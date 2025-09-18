Ústavní soud odpoví na palčivou otázku. Může ovlivnit úspěch SPD a Stačilo

Jan Hrabě

Jan Hrabě

18. září 2025 9:05

Volby, ilustrační fotografie.
Volby, ilustrační fotografie. Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Do vrcholící předvolební vřavy se chystá vstoupit i Ústavní soud. Podle předsedy Josefa Baxy se bude zabývat dvěma stížnostmi na skryté koalice, které se týkají kandidátek hnutí SPD a Stačilo. Obě uskupení mají podle průzkumů šanci se dostat do Poslanecké sněmovny. 

Stížnosti k Ústavnímu soudu podala strana Volt. Baxa podle webu novinky.cz sdělil, že soud se jimi bude zabývat prioritně a v jediném řízení. Předseda nicméně nepřislíbil, že rozhodnutí v případu padne již před konáním sněmovních voleb. 

Stěžovatelé poukazují na to, že za hnutí SPD kandidují členové stran PRO, Svobodní a Trikolora a za hnutí Stačilo zase příslušníci KSČM, SOCDEM či ČSNS. Oběma uskupením by přitom k zisku mandátů stačilo překročit pět procent. V případě přiznaných koalic se hranice nutná pro vstup do Sněmovny zvyšuje.

Favoritem sněmovních voleb je podle posledního průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News opoziční hnutí ANO. Podporu mu vyjádřilo 31,3 procenta oslovených. Průzkum proběhl ve dnech 21. srpna až 9. září na vzorku více než 1500 lidí. Druhé místo obsadila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 20,2 procenta.

Dvouciferného výsledku by dosáhla další tři uskupení. Na třetím místě je opoziční SPD (s podporou PRO, Svobodných a Trikolory), kterou by volilo 12 a půl procenta voličů. Piráti a Starostové a nezávislí se nově sešli na rovných deseti procentech.

Do Poslanecké sněmovny by se dostalo i hnutí Stačilo (7,4 %), v jehož řadách kandidují komunisté či někteří sociální demokraté, a také Motoristé (6 %). Hluboko pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk mandátů zůstává Přísaha (2,2 %).

Česko již zná termín podzimních sněmovních voleb. Prezident Petr Pavel jej stanovil na pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů. 

Volby Ústavní soud ČR Svoboda a přímá demokracie (SPD) Stačilo! Josef Baxa (NSS)

