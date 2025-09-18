Ústavní soud odpoví na palčivou otázku. Může ovlivnit úspěch SPD a Stačilo

Do vrcholící předvolební vřavy se chystá vstoupit i Ústavní soud. Podle předsedy Josefa Baxy se bude zabývat dvěma stížnostmi na skryté koalice, které se týkají kandidátek hnutí SPD a Stačilo. Obě uskupení mají podle průzkumů šanci se dostat do Poslanecké sněmovny.
Stížnosti k Ústavnímu soudu podala strana Volt. Baxa podle webu novinky.cz sdělil, že soud se jimi bude zabývat prioritně a v jediném řízení. Předseda nicméně nepřislíbil, že rozhodnutí v případu padne již před konáním sněmovních voleb.
Stěžovatelé poukazují na to, že za hnutí SPD kandidují členové stran PRO, Svobodní a Trikolora a za hnutí Stačilo zase příslušníci KSČM, SOCDEM či ČSNS. Oběma uskupením by přitom k zisku mandátů stačilo překročit pět procent. V případě přiznaných koalic se hranice nutná pro vstup do Sněmovny zvyšuje.
Favoritem sněmovních voleb je podle posledního průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News opoziční hnutí ANO. Podporu mu vyjádřilo 31,3 procenta oslovených. Průzkum proběhl ve dnech 21. srpna až 9. září na vzorku více než 1500 lidí. Druhé místo obsadila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 20,2 procenta.
Dvouciferného výsledku by dosáhla další tři uskupení. Na třetím místě je opoziční SPD (s podporou PRO, Svobodných a Trikolory), kterou by volilo 12 a půl procenta voličů. Piráti a Starostové a nezávislí se nově sešli na rovných deseti procentech.
Do Poslanecké sněmovny by se dostalo i hnutí Stačilo (7,4 %), v jehož řadách kandidují komunisté či někteří sociální demokraté, a také Motoristé (6 %). Hluboko pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk mandátů zůstává Přísaha (2,2 %).
Česko již zná termín podzimních sněmovních voleb. Prezident Petr Pavel jej stanovil na pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.
Související
Překvapivý scénář není vyloučen. ANO míří k triumfu, ale otazníky zůstávají
Petr Pavel vstoupí do předvolební vřavy. Připravuje projev v televizi
Volby , Ústavní soud ČR , Svoboda a přímá demokracie (SPD) , Stačilo! , Josef Baxa (NSS)
Aktuálně se děje
před 19 minutami
Ústavní soud odpoví na palčivou otázku. Může ovlivnit úspěch SPD a Stačilo
před 1 hodinou
Rusové chtěli v Evropě útočit bombami skrytými v poštovních balících
před 2 hodinami
Počasí bude příští týden chladnější, navíc i zaprší
včera
Nákupem ruské ropy financuje válku, tvrdí o Indii Trump. EU s ní přesto chce posílit spolupráci
včera
Komunisté půjdou s kýmkoli, hlavně se vrátit k moci. Slovy o jejich podpoře se vybarvil i Turek
včera
CNN: Češi se zatajeným dechem čekají na vyřešení dlouholeté záhady
včera
Izraelské jednotky se probojovávají do centra Gazy. Vytlačují zbývající civilisty z domovů
včera
Trump dorazil na historickou druhou státní návštěvu Británie. Setkal se s Karlem III.
včera
Obrovské bohatství jim k ničemu není. Setkání po izraelském útoku v Kataru odhalilo bezmoc arabských zemí
včera
Evropská komise navrhuje kvůli událostem v Gaze pozastavit část obchodní dohody s Izraelem
včera
Británie by se neměla bát kritizovat lídra. Trump čelí od vedení Londýna velké vlně kritiky
včera
Netanjahu chce mít z Izraele "super Spartu". Ve světě se ale mění ve vyvrhele
včera
Fiala se konečně změnil z naškrobeného profesora ve zdatného politika. Pozdě
včera
Testy prokázaly, že Navalného ve vězení otrávili, tvrdí vdova
včera
Experti: Rusko má mapu podmořských kabelů, pro infrastrukturu jsou klíčové
včera
Odpor k Izraeli sílí. Stále více států požaduje vyloučení z Eurovize
včera
Politico: EU se chce zavděčit Trumpovi. Chystá protičínské sankce
včera
Robinson se měl k atentátu na Kirka přiznat svému spolubydlícímu
včera
Z Gazy prchají desítky tisíc lidí. Přesto většina obyvatel zůstává, nemají kam jít
včera
Počasí se po víkendu navrátí od babího léta k podzimu, naznačuje výhled
Do Česka v následujících dnech dorazí babí léto a na chvíli přetrvá i v příštím týdnu. Následně ale přijde ochlazení, vyplývá z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě