Policie uzavřela vraždy prodavaček v Hradci Králové. Mladíkovi hrozí maximální možný trest

Královéhradečtí krajští kriminalisté uzavřeli vyšetřování případu dvojnásobné vraždy z letošního února v prodejně v Hradci Králové. Mladistvému obviněnému hrozí maximální možný trest, tedy deset let odnětí svobody.
Policie ve čtvrtek informovala, že po sedmi měsících intenzivní práce uzavřela vyšetřování a předala rozsáhlý spis na krajské státní zastupitelství s návrhem na podání obžaloby vůči mladistvému obviněnému, jenž je stíhán pro provinění dvojnásobné vraždy.
"V rámci vyšetřování kriminalisté zadali řadu znaleckých posudků z různých oborů, jejichž závěry byly zásadní pro vyhodnocení skutkového děje i posouzení trestní odpovědnosti obviněného. Posudky jednoznačně potvrdily jeho příčetnost a schopnost účasti na trestním řízení," uvedla policejní mluvčí Karolína Macháčková.
Mladík podle dřívějších zjištění kriminalistů žil ve svém fantazijním světě, nenavštěvoval žádnou školu a ani nikde nepracoval. K činu se plně doznal. Během útoku nebyl pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek. V minulosti neměl problémy se zákonem.
K útoku došlo ve čtvrtek 20. února krátce po půl deváté ráno v prodejně obchodního centra v Hradci Králové. Napadeny byly prodavačky ve věku 19 a 38 let, které na místě podlehly bodným zraněním.
"Velitel policie byl do minuty na místě činu, poskytoval s další přítomnou osobou první pomoc a koordinoval síly a prostředky všech zasahujících složek. Během zhruba deseti minut od nahlášení muže podezřelého z útoku zadržela zásahová jednotka přibližně kilometr od místa činu," uvedla mluvčí Iva Kormošová v únoru. Potvrdila, že poblíž obchodu byl nalezen nůž, který byl identifikován jako vražedná zbraň.
Mladistvému hrozí v případě odsouzení až desetiletý trest odnětí svobody, což je nejvyšší možný postih pro osoby mladší osmnácti let.
Související
Pokus o vraždu v Brně. Muž střelil ženu do hlavy, zázrakem přežila
Policie uzavřela vyšetřování případu vraždy dvou novorozenců na Rychnovsku
Vražda , Policie ČR , Hradec Králové , Královéhradecký kraj
Aktuálně se děje
před 30 minutami
Kimmel mizí z vysílání ABC kvůli výrokům po smrti Kirka. Trump slaví
před 1 hodinou
"Hanba by mě fackovala." Socdem už nejde zachránit, míní politoložka a někdejší členka Ostrá
před 1 hodinou
Česko odmítá unijní klimatický cíl 2040. Vláda vyzývá k jeho přehodnocení
před 2 hodinami
Policie uzavřela vraždy prodavaček v Hradci Králové. Mladíkovi hrozí maximální možný trest
před 3 hodinami
Ústavní soud odpoví na palčivou otázku. Může ovlivnit úspěch SPD a Stačilo
před 4 hodinami
Rusové chtěli v Evropě útočit bombami skrytými v poštovních balících
před 5 hodinami
Počasí bude příští týden chladnější, navíc i zaprší
včera
Nákupem ruské ropy financuje válku, tvrdí o Indii Trump. EU s ní přesto chce posílit spolupráci
včera
Komunisté půjdou s kýmkoli, hlavně se vrátit k moci. Slovy o jejich podpoře se vybarvil i Turek
včera
CNN: Češi se zatajeným dechem čekají na vyřešení dlouholeté záhady
včera
Izraelské jednotky se probojovávají do centra Gazy. Vytlačují zbývající civilisty z domovů
včera
Trump dorazil na historickou druhou státní návštěvu Británie. Setkal se s Karlem III.
včera
Obrovské bohatství jim k ničemu není. Setkání po izraelském útoku v Kataru odhalilo bezmoc arabských zemí
včera
Evropská komise navrhuje kvůli událostem v Gaze pozastavit část obchodní dohody s Izraelem
včera
Británie by se neměla bát kritizovat lídra. Trump čelí od vedení Londýna velké vlně kritiky
včera
Netanjahu chce mít z Izraele "super Spartu". Ve světě se ale mění ve vyvrhele
včera
Fiala se konečně změnil z naškrobeného profesora ve zdatného politika. Pozdě
včera
Testy prokázaly, že Navalného ve vězení otrávili, tvrdí vdova
včera
Experti: Rusko má mapu podmořských kabelů, pro infrastrukturu jsou klíčové
včera
Odpor k Izraeli sílí. Stále více států požaduje vyloučení z Eurovize
V souvislosti s válkou v Gaze se rozvinula krize, která vyvolala intenzivní kulturní kritiku Izraele v celé Evropě. Španělsko se stalo nejnovější zemí, která pohrozila bojkotem Eurovize, a to v době, kdy se podle webu Politico stále více států přiklání k tomu, aby byl Izrael vyloučen. Některé evropské vlády sice považují kulturní bojkot za oprávněný, jiné, včetně izraelských představitelů a židovských skupin, varují, že to může vést k antisemitismu.
Zdroj: Libor Novák