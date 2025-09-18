OSN: Situace v Gaze není nic menšího než katastrofální

Situace v Gaze se stává podle OSN "nic menšího než katastrofální". V současné době izraelské tanky a jednotky pokračují v postupu, což vyvolává rostoucí mezinárodní odsouzení. Izraelská armáda provádí v Gaze pozemní ofenzivu, jejímž cílem je zničit infrastrukturu teroristů a eliminovat ozbrojence Hamásu, o nichž se domnívá, že jich je v Gaze až 3 000. Izraelští představitelé rovněž uvádějí, že se snaží osvobodit zbývající rukojmí.
Humanitární úřad OSN (OCHA) uvádí, že od poloviny srpna, kdy Izrael ohlásil úmysl dobýt Gazu, se z její severní části přesunulo na jih nejméně 200 000 lidí. Jen od minulé neděle se počet vysídlených osob vyšplhal na 55 000. Mnozí z nich, kteří si nemohou dovolit přepravu, putují pěšky s minimem majetku.
Podle Olgy Cherevko, mluvčí humanitárního úřadu OSN, je však v Gaze stále uvězněno několik set tisíc civilistů. Cesta do Gazy a zpět, která by za normálních okolností trvala přibližně 14 hodin, je pro mnohé finančně neúnosná. Cherevko popsala, že lidé putují jen s plastovými taškami a matracemi, což dokládá obrovské utrpení, kterému čelí.
Situace je kritická i pro nemocnice, které jsou na pokraji kolapsu kvůli nedostatku zásob. V Gaze je momentálně v provozu pouze 17 nemocnic, přičemž devět z nich se nachází přímo v Gaze. I přesto, že se v nich nachází 1 790 lůžek, jsou vytížené na 180 až 300 procent. Světová zdravotnická organizace (WHO) nemůže do postižených nemocnic doručit životně důležité zásoby.
Podle místních úřadů bylo ve čtvrtek v Gaze a okolí zabito 14 lidí, včetně devíti přímo ve městě. Podle svědků, které oslovila tisková agentura Reuters, izraelské tanky pronikly do severní a jižní části Gazy, kde zničily mnoho domů. Podle WHO je Gaza nepřijatelná pro lidskou důstojnost a zranění a invalidé nemohou uniknout do bezpečí.
Současná situace v Gaze navazuje na události ze 7. října 2023, kdy Hamás podnikl útok na jižní Izrael. Od té doby, podle ministerstva zdravotnictví Gazy, zahynulo nejméně 65 141 lidí. Více než 435 osob zemřelo kvůli hladu a podvýživě, přičemž mezinárodní organizace potvrdily v srpnu tohoto roku v Pásmu Gazy hladomor.
Zdroj: Libor Novák