česká republika úspěšnou zemí, které se daří ekonomicky, a je jen na voličích, zda tento trend bude pokračovat. Jejich program slibuje pevné ukotvení země na Západě, funkční stát a investice do obrany a infrastruktury.

Podle lídra koalice Petra Fialy je Česká republika na správné cestě a má před sebou jen to nejlepší. Nabízí další čtyři roky, během nichž se země bude i nadále postupně zlepšovat, aby se na konci stala svobodnější a prosperující. Naopak, pokud si lidé zvolí populisty a extremisty, hrozí riziko chaosu a chudoby. Podle Fialy by to mohlo znamenat ohrožení členství České republiky v Evropské unii a NATO.

Fiala v projevu apeloval na voliče, aby volili spíše rozumem než srdcem. Upozornil, že pokud se hlasy demokratických stran rozmělní, vládu bude sestavovat Andrej Babiš. Koalice SPOLU je tak jedinou stranou, která je mu schopná konkurovat a vyhrát volby. Fiala dodal, že ačkoliv se na něj mohou někteří jeho kolegové z jiných demokratických stran zlobit, je nutné si uvědomit, že situace je natolik vážná, že vládu bude sestavovat vítěz voleb, což může být právě hnutí ANO.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová upozornila, že pokud vyhraje Andrej Babiš, umožní vládnout extremistickým a proruským stranám. Uvedla, že jejich plány jsou již veřejně známy a obětí bude prosperita a bezpečnost občanů, jejichž budoucnost je v sázce. Stejný postoj zastává i předseda lidovců Marek Výborný. Dodal, že je nutné říct jasné ne slovenské a maďarské cestě.

Koalice SPOLU varuje, že v případě vítězství opozice hrozí „rozpočtový armagedon“, který zaplatí budoucí generace. Dále se vrátí strašení, vyhrožování a úřady opět přestanou sloužit lidem. Podle koalice by se Česká republika mohla také odklonit od prozápadní politiky a začít kolaborovat s Ruskem.

Fiala na závěr zdůraznil, že volby ještě nejsou rozhodnuté, a vyzval občany, aby nepodléhali malomyslnosti. Uvedl, že jedině koalice SPOLU je schopná konkurovat hnutí ANO a získat pověření sestavit vládu. Znovu tak vyzval všechny voliče, aby přišli 3. a 4. října k volbám a rozhodli.

Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) Petr Fiala (ODS)

Zahájení poslední fáze kampaně koalice SPOLU Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Koalice SPOLU zahájila poslední fázi kampaně

Předvolební meeting koalice SPOLU v čele s Petrem Fialou v Brně (11.09.2025)

Chcete od mladých lidí výkony a peníze? Tak si jejich problémů všímejte, drazí politici

Politici před volbami nadbíhají těm, kdo tvoří volební většinu – a mladí to nejsou. Přitom právě oni čelí nejisté budoucnosti, drahému bydlení, ignorovaným tématům a systému, který od nich očekává výkony, ale nic negarantuje. Ať už jde o důchody, rovnost, duševní zdraví nebo migraci, mladá generace zůstává mimo hru. A pokud se ozve, slyší hlavně: buďte vděční.

Dominik Duka

Duka odsloužil mši za Kirka. Před atentátem ho podle svých slov neznal

Celým světem v minulém týdnu otřásla vražda aktivisty Charlieho Kirka. Zpráva rezonovala i v Česku, kde padlo rozhodnutí o konání zádušní mše. Sloužil ji kardinál Dominik Duka, akce se nicméně stala terčem kritiky. Podle Duky bylo důležité upozornit, že lidé se k sobě nemohou takhle chovat. 

Daniela Ostrá

"Hanba by mě fackovala." Socdem už nejde zachránit, míní politoložka a někdejší členka Ostrá

Politoložka a někdejší členka Sociální demokracie Daniela Ostrá v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsala, jak vidí šance sociálních demokratů na kandidátních listinách komunistické koalice Stačilo. Podle ní má ke křeslu poslance nejblíže Lubomír Zaorálek, naopak lídryně Jana Maláčová je v překvapivě nejisté pozici. Zdůraznila však, že si Socdem vstupem do koalice s komunisty vykopala vlastní hrob. „Pocit zodpovědnosti za stranu, jejíž součástí jste téměř 20 let, se asi odbourává déle. Kandidaturu za Stačilo si samozřejmě představit nedokáži. Slovy mé babičky – ‚hanba by mě fackovala‘,“ říká Ostrá.

Česko odmítá unijní klimatický cíl 2040. Vláda vyzývá k jeho přehodnocení

Česká vláda žádá přehodnocení klimatického cíle 2040, který v současné podobě považuje za příliš ambiciózní a málo realistický. Hledala proto podporu mezi dalšími členskými státy, aby se o klimatickém cíli vedla další komplexní jednání. O úspěšném vyjednávání informoval premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci po středečním zasedání vlády. Kabinet také odsouhlasil finanční příspěvek Středočeskému kraji na výstavbu klíčových komunikací navazujících na budované nové úseky dálnice D3.

